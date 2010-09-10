Сообщение Строй Лидер » 16 дек 2014, 17:52

Здравствуйте, я представитель застройщика, увидел обсуждение нашего комплекса и решил вставить свои "пять копеек".



-Мы не позиционируем себя как продолжение МЖК, тем не менее, раньше мы строили в составе МЖК, и дома в данном микрорайоне построены именно нашей организацией. Эти дома были проданы под маркой МЖК



-Что касается нашей команды, то руководящий и инженерный состав сохранился.



-Что касается наших цен, то если внимательно изучить предложения рынка в данном районе и условия предлагаемые застройщиками, то вы поймёте, что наши предложения адекватны рынку, о чём свидетельствуют данные, о проданных и забронированных квартирах на сайте нашей компании



-Реализуемый сейчас проект будет с наружным утеплением, так называемый "мокрый фасад", так что проблем с продуванием и промерзанием стен там не будет. Что касается наших ранее построенных домов и заплаток на их фасадах, если вы посмотрите на фасады домов, сданных в тот же период, у практически всех "именитых" рязанских застройщиков ситуация с фасадом будет такой же.