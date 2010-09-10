Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
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Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Только там и покупаю. Потому что с нашими ценами по другому нельзя.
- ЗачеркнемПрошлое
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 мар 2017, 10:42
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Я стараюсь обувь покупать на распродажах, вот тут их очень много. Хочется красиво и удобно обуваться,а цены - не укупишь в сезон. Поэтому я, как в поговорке про сани - летом, немного смещая её смысл, покупаю летнюю обувь не зимой, конечно, а в конце сезона, равно, как и сапоги ближе к весне. В остальном я на распродажи не ориентируюсь.
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
А почему нет? Мне кажется всегда приятно, когда есть возможность купить что-то немного дешевле. Сейчас мне посоветовали купить лечебные грязи, для кожи очень хорошо. Думала, что цены будут кусаться, а нет. Нашла по приемлемой цене. Удачно.
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