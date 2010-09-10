Сообщение Maulisa » 27 мар 2019, 03:38

Покупаю, а почему бы и нет?

Порой попадаются весьма удачные покупки, а скидки безусловно не могут не радовать.

Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©