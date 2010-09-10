Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
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Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Только там и покупаю. Потому что с нашими ценами по другому нельзя.
- ЗачеркнемПрошлое
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 мар 2017, 10:42
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Я стараюсь обувь покупать на распродажах, вот тут их очень много. Хочется красиво и удобно обуваться,а цены - не укупишь в сезон. Поэтому я, как в поговорке про сани - летом, немного смещая её смысл, покупаю летнюю обувь не зимой, конечно, а в конце сезона, равно, как и сапоги ближе к весне. В остальном я на распродажи не ориентируюсь.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Наборы для вязания покупать гораздо выгоднее, просто не всегда и не везде они есть. Смотря, какую вещь вы хотите связать. Я обычно наборы заказываю на этом сайте https://burdastyle.ru/eshop/nabory-dlya-vyazaniya-3/ . Проблем с выбором того, что я хочу у меня не возникало, так как у них отличный ассортимент одежды и можно выбрать что-то. Просто если заказывать схемы, покупать нитки, то все это по отдельности получается гораздо дороже, чем заказать сразу готовый набор.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
не, особо нет. не могу себе на распродажах ничего найти стоящего - либо фасона, либо размера не вижу, что мне подходит. стараюсь брать всё просто по выгодным ценам - вот нашла, как покупать книги недорого, которые пригодятся тебе и в дороге, и дома, и в учёбе с работой.
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Не попадаю никак на те распродажи, где б был товар не выбран и ассортимент ни скудным.....)Вообще то, стараюсь жить по поговорке:"Готовь сани летом, а телегу зимой" - это намного лучше, чем покупать оставшееся на распродажах.....)Преимущества у таких покупок масса и всегда есть удачный опыт:к примеру, что недавно смогла урвать на сайте, так это классный купальник, который будет моден и актуален в предстоящем сезоне, и которого, думаю, на сто процентов ни у кого пока нет.....)
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Покупаю, а почему бы и нет?
Порой попадаются весьма удачные покупки, а скидки безусловно не могут не радовать.
Порой попадаются весьма удачные покупки, а скидки безусловно не могут не радовать.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Девчонки, помогите, не могу найти такой темы.
Есть ли в Рязани хорошие сток-магазины? Или приличные секонд хенда?
В поисковике смотрю, ничего нормального не выходит.
В городе недавно живу и не знаю хороших местечек
Есть ли в Рязани хорошие сток-магазины? Или приличные секонд хенда?
В поисковике смотрю, ничего нормального не выходит.
В городе недавно живу и не знаю хороших местечек
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 25 янв 2018, 15:48
Re: Покупаете ли Вы что-нибудь на распродажах?
Бывает и там делаю покупки, не так часто правда. Много товаров заказываю через АлиЭкспрес, потому что на https://smarty.sale/shops/aliexpress потом возвращают 5% от покупки. При этом кэшбек проходит уже через несколько недель, как правило. Все просто и понятно, а сэкономить получается прилично.
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