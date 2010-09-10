Стройлидер ЖК '3 богатыря'

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
cherry88
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 11:53

Стройлидер ЖК '3 богатыря'

Сообщение cherry88 » 20 ноя 2014, 12:07

Скажите пожалуйста, кто-нибудь имеет информацию о строительной компании Стройлидер? На касимовском шоссе должна начаться стройка ЖК Три богатыря. Есть сайт, но хотелось бы узнать, может кто живет уже в построенных ими домах, как вы его оцениваете как застройщика- сроки, все ли по нормам, есть ли какие-то проблемы, недостатки в проживании? Спасибо
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Brrr
Гость RZN.info
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 02 дек 2008, 11:46

Re: Стройлидер ЖК '3 богатыря'

Сообщение Brrr » 20 ноя 2014, 15:13

думаю хоть они себя и позиционируют как продолжение МЖК но команда все равно уже другая, да и времени прилично прошло. Можно считать первый их проект. По домам плюс это индивидуальное отопление и тихое место. Цены для котлована необоснованно завышены.
Вернуться к началу
Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Стройлидер ЖК '3 богатыря'

Сообщение Antipov » 20 ноя 2014, 21:37

cherry88 писал(а):Скажите пожалуйста, кто-нибудь имеет информацию о строительной компании Стройлидер? На касимовском шоссе должна начаться стройка ЖК Три богатыря. Есть сайт, но хотелось бы узнать, может кто живет уже в построенных ими домах, как вы его оцениваете как застройщика- сроки, все ли по нормам, есть ли какие-то проблемы, недостатки в проживании? Спасибо


Строят - так себе. Пройдитесь вдоль домов которые они записывают себе в "реализованные проекты" (Касимовское ш. дд 63-65). Все дома изуродованы заплатками из утепления. Значит кладка хреновенькая, промерзает.
Отделочник, который мне ремонт делал, говорил, что в стенах там пустоты или засыпка строительным мусором. "Сверлишь, говорит, стену перфоратором, забуриваешься на полкирпича и бур уходит в стену. Приходилось сверлить множество дырок и через них в стену закачивать монтажную пену".
На площадках - по 7 квартир. При этом лестницы узкие, лифты малюсенькие. Т.е. застройщик большой любитель сэкономить. В строящемся доме, кстати, тоже по 8 квартир на площадку будет. Т.е. это явно жилье нищеброд-класса, причем по вполне нефиговым ценам.
Если бы я выбирал квартиру - я бы побоялся брать, не нравится мне такой застройщик.

Из достоинств - только то, что строят вполне законно, разрешение на строительство есть, земля оформлена.
Вернуться к началу
cherry88
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 11:53

Re: Стройлидер ЖК '3 богатыря'

Сообщение cherry88 » 22 ноя 2014, 16:23

Сходили в офис компании, сидели 2 девушки, одна не многословна, толком не могла ответить на наши вопросы (новичок наверное). А вторая более менее, хоть какую-то информацию рассказала. Сдача 1очереди в сентябре 2017, аккредитация после нового года. посмотрела на рядом сданные дома, у некоторых утеплены стены снаружи, наводит на мысль. А что нас удивило- в разговоре одна из них сказала- 'а Вы не рассматриваете объекты других застройщиков, вот рядом, вятич например?!' это говорит сотрудник компании Стройлидер. нашему удивлению не было предела))) в общем как вариант эту компанию мы отбросили. Один из факторов-срок сдачи не устраивает.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Строй Лидер
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 15:34

Re: Стройлидер ЖК '3 богатыря'

Сообщение Строй Лидер » 16 дек 2014, 17:52

Здравствуйте, я представитель застройщика, увидел обсуждение нашего комплекса и решил вставить свои "пять копеек".

-Мы не позиционируем себя как продолжение МЖК, тем не менее, раньше мы строили в составе МЖК, и дома в данном микрорайоне построены именно нашей организацией. Эти дома были проданы под маркой МЖК

-Что касается нашей команды, то руководящий и инженерный состав сохранился.

-Что касается наших цен, то если внимательно изучить предложения рынка в данном районе и условия предлагаемые застройщиками, то вы поймёте, что наши предложения адекватны рынку, о чём свидетельствуют данные, о проданных и забронированных квартирах на сайте нашей компании

-Реализуемый сейчас проект будет с наружным утеплением, так называемый "мокрый фасад", так что проблем с продуванием и промерзанием стен там не будет. Что касается наших ранее построенных домов и заплаток на их фасадах, если вы посмотрите на фасады домов, сданных в тот же период, у практически всех "именитых" рязанских застройщиков ситуация с фасадом будет такой же.
Вернуться к началу
Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Стройлидер ЖК '3 богатыря'

Сообщение Antipov » 16 дек 2014, 17:58

Строй Лидер писал(а):Что касается наших ранее построенных домов и заплаток на их фасадах, если вы посмотрите на фасады домов, сданных в тот же период, у практически всех "именитых" рязанских застройщиков ситуация с фасадом будет такой же.


- Иванов, ты почему на стене слово матерное написал?
- А че? Петров же тоже написал!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Строй Лидер
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 15:34

Re: Стройлидер ЖК '3 богатыря'

Сообщение Строй Лидер » 16 дек 2014, 18:26

Анекдот смешной, но факт остаётся фактом.
Вернуться к началу
Елена Елена
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 май 2015, 20:57

Re: Стройлидер ЖК '3 богатыря'

Сообщение Елена Елена » 20 май 2015, 21:01

Отделочник, который мне ремонт делал, говорил, что в стенах там пустоты или засыпка строительным мусором. "Сверлишь, говорит, стену перфоратором, забуриваешься на полкирпича и бур уходит в стену. (автор этого текста не я)


Уважаемый сотрудник компании, а как вы это прокоментируете?
Вернуться к началу
Apel'sinka62
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 10:53

Re: Стройлидер ЖК '3 богатыря'

Сообщение Apel'sinka62 » 28 апр 2017, 10:58

Народ, кто-нибудь знает что-то о ЖК Три Богатыря?может у кого-то квартира там?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Морозко
Пользователь RZN.info
Сообщения: 520
Зарегистрирован: 03 фев 2008, 18:15

Re: Стройлидер ЖК '3 богатыря'

Сообщение Морозко » 28 апр 2017, 11:59

У меня там живут знакомые в самых первых домах.Дикая транспортная проблема. Имеется сейчас два выезда от группы домов: один через парковку офисного центра - на Муромское шоссе (к Глобусовскому перекрестку). Второй (бутылочное горлышко) - на Касимовское шоссе. Машин масса, разъезжаются с трудом. На КАсимовском выезде по утрам дикая очередь. Там и так цикл светофора для выезжающих неудобен, так плюс из за очереди приходится ждать два-три цикла. Говорят, что представители "Стройлидера" обустройство дополнительного выезда не обещают, ссылаясь на то, что городские дороги должен делать город.
Вернуться к началу
Apel'sinka62
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 10:53

Re: Стройлидер ЖК '3 богатыря'

Сообщение Apel'sinka62 » 28 апр 2017, 18:07

С транспортом понятно.А что на счёт новых домов?
Вернуться к началу
NaZGuL
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 14:29

Re: Стройлидер ЖК '3 богатыря'

Сообщение NaZGuL » Сегодня, 14:55

Я там живу...какие конкретно у Вас вопросы?
Вернуться к началу
Apel'sinka62
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 10:53

Re: Стройлидер ЖК '3 богатыря'

Сообщение Apel'sinka62 » Сегодня, 19:18

Конкретно интересует качество домов.В срок ли был сдан дом или задерживали?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Застройщики и новостройки Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей