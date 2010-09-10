Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

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Упитанная
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 16:28

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение Упитанная » 30 апр 2017, 16:38

Только там и покупаю. Потому что с нашими ценами по другому нельзя.
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ЗачеркнемПрошлое
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 10:42

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение ЗачеркнемПрошлое » 06 июн 2017, 10:03

Я стараюсь обувь покупать на распродажах, вот тут их очень много. Хочется красиво и удобно обуваться,а цены - не укупишь в сезон. Поэтому я, как в поговорке про сани - летом, немного смещая её смысл, покупаю летнюю обувь не зимой, конечно, а в конце сезона, равно, как и сапоги ближе к весне. В остальном я на распродажи не ориентируюсь.
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение diaan » 30 май 2018, 10:35

А почему нет? Мне кажется всегда приятно, когда есть возможность купить что-то немного дешевле. Сейчас мне посоветовали купить лечебные грязи, для кожи очень хорошо. Думала, что цены будут кусаться, а нет. Нашла по приемлемой цене. Удачно.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение Anatup » 30 июн 2018, 21:18

Наборы для вязания покупать гораздо выгоднее, просто не всегда и не везде они есть. Смотря, какую вещь вы хотите связать. Я обычно наборы заказываю на этом сайте https://burdastyle.ru/eshop/nabory-dlya-vyazaniya-3/ . Проблем с выбором того, что я хочу у меня не возникало, так как у них отличный ассортимент одежды и можно выбрать что-то. Просто если заказывать схемы, покупать нитки, то все это по отдельности получается гораздо дороже, чем заказать сразу готовый набор.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение vorog58 » 03 авг 2018, 13:24

Кстати ,частенько покупаю себе вещи на распродажах. А здесь на дня мне пришло приглашение на одно солидное мероприятие , ну и естественно нужно выглядеть соответственно. Хочу , приобрести , какой -нибудь брендовый костюмчик. Вот в инете нашел сайт: https://www.bosco.ru/ Где предлагают такую одежду. Цены конечно не слабые, но что поделаешь. Может у кого-то будут другие предложения. Расмотрю
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение sasha@vera » 15 сен 2018, 17:59

не, особо нет. не могу себе на распродажах ничего найти стоящего - либо фасона, либо размера не вижу, что мне подходит. стараюсь брать всё просто по выгодным ценам - вот нашла, как покупать книги недорого, которые пригодятся тебе и в дороге, и дома, и в учёбе с работой.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение vorog58 » 16 сен 2018, 10:52

Моя супруга в основном покупает вещи только на распрадажах. Кстати здесь : https://oldidom.ru/ для нашего сына , а ему не давно исполнилась пять лет купила машинку "Антиграв" которая ездит по стенам и потолку. Он очень доволен. Кстати и совсем не дорого.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?

Сообщение inna8585v » Сегодня, 09:08

Девочки приветики. Как то в инете искала где можно купить новинки одежды по дешевле и наткнулась на этот сайт более подробнее об ассортименте и ценах интернет магазина женской одежды TM Fashion Я просто обомлела. какой большой выбор здесь представлен и по таким низким ценам.
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