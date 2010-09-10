Сообщение sadmiv » 15 окт 2015, 15:15

ivanes писал(а): Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления по Рязани - 27 град.С. расчеты должны производятся согласно МДК 4-05.2004

ivanes писал(а): Это номинальная температура воздуха при отопительном сезоне. Минимальная минус 41град

При такой температуре воздуха наруже температура воды в системе должна быть + 130град,

ivanes писал(а): ТЭЦ работает так. Перегретый пар вращает турбины электротурбины. Отработанный пар частично идет на подогрев воды для отопления и часть для подогрева воды для парообразования и вращения турбины.

Подогретая вода отработанным паром для отопления -вторичный продукт,первичный вырабатывает электротурбина.

Я по другому написал?Температурный график? Он для Рязани (дягилевка, новорязанка) 150-70 со срекзкой на 130. И регулирование у нас качественно-количественное.Представьте себе дневной минимум и температуру в -30град. Что становиться первмичным? К тому же ТЭЦ по электричеству работает согласно диспетчерского графика составленного на месяц, а то и более вперед. А вот по теплу, согласно температуре наружного воздуха.