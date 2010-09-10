Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
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Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Только там и покупаю. Потому что с нашими ценами по другому нельзя.
- ЗачеркнемПрошлое
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 мар 2017, 10:42
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Я стараюсь обувь покупать на распродажах, вот тут их очень много. Хочется красиво и удобно обуваться,а цены - не укупишь в сезон. Поэтому я, как в поговорке про сани - летом, немного смещая её смысл, покупаю летнюю обувь не зимой, конечно, а в конце сезона, равно, как и сапоги ближе к весне. В остальном я на распродажи не ориентируюсь.
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
А почему нет? Мне кажется всегда приятно, когда есть возможность купить что-то немного дешевле. Сейчас мне посоветовали купить лечебные грязи, для кожи очень хорошо. Думала, что цены будут кусаться, а нет. Нашла по приемлемой цене. Удачно.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Наборы для вязания покупать гораздо выгоднее, просто не всегда и не везде они есть. Смотря, какую вещь вы хотите связать. Я обычно наборы заказываю на этом сайте https://burdastyle.ru/eshop/nabory-dlya-vyazaniya-3/ . Проблем с выбором того, что я хочу у меня не возникало, так как у них отличный ассортимент одежды и можно выбрать что-то. Просто если заказывать схемы, покупать нитки, то все это по отдельности получается гораздо дороже, чем заказать сразу готовый набор.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Кстати ,частенько покупаю себе вещи на распродажах. А здесь на дня мне пришло приглашение на одно солидное мероприятие , ну и естественно нужно выглядеть соответственно. Хочу , приобрести , какой -нибудь брендовый костюмчик. Вот в инете нашел сайт: https://www.bosco.ru/ Где предлагают такую одежду. Цены конечно не слабые, но что поделаешь. Может у кого-то будут другие предложения. Расмотрю
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
не, особо нет. не могу себе на распродажах ничего найти стоящего - либо фасона, либо размера не вижу, что мне подходит. стараюсь брать всё просто по выгодным ценам - вот нашла, как покупать книги недорого, которые пригодятся тебе и в дороге, и дома, и в учёбе с работой.
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Моя супруга в основном покупает вещи только на распрадажах. Кстати здесь : https://oldidom.ru/ для нашего сына , а ему не давно исполнилась пять лет купила машинку "Антиграв" которая ездит по стенам и потолку. Он очень доволен. Кстати и совсем не дорого.
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