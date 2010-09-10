кто сколько плотит за ЖКХ
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Re: кто сколько плотит за ЖКХ
согласно Постановления Правительства РФ от 16 апреля 2013 № 344, в случае отсутствия у потребителей приборов учета (коллективных или индивидуальных), при наличии технической возможности их установки, к нормативам потребления коммунальных услуг в жилых помещениях будут применяться повышающие коэффициенты.
С 1 января по 30 июня 2015 г. – 1,1.
С 1 июля по 31 декабря 2015 г. – 1,2.
С 1 января по 30 июня 2016 г. – 1,4.
С 1 июля по 31 декабря 2016 г. – 1,5.
С 2017 г. – 1,6.
Это кнут для собственников квартир. Он заставит поставить приборы учета и тепла.
С 1 января по 30 июня 2015 г. – 1,1.
С 1 июля по 31 декабря 2015 г. – 1,2.
С 1 января по 30 июня 2016 г. – 1,4.
С 1 июля по 31 декабря 2016 г. – 1,5.
С 2017 г. – 1,6.
Это кнут для собственников квартир. Он заставит поставить приборы учета и тепла.
Re: кто сколько плотит за ЖКХ
ivanes писал(а):Это кнут для собственников квартир. Он заставит поставить приборы учета и тепла.
Не заставят.
Законодательство запрещает установку счетчиков тепла в квартирах домов с вертикальной разводкой — в квартиру заходит несколько стояков отопления и от каждого стояка в квартире запитан только один радиатор отопления (Приказ Минрегиона РФ от 29 декабря 2011 г. N 627).
У нас 90% таких домов, а новостройки или поквартирное или уже с приборами учета.
Re: кто сколько плотит за ЖКХ
При вертикальной разводке надо установить общедомовый прибор учета расхода тепла. Или повышающие коэффициенты к тарифу или цене 1Гкал. При автономной системе отопления и ГВС собственник оплачивает расход газа.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 19:18
Re: кто сколько плотит за ЖКХ
ivanes писал(а): тепловая энергия,как вторичный продукт производства.
Потери .... Если все пересчитать,то дому остается не более 45%. И так будет всегда.
То есть тариф завышается более, чем вдвое, причем тариф за "вторичный продукт производства". Так?
Re: кто сколько плотит за ЖКХ
доставки тепла за десяток км без потерь невозможно. Ума не хватает. Это плановые потери тепла и они заложены в цену 1 Гкал.
Каждый дом теряет тепла до 10-15%. Боритесь за нулевые потери. Вы еще не учили,что при расчете цены тепла учитывается мах Т=-41грд
Что отопление длиться 208 суток (Т<+8 грд.)
Для ТЭЦ тепло вторичный продукт.Если начать отапливать квартиру от стояка ГВС,то тариф станет еще больше. Греть воду дорожу,чем греть воду на ТЭЦ. Поинтересуйтесь ценой на Дягилевской ТС.
Каждый дом теряет тепла до 10-15%. Боритесь за нулевые потери. Вы еще не учили,что при расчете цены тепла учитывается мах Т=-41грд
Что отопление длиться 208 суток (Т<+8 грд.)
Для ТЭЦ тепло вторичный продукт.Если начать отапливать квартиру от стояка ГВС,то тариф станет еще больше. Греть воду дорожу,чем греть воду на ТЭЦ. Поинтересуйтесь ценой на Дягилевской ТС.
Re: кто сколько плотит за ЖКХ
ivanes писал(а):Это плановые потери тепла и они заложены в цену 1 Гкал.
Нет таких потерь, есть нормативные и фактические. Нормативные определяются расчетами, а фактические тепловыми испытаниями. Есть еще технологические потери, которые составляют 0,25% от общегодового объема теплоносителя.
ivanes писал(а): Вы еще не учили,что при расчете цены тепла учитывается мах Т=-41грд
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления по Рязани - 27 град.С. расчеты должны производятся согласно МДК 4-05.2004
ivanes писал(а):Для ТЭЦ тепло вторичный продукт.Если начать отапливать квартиру от стояка ГВС,то тариф станет еще больше. Греть воду дорожу,чем греть воду на ТЭЦ. Поинтересуйтесь ценой на Дягилевской ТС.
ТЭЦ является энергетическим предприятием, предназначенным для выработки и отпуска производственным и коммунально-бытовым потребителям двух видов энергии: тепловой - в виде горячей воды или водяного пара - и электрической. Не путайте с ГРЭС (КЭС).
ТЭЦ может работать по двум графикам нагрузки:
тепловому — электрическая нагрузка жёстко зависит от тепловой нагрузки (тепловая нагрузка — приоритет)
электрическому — электрическая нагрузка не зависит от тепловой, либо тепловая нагрузка вовсе отсутствует (приоритет — электрическая нагрузка).
Re: кто сколько плотит за ЖКХ
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления по Рязани - 27 град.С. расчеты должны производятся согласно МДК 4-05.2004
Это номинальная температура воздуха при отопительном сезоне. Минимальная минус 41град
При такой температуре воздуха наруже температура воды в системе должна быть + 130град,
ТЭЦ работает так. Перегретый пар вращает турбины электротурбины. Отработанный пар частично идет на подогрев воды для отопления и часть для подогрева воды для парообразования и вращения турбины.
Подогретая вода отработанным паром для отопления -вторичный продукт,первичный вырабатывает электротурбина.
Это номинальная температура воздуха при отопительном сезоне. Минимальная минус 41град
При такой температуре воздуха наруже температура воды в системе должна быть + 130град,
ТЭЦ работает так. Перегретый пар вращает турбины электротурбины. Отработанный пар частично идет на подогрев воды для отопления и часть для подогрева воды для парообразования и вращения турбины.
Подогретая вода отработанным паром для отопления -вторичный продукт,первичный вырабатывает электротурбина.
Re: кто сколько плотит за ЖКХ
ivanes писал(а):Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления по Рязани - 27 град.С. расчеты должны производятся согласно МДК 4-05.2004
Я по другому написал?
ivanes писал(а):Это номинальная температура воздуха при отопительном сезоне. Минимальная минус 41град
При такой температуре воздуха наруже температура воды в системе должна быть + 130град,
Температурный график? Он для Рязани (дягилевка, новорязанка) 150-70 со срекзкой на 130. И регулирование у нас качественно-количественное.
ivanes писал(а):ТЭЦ работает так. Перегретый пар вращает турбины электротурбины. Отработанный пар частично идет на подогрев воды для отопления и часть для подогрева воды для парообразования и вращения турбины.
Подогретая вода отработанным паром для отопления -вторичный продукт,первичный вырабатывает электротурбина.
Представьте себе дневной минимум и температуру в -30град. Что становиться первмичным? К тому же ТЭЦ по электричеству работает согласно диспетчерского графика составленного на месяц, а то и более вперед. А вот по теплу, согласно температуре наружного воздуха.
Re: кто сколько плотит за ЖКХ
P.S. Источник "Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ - город Рязань"
Re: кто сколько плотит за ЖКХ
Центральный федеральный округ / Рязанская область /Рязань
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92: -27
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С: -41
Продолжительность, сут периода со средней суточной температурой воздуха < 8°С: 208
Средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха < 8°С: -3.5
Численность населения, тыс. чел: 512.200 *
Гидромет пишет:
Среднегодовая температура воздуха составляет +5.4°С, а годовое количество осадкой – 575 мм с максимумом в июле (80 мм).
Зима умеренно-холодная, среднемесячная температура февраля –7.9°С. В периоды вторжения арктических воздушных масс суточная температура воздуха может понижаться до – 40.9°С.
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92: -27
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С: -41
Продолжительность, сут периода со средней суточной температурой воздуха < 8°С: 208
Средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха < 8°С: -3.5
Численность населения, тыс. чел: 512.200 *
Гидромет пишет:
Среднегодовая температура воздуха составляет +5.4°С, а годовое количество осадкой – 575 мм с максимумом в июле (80 мм).
Зима умеренно-холодная, среднемесячная температура февраля –7.9°С. В периоды вторжения арктических воздушных масс суточная температура воздуха может понижаться до – 40.9°С.
Re: кто сколько плотит за ЖКХ
Вот сколько я плачу в Москве из ЕПД на октябрь
ХВС---6 куб.м.при льготе 50% -к оплате 92.61 руб
ГВС---3 куб.м.--------------------------------227.05 руб
Водоотведение- 9 куб.м.-------------------98.55 руб
Отопление - 0.5478 Гкал--------------------526.80 руб (оплата круглый год по расходу тепла за прошлый год)
Кап.ремонт50 кв.м.--------------------------375 руб
Антенна (43канала)----------------------------169 руб
ИТОГО--------------------------------------------2084.07 руб
Страховка-----------------------------------------81 руб
ВСЕГО----------------------------------------------2165.07 руб
Но как неработающим пенсионерам ПП Москвы положена субсидия по оплате ЖКХ
В октябре она равна 21112,46 руб и будет перечислена на счет в СБ. Кроме того часть тарифа телнефона МГТС перечисляет га счет в СБ.
ХВС---6 куб.м.при льготе 50% -к оплате 92.61 руб
ГВС---3 куб.м.--------------------------------227.05 руб
Водоотведение- 9 куб.м.-------------------98.55 руб
Отопление - 0.5478 Гкал--------------------526.80 руб (оплата круглый год по расходу тепла за прошлый год)
Кап.ремонт50 кв.м.--------------------------375 руб
Антенна (43канала)----------------------------169 руб
ИТОГО--------------------------------------------2084.07 руб
Страховка-----------------------------------------81 руб
ВСЕГО----------------------------------------------2165.07 руб
Но как неработающим пенсионерам ПП Москвы положена субсидия по оплате ЖКХ
В октябре она равна 21112,46 руб и будет перечислена на счет в СБ. Кроме того часть тарифа телнефона МГТС перечисляет га счет в СБ.
Re: кто сколько плотит за ЖКХ
Народ, кто-нибудь может пояснить, почему 1 октября в платежке КВЦ уже содержится начисление за отопление?
Отпление включили 5 октября. Коммуналка оплачивается не позднее 10 дней месяца следующего за расчетным.
Т.е. плата за отопление должна быть начислена 1 ноября.
Отпление включили 5 октября. Коммуналка оплачивается не позднее 10 дней месяца следующего за расчетным.
Т.е. плата за отопление должна быть начислена 1 ноября.
Как ни работай - всегда найдется козел, который работает меньше, а получает больше...
Явно не русская женщина смотрела на горящую избу, когда ее сбил конь."
"И теперь я тоже ничего не покупаю, не общаюсь и не сдаю им жильё..."
Явно не русская женщина смотрела на горящую избу, когда ее сбил конь."
"И теперь я тоже ничего не покупаю, не общаюсь и не сдаю им жильё..."
Re: кто сколько плотит за ЖКХ
Одобрен закон о повышении пени за просрочку платы за ЖКХ и дифференцированной системе штрафов
28 Октября
2015
Главные новости
Одобрен закон о повышении пени за просрочку платы за ЖКХ и дифференцированной системе штрафов
Документ должен вступить в силу с 1 января 2016 года.
Для граждан не будут начислять штраф в течение первого месяца просрочки.
С 31-го по 90-й день просрочки пеня составит 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, с 91-го дня — 1/130 ставки.
Фото: sibdepo.ru
28 Октября
2015
Главные новости
Одобрен закон о повышении пени за просрочку платы за ЖКХ и дифференцированной системе штрафов
Документ должен вступить в силу с 1 января 2016 года.
Для граждан не будут начислять штраф в течение первого месяца просрочки.
С 31-го по 90-й день просрочки пеня составит 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, с 91-го дня — 1/130 ставки.
Фото: sibdepo.ru
Re: узел учета тепла Теплоком-Сервис Москва
ivanes писал(а):согласно Постановления Правительства РФ от 16 апреля 2013 № 344, в случае отсутствия у потребителей приборов учета (коллективных или индивидуальных), при наличии технической возможности их установки, к нормативам потребления коммунальных услуг в жилых помещениях будут применяться повышающие коэффициенты.
Вариант установить узел учета тепла вебстраница Теплоком.
С 1 января по 30 июня 2015 г. – 1,1.
С 1 июля по 31 декабря 2015 г. – 1,2.
С 1 января по 30 июня 2016 г. – 1,4.
С 1 июля по 31 декабря 2016 г. – 1,5.
С 2017 г. – 1,6.
Это кнут для собственников квартир. Он заставит поставить приборы учета и тепла.
стоит узел учета тепла?
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