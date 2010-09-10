Сообщение Anatup » 30 июн 2018, 21:18

Наборы для вязания покупать гораздо выгоднее, просто не всегда и не везде они есть. Смотря, какую вещь вы хотите связать. Я обычно наборы заказываю на этом сайте https://burdastyle.ru/eshop/nabory-dlya-vyazaniya-3/ . Проблем с выбором того, что я хочу у меня не возникало, так как у них отличный ассортимент одежды и можно выбрать что-то. Просто если заказывать схемы, покупать нитки, то все это по отдельности получается гораздо дороже, чем заказать сразу готовый набор.

Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.