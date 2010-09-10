Стройлидер ЖК '3 богатыря'
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Стройлидер ЖК '3 богатыря'
Скажите пожалуйста, кто-нибудь имеет информацию о строительной компании Стройлидер? На касимовском шоссе должна начаться стройка ЖК Три богатыря. Есть сайт, но хотелось бы узнать, может кто живет уже в построенных ими домах, как вы его оцениваете как застройщика- сроки, все ли по нормам, есть ли какие-то проблемы, недостатки в проживании? Спасибо
Re: Стройлидер ЖК '3 богатыря'
думаю хоть они себя и позиционируют как продолжение МЖК но команда все равно уже другая, да и времени прилично прошло. Можно считать первый их проект. По домам плюс это индивидуальное отопление и тихое место. Цены для котлована необоснованно завышены.
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Стройлидер ЖК '3 богатыря'
cherry88 писал(а):Скажите пожалуйста, кто-нибудь имеет информацию о строительной компании Стройлидер? На касимовском шоссе должна начаться стройка ЖК Три богатыря. Есть сайт, но хотелось бы узнать, может кто живет уже в построенных ими домах, как вы его оцениваете как застройщика- сроки, все ли по нормам, есть ли какие-то проблемы, недостатки в проживании? Спасибо
Строят - так себе. Пройдитесь вдоль домов которые они записывают себе в "реализованные проекты" (Касимовское ш. дд 63-65). Все дома изуродованы заплатками из утепления. Значит кладка хреновенькая, промерзает.
Отделочник, который мне ремонт делал, говорил, что в стенах там пустоты или засыпка строительным мусором. "Сверлишь, говорит, стену перфоратором, забуриваешься на полкирпича и бур уходит в стену. Приходилось сверлить множество дырок и через них в стену закачивать монтажную пену".
На площадках - по 7 квартир. При этом лестницы узкие, лифты малюсенькие. Т.е. застройщик большой любитель сэкономить. В строящемся доме, кстати, тоже по 8 квартир на площадку будет. Т.е. это явно жилье нищеброд-класса, причем по вполне нефиговым ценам.
Если бы я выбирал квартиру - я бы побоялся брать, не нравится мне такой застройщик.
Из достоинств - только то, что строят вполне законно, разрешение на строительство есть, земля оформлена.
Re: Стройлидер ЖК '3 богатыря'
Сходили в офис компании, сидели 2 девушки, одна не многословна, толком не могла ответить на наши вопросы (новичок наверное). А вторая более менее, хоть какую-то информацию рассказала. Сдача 1очереди в сентябре 2017, аккредитация после нового года. посмотрела на рядом сданные дома, у некоторых утеплены стены снаружи, наводит на мысль. А что нас удивило- в разговоре одна из них сказала- 'а Вы не рассматриваете объекты других застройщиков, вот рядом, вятич например?!' это говорит сотрудник компании Стройлидер. нашему удивлению не было предела))) в общем как вариант эту компанию мы отбросили. Один из факторов-срок сдачи не устраивает.
- Строй Лидер
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 дек 2014, 15:34
Re: Стройлидер ЖК '3 богатыря'
Здравствуйте, я представитель застройщика, увидел обсуждение нашего комплекса и решил вставить свои "пять копеек".
-Мы не позиционируем себя как продолжение МЖК, тем не менее, раньше мы строили в составе МЖК, и дома в данном микрорайоне построены именно нашей организацией. Эти дома были проданы под маркой МЖК
-Что касается нашей команды, то руководящий и инженерный состав сохранился.
-Что касается наших цен, то если внимательно изучить предложения рынка в данном районе и условия предлагаемые застройщиками, то вы поймёте, что наши предложения адекватны рынку, о чём свидетельствуют данные, о проданных и забронированных квартирах на сайте нашей компании
-Реализуемый сейчас проект будет с наружным утеплением, так называемый "мокрый фасад", так что проблем с продуванием и промерзанием стен там не будет. Что касается наших ранее построенных домов и заплаток на их фасадах, если вы посмотрите на фасады домов, сданных в тот же период, у практически всех "именитых" рязанских застройщиков ситуация с фасадом будет такой же.
-Мы не позиционируем себя как продолжение МЖК, тем не менее, раньше мы строили в составе МЖК, и дома в данном микрорайоне построены именно нашей организацией. Эти дома были проданы под маркой МЖК
-Что касается нашей команды, то руководящий и инженерный состав сохранился.
-Что касается наших цен, то если внимательно изучить предложения рынка в данном районе и условия предлагаемые застройщиками, то вы поймёте, что наши предложения адекватны рынку, о чём свидетельствуют данные, о проданных и забронированных квартирах на сайте нашей компании
-Реализуемый сейчас проект будет с наружным утеплением, так называемый "мокрый фасад", так что проблем с продуванием и промерзанием стен там не будет. Что касается наших ранее построенных домов и заплаток на их фасадах, если вы посмотрите на фасады домов, сданных в тот же период, у практически всех "именитых" рязанских застройщиков ситуация с фасадом будет такой же.
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Стройлидер ЖК '3 богатыря'
Строй Лидер писал(а):Что касается наших ранее построенных домов и заплаток на их фасадах, если вы посмотрите на фасады домов, сданных в тот же период, у практически всех "именитых" рязанских застройщиков ситуация с фасадом будет такой же.
- Иванов, ты почему на стене слово матерное написал?
- А че? Петров же тоже написал!
- Строй Лидер
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 дек 2014, 15:34
Re: Стройлидер ЖК '3 богатыря'
Анекдот смешной, но факт остаётся фактом.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 май 2015, 20:57
Re: Стройлидер ЖК '3 богатыря'
Отделочник, который мне ремонт делал, говорил, что в стенах там пустоты или засыпка строительным мусором. "Сверлишь, говорит, стену перфоратором, забуриваешься на полкирпича и бур уходит в стену. (автор этого текста не я)
Уважаемый сотрудник компании, а как вы это прокоментируете?
Уважаемый сотрудник компании, а как вы это прокоментируете?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сегодня, 10:53
Re: Стройлидер ЖК '3 богатыря'
Народ, кто-нибудь знает что-то о ЖК Три Богатыря?может у кого-то квартира там?
Re: Стройлидер ЖК '3 богатыря'
У меня там живут знакомые в самых первых домах.Дикая транспортная проблема. Имеется сейчас два выезда от группы домов: один через парковку офисного центра - на Муромское шоссе (к Глобусовскому перекрестку). Второй (бутылочное горлышко) - на Касимовское шоссе. Машин масса, разъезжаются с трудом. На КАсимовском выезде по утрам дикая очередь. Там и так цикл светофора для выезжающих неудобен, так плюс из за очереди приходится ждать два-три цикла. Говорят, что представители "Стройлидера" обустройство дополнительного выезда не обещают, ссылаясь на то, что городские дороги должен делать город.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сегодня, 10:53
Re: Стройлидер ЖК '3 богатыря'
С транспортом понятно.А что на счёт новых домов?
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