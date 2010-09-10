Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
Интересные факты, случаи и события из жизни города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24045
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
глен писал(а):понятно ...надумаете полечится свистните...я могу помочь, у меня очень хороший психиатр есть знакомый..причём лечит бесплатно (что немаловажно) ... принудительная психпомощь щас запрещена..но если уж совсем прижмёт мозжечок, вы не стесняйтесь, обращайтесь
вылечат-не вылечат сказать не могу...но постараются помочь
вы мне уже предлагали вашу помощь, или память коротка?
я ответила, что мне легче полечиться за счёт больничной кассы.
вы лучше другим свою помощь предложите...кто всякому бреду, что по сети гуляет, поверить готов.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
SM писал(а):Как ловко мы перешли в 50-е. Я больше про 30-е.
Реально в стране правило политбюро, полный список с 26 года я привел, где 94%?
Хотя, я в принципе не против, чтоб правили хоть якуты с ненцами, лишь бы мы шли вперед по нормальной дороге , а не зигзагами и перебежками по буеракам.
На истфаке в свое время был деканом Р.С. Розенберг, народ вспоминает то время как золотое.
И, если ты окажешься в .опе с предпринимательством, винить надо будет не мифических масонов, а вполне конкретных русаков.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24045
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
ФрекенСнорк писал(а):глен писал(а):понятно ...надумаете полечится свистните...я могу помочь, у меня очень хороший психиатр есть знакомый..причём лечит бесплатно (что немаловажно) ... принудительная психпомощь щас запрещена..но если уж совсем прижмёт мозжечок, вы не стесняйтесь, обращайтесь
вылечат-не вылечат сказать не могу...но постараются помочь
вы мне уже предлагали вашу помощь, или память коротка?
я ответила, что мне легче полечиться за счёт больничной кассы.
вы лучше другим свою помощь предложите...кто всякому бреду, что по сети гуляет, поверить готов.
хотя , видимо, им уже фсё...ничем не поможешь...
пичалька.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3199
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
ну принудительного лечения не существует...(не возьмусь судить хорошо это или плохо)..
поэтому уверен точной статистики сколько детей императора, папы римского, братьев путина и прочих знаменитостей нет но практика показывает, что их не мало даже тут вот есть...дочурка
поэтому уверен точной статистики сколько детей императора, папы римского, братьев путина и прочих знаменитостей нет но практика показывает, что их не мало даже тут вот есть...дочурка
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
Тут совсем недавно открыл сайт про новостройки Рязани. Тут ничего не оставят от прошлого. Высотки и разноцветье фасадов.
Прочитал про стройку здания УФСБ на углу Горького и Кудрявцева. Спор зашел о высоте здания.18 или 21 м. Якобы,чтобы здание не высовывалось от исторических зданий. На Почтовой два здания высотой 21м. Никто не просит уменьшит эти два здания. Это прошлое. В одном Банк Живаго,в другом -живут рязанцы. И всего пять этажей. Рядом с детской библиотекой(дом № 63) построили здание совершенно не вписывающееся в здания Почтовки (дом 63а). Никто не возник,что двор город продал застройщику за 112
тыс руб. Сегодня,говорят, здание выставлено на продажу. Это прошлое или будущее Рязани? Все на продажу!
Прочитал про стройку здания УФСБ на углу Горького и Кудрявцева. Спор зашел о высоте здания.18 или 21 м. Якобы,чтобы здание не высовывалось от исторических зданий. На Почтовой два здания высотой 21м. Никто не просит уменьшит эти два здания. Это прошлое. В одном Банк Живаго,в другом -живут рязанцы. И всего пять этажей. Рядом с детской библиотекой(дом № 63) построили здание совершенно не вписывающееся в здания Почтовки (дом 63а). Никто не возник,что двор город продал застройщику за 112
тыс руб. Сегодня,говорят, здание выставлено на продажу. Это прошлое или будущее Рязани? Все на продажу!
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24045
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
глен писал(а):ну принудительного лечения не существует...(не возьмусь судить хорошо это или плохо)..
поэтому уверен точной статистики сколько детей императора, папы римского, братьев путина и прочих знаменитостей нет но практика показывает, что их не мало даже тут вот есть...дочурка
то есть с тем, что лечить тех, кто всерьёз воспринимает ссылки про то, что ими кто-то управляет- бесполезно, вы согласны?
и пытаетесь предложить помощь тем, кто, на ваш взгляд, не совсем безнадёжен?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
Вот Жириновский обещает нам благодать.
https://www.youtube.com/watch?v=WDIbbcear9s
Грядёт массовое заселение России евреями. Приедут кошерные умные люди, сядут на управление, и будем как сыр в масле кататься. Поскорее бы. А пока можно начинать учить иврит. Я очень буду таки рад, если Жириновский окажется прав.
https://www.youtube.com/watch?v=WDIbbcear9s
Грядёт массовое заселение России евреями. Приедут кошерные умные люди, сядут на управление, и будем как сыр в масле кататься. Поскорее бы. А пока можно начинать учить иврит. Я очень буду таки рад, если Жириновский окажется прав.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
Колхозник писал(а):Вот Жириновский обещает нам благодать.
https://www.youtube.com/watch?v=WDIbbcear9s
Грядёт массовое заселение России евреями. Приедут кошерные умные люди, сядут на управление, и будем как сыр в масле кататься. Поскорее бы. А пока можно начинать учить иврит. Я очень буду таки рад, если Жириновский окажется прав.
Ну так сам Жириновский (мама - русская, папа - юрист) уже "сел на управление"... как сыр в масле катаемся, ага
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
Жириновский пока подготавливает почву для массового заселения.
Царь у нас всё ещё полуправославный. Зря народ за Ходорковского не заступился в своё время. Сейчас бы уже жили весело и богато.
Царь у нас всё ещё полуправославный. Зря народ за Ходорковского не заступился в своё время. Сейчас бы уже жили весело и богато.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2444
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
«По данным переписи населения 1897 года (Для Финляндии по данным 1902 года.)»
Чуть правее середины пятого снизу ряда.
Чуть правее середины пятого снизу ряда.
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Показано товаров 1-40 из 3958
В нашем интернет-магазине вы можете купить резину, которая будет идеально соответствовать марке вашего автомобиля. Мы реализуем продукцию под самые разные запросы, для всех типов легковых, грузовых машин и внедорожников. Благодаря грамотно подобранным колёсам транспорт будет уверенно вести себя на дороге и трассе, в мокрую и сухую погоду, в жару и холод. Сообщите нашим специалистам свои требования и они предоставят вам оптимальный купить шины недорого в интернет магазине вариант.
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Компания «Колеса Даром» предоставляет Вам уникальную возможность оформить заявку на приобретение любого понравившегося товара в кредит, не отходя от компьютера!
Добавьте товар в корзину. В корзине выберите форму оплаты «КУПИТЬ В КРЕДИТ» и заполните анкету
В течение часа с вами свяжется менеджер «Колеса даром». Необходим паспорт для уточнения данных.
Ваша заявка будет обработана банками-партнерами. В ближайшее время вам сообщат решение по кредиту.
После принятия решения с Вами свяжется менеджер «Колеса Даром» для уточнения даты оформления договора и даты покупки.
Вы приходите с паспортом, подписываете договор, вносите первоначальный взнос* и забираете товар
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Найдено 66 предложений
Continental
Conti4X4Contact
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Conti4x4IceContact
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ContiProContact
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ContiSportContact 3
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ContiVanContact 100
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Пн-Пт с 09:00 до 19:00 Сб с 10:00 до 18:00
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Подбор шин по типоразмеру
Подбор дисков по типоразмеру
Справочная информация
Найдено 66 предложений
Continental
Conti4X4Contact
Continental
Conti4x4IceContact
Continental
Conti4x4SportContact
Continental
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Предлагаем Вам ознакомиться с каталогом оригинальной автомобильной резины Continental. На нашем портале Вы в любой момент сможете купить шины Continental по адекватным ценам. Самое главное ? это то, что вся представленная продукция является оригинальной, проверенной, сертифицированной. У нас Вы не найдете никаких подделок и реплик, а отыщете только оригинальное качество Continental.
В каталоге автомобильных шин Continental представлено более 80 наименований покрышек, среди которых есть новинки (ContiWinterContact TS 850P, ContiVanContact 100, ContiVanContact 200, ContiPremiumContact 5 и ContiCrossContact LX2), а есть и более классические варианты. Весь ассортимент разделен на сезоны и тип транспорта ? например, зимние шины Continental, летние шины Continental, всесезонные шины Continental. С помощью удобного поискового фильтра Вы можете быстро подобрать необходимый тип шин, сузить поиск до самого необходимого.
Рекомендуем выбирать на нашем сайте шины Continental с помощью поискового фильтра, который размещен в верхней части страницы. Если Вы не знаете, где искать необходимый размер шин, то рекомендуем искать его на Ваших старых покрышках либо в документации на автомобиль (именно там будет указан нужный Вам тип шин). На сайте представлены покрышки любых видов.
Пн-Пт с 09:00 до 19:00 Сб с 10:00 до 18:00
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купить автомобильные шины в санкт петербурге
Резина Купер, независимо от модели и целевой направленности, неизменно отличается отличным качеством, большими пробегами и доступной ценой. У нас вы всегда можете купить резину Cooper для легкового автомобиля, кроссовера, внедорожника и даже легких грузовиков и микроавтобусов. Среди всего разнообразия автошин Cooper мы поможем вам подобрать модель, которая идеально подойдет вашему автомобилю.
Особенно в линейке шин Купер стоит отметить семейство покрышек Cooper Discoverer , ориентированное на внедорожники. Шины Купер Дисковерер – лучший выбор для владельцев джипов и легких грузовых машин. Купер Дисковерер включает в себя как зимние, так и всесезонные модели. Шины Cooper Discoverer – это всегда соединение прочности и стильного дизайна.
Мы можем помочь вам подобрать среди всего ассортимента марки Купер шины для поездок по городу, на рыбалку и охоту, для бездорожья и грязи, для зимнего и летнего времени года.
В нашем магазине вы всегда можете найти в наличии и купить шины Cooper . шины Hankook. Marshal. GT Radial и Vredestein. а также заказать их с доставкой по СПб . Так что приобретайте шины от Купер в СПб и передвигайтесь с комфортом. Сегодня резину Cooper купить легко!
Модельный ряд шин
Весь модельный ряд Cooper в нашем купить автомобильные шины в санкт петербурге магазине всегда в наличии. Стоит отметить, что шины от компании Купер – отличный выбор для преодоления грязи и слякоти. Она славится своими грязевыми и полугрязевыми шинами . Вот некоторые модели Купер, которые вы можете найти у нас.
Cooper Discoverer S/T Maxx – прочная всесезонная резина для внедорожников. Защищена от попадания камней в протектор. Оптимальные шины для бездорожья. Легко выдерживают любые нагрузки. При разработке модели Cooper S/T Maxx использована современная технология укрепления каркаса Armor-Tek3.
Cooper Discoverer CTS – шины премиум-класса. Всесезонная резина для небольших грузовиков и микроавтобусов. Cooper CTS подходит для скоростного вождения. Благодаря использованию технологии R-TEC увеличилась отзывчивость покрышки на команды рулевого управления.
Cooper Discoverer H/T Plus – резина класса люкс. Предназначается для крупных джипов. Всесезонная износостойкая шина. Для резины Cooper H/T Plus характерен короткий тормозной путь. Отличное сцепление на льду. Защита от аквапланирования. Подойдет для путешествий и загородных поездок.
Cooper Weather-Master WSC – зимняя грязевая резина. Предназначена для спортивных внедорожников, кроссоверов и пикапов. Снежные канавки в протекторе очищают его от талого снега, грязи и льда. Стильный рисунок защищает от купить автомобильные шины в санкт петербурге аквапланирования.
Как купить шины в Санкт-Петербурге?
Владельцам джипов стоит обратить внимание на раздел с шинами для внедорожников . Здесь представлен широкий выбор внедорожной резины для бездорожья и городских трасс. Каждую из заявленных моделей вы можете купить в СПб.
Также многих автомобилистов заинтересует раздел с полугрязевыми колесами .
Вы легко можете найти и купить автомобильные шины в Санкт-Петербурге . В этом вам поможет наш интернет-магазин. Мы предлагаем широкий выбор покрышек для любых автомобилей и для любых ситуаций.
© 2009-2016 компания ООО "Cooper-spb" Все права защищены
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Резина Купер, независимо от модели и целевой направленности, неизменно отличается отличным качеством, большими пробегами и доступной ценой. У нас вы всегда можете купить резину Cooper для легкового автомобиля, кроссовера, внедорожника и даже легких грузовиков и микроавтобусов. Среди всего разнообразия автошин Cooper мы поможем вам подобрать модель, которая идеально подойдет вашему автомобилю.
Особенно в линейке шин Купер стоит отметить семейство покрышек Cooper Discoverer , ориентированное на внедорожники. Шины Купер Дисковерер – лучший выбор для владельцев джипов и легких грузовых машин. Купер Дисковерер включает в себя как зимние, так и всесезонные модели. Шины Cooper Discoverer – это всегда соединение прочности и стильного дизайна.
Мы можем помочь вам подобрать среди всего ассортимента марки Купер шины для поездок по городу, на рыбалку и охоту, для бездорожья и грязи, для зимнего и летнего времени года.
В нашем магазине вы всегда можете найти в наличии и купить шины Cooper . шины Hankook. Marshal. GT Radial и Vredestein. а также заказать их с доставкой по СПб . Так что приобретайте шины от Купер в СПб и передвигайтесь с комфортом. Сегодня резину Cooper купить легко!
Модельный ряд шин
Весь модельный ряд Cooper в нашем купить автомобильные шины в санкт петербурге магазине всегда в наличии. Стоит отметить, что шины от компании Купер – отличный выбор для преодоления грязи и слякоти. Она славится своими грязевыми и полугрязевыми шинами . Вот некоторые модели Купер, которые вы можете найти у нас.
Cooper Discoverer S/T Maxx – прочная всесезонная резина для внедорожников. Защищена от попадания камней в протектор. Оптимальные шины для бездорожья. Легко выдерживают любые нагрузки. При разработке модели Cooper S/T Maxx использована современная технология укрепления каркаса Armor-Tek3.
Cooper Discoverer CTS – шины премиум-класса. Всесезонная резина для небольших грузовиков и микроавтобусов. Cooper CTS подходит для скоростного вождения. Благодаря использованию технологии R-TEC увеличилась отзывчивость покрышки на команды рулевого управления.
Cooper Discoverer H/T Plus – резина класса люкс. Предназначается для крупных джипов. Всесезонная износостойкая шина. Для резины Cooper H/T Plus характерен короткий тормозной путь. Отличное сцепление на льду. Защита от аквапланирования. Подойдет для путешествий и загородных поездок.
Cooper Weather-Master WSC – зимняя грязевая резина. Предназначена для спортивных внедорожников, кроссоверов и пикапов. Снежные канавки в протекторе очищают его от талого снега, грязи и льда. Стильный рисунок защищает от купить автомобильные шины в санкт петербурге аквапланирования.
Как купить шины в Санкт-Петербурге?
Владельцам джипов стоит обратить внимание на раздел с шинами для внедорожников . Здесь представлен широкий выбор внедорожной резины для бездорожья и городских трасс. Каждую из заявленных моделей вы можете купить в СПб.
Также многих автомобилистов заинтересует раздел с полугрязевыми колесами .
Вы легко можете найти и купить автомобильные шины в Санкт-Петербурге . В этом вам поможет наш интернет-магазин. Мы предлагаем широкий выбор покрышек для любых автомобилей и для любых ситуаций.
© 2009-2016 компания ООО "Cooper-spb" Все права защищены
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http://koleso-fortuny.ru/
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При выборе свежего комплекта резины нужно всегда обращать внимание на ее технические параметры, сезонность и соответствие марке транспортного средства.
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Менять шины на лето и зиму необходимо всегда. Это связано с тем, что летняя и зимняя резина изготавливаются из разной по составу резиновой смеси. Зимняя резина 215/55 R16 производится из более мягкой смеси, чтобы обеспечивать более сильное сцепление со скользкой трассой и не допускать ее затвердевания на морозе. Такие покрышки на летней жаре теряют свои основные свойства и становятся неудобными и опасными.
Данная шина легко входит и выходит из поворота и держит заданную траекторию движения. Этому способствует оптимальный рисунок протектора (со специальными канавками и ребрами) и надежный каркас со специальной формой плечевых блоков.
Сделайте правильный выбор
Правильно подобранные шины (с низким купить летние шины в со склада сопротивлением качению и специальной конструкцией каркаса) способны не только сделать езду комфортной, но и сэкономить расходы на топливо. Перезвоните нашим специалистам они помогут вам подобрать и купить подходящую резину для вашего авто. Цена в нашем магазине невысокая, все типоразмеры есть в наличии.
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Вы приходите с паспортом, подписываете договор, вносите первоначальный взнос* и забираете товар
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Шины 215/55 R16 в Гатчине
При выборе свежего комплекта резины нужно всегда обращать внимание на ее технические параметры, сезонность и соответствие марке транспортного средства.
Почему автомобиль необходимо переобувать
Менять шины на лето и зиму необходимо всегда. Это связано с тем, что летняя и зимняя резина изготавливаются из разной по составу резиновой смеси. Зимняя резина 215/55 R16 производится из более мягкой смеси, чтобы обеспечивать более сильное сцепление со скользкой трассой и не допускать ее затвердевания на морозе. Такие покрышки на летней жаре теряют свои основные свойства и становятся неудобными и опасными.
Данная шина легко входит и выходит из поворота и держит заданную траекторию движения. Этому способствует оптимальный рисунок протектора (со специальными канавками и ребрами) и надежный каркас со специальной формой плечевых блоков.
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Сезон Летние Зимние Всесезонная Шипы
Тимофеев Михаил, 28 июля 2016
После оформления заявки на сайте перезвонили через 2 минуты. Забирал резину с утра, очереди не было совсем. Вся покупка заняла 15 минут, включая оплату и погрузку.
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Шины Nokian
История Nokian Tyres
История компании Nokian Tyres насчитывает уже более 100 лет. Она началась в 1898 году в Хельсинки (Helsinki, Finland), где была основана фабрика по производству резины и резинотехнических изделий. Изначально на заводе производились калоши и сапоги. В 1904 году продукция компании стала пользоваться большим спросом, в связи с чем было принято решение перебазировать производство в небольшой город Нокиа. Именно там появилась первая продукция под торговой маркой Nokia.
В 1963 году Nokian анонсировала выход на рынок новой революционной модели зимних шин с использованием твердосплавных шипов, получившей название Kometa-Hakkapeliitta. 50-60-е гг. компания получает мировую известность на легендарном ралли Монте Карло. Финские пилоты на автомобилях с зимними шинами Nokia Hakkapeliitta оказались лучшими на заснеженных и ледяных трассах.
В начале 60-х годов шины Nokia поставлялись примерно в 20 стран мира, среди которых были Англия и США. В 1967 году происходит становление корпорации Nokia с тремя основными направлениями занимающимися выпуском резинотехнической продукции, кабелей и бумаги.
В 1986 году был открыт собственный полигон для тестирования шин на севере Финляндии близ небольшого городка Ивало (Ivalo, Finland). В 1988 году путем выделения из конгломерата Nokia была образована компания Nokian. В 1991 году появляются на свет легендарные шипованные шины Nokian Hakkapeliitta 1 с экологически безопасными шипами и нешипованная зимняя шина Nokian NRW 1, которые заложили новую веху в развитии компании Nokian.
На сегодняшний день компания Nokian Tyres владеет двумя заводами. Первый находится в г. Нокиа в Финляндии, а второй – в г. Всеволожск Ленинградской области. Завод Nokian Tyres во Всеволожске является самым современным шинным заводом в Европе. Он был официально открыт в сентябре 2005 года. На заводе установлено шины нокиан купить в спб новейшее высокотехнологичное оборудование, все процессы автоматизированы.
Завод Nokian Tyres во Всеволожске производит зимние и летние шины для легковых автомобилей и внедорожников – линейки Nokian Hakkapeliitta, Nokian Hakka и Nokian Nordman. На данный момент на заводе запущено восемь производственных линий. В будущем планируется развитие завода до 10 линий, производственные мощности составят одиннадцать миллионов шин в год. Шины, произведенные на заводе Nokian Tyres во Всеволожске, продаются на территории России, а также идут на экспорт в 35 стран мира, в том числе в Финляндию, Швецию, Норвегию, Германию, США и Канаду.
Акции
Акции
Марков Антон, 27 июля 2016
Достоинства . Бренд Недостатки . Шумная, быстрый износ, плохо держит колею Размер 245/45/17 w95 XL. Стирается за 30-35 тысяч. Воет на зернистом асфальте так, что уши закладывает. В колее нужно машину ловить. Также любит не предсказуемо на сухом асфальте срываться. Лужи проходит на отлично. Ямы и выбоины держит на ура. Под конец кода индикатор износа 3 - начался не равномерный износ.
Нескажу Ярослав, 26 июля 2016
Достоинства . Тихая Недостатки . Плывёт в маневрах в поворотах. На прямой едет нормально. Могу судить только в сравнении с Bridgestone Potenza RE040. Вобщем шины нокиан купить в спб Bridgestone Potenza RE040 лучше по всем парметрам - отьездил 3,5 сезона, пробег авто 100 тыщ. стёрта почти в ноль. Nokian только тише, единственный плюс, ну и цена, дешевле чуть. дорогу держит хуже, плывёт при манёврах в затяжном повороте (например на развязках), износостойкость хуже.
Мы осуществляем доставку зимних шин Nokian по всем направлениям Москвы и области а также по всей России.
ЛЕТНИЕ ШИНЫ NOKIAN
ЗИМНИЕ ШИНЫ NOKIAN
Еще большую безопасность, в сочетании с великолепной динамикой разгона и торможения, гарантируют зимние шины Nokian. Надежное сцепление с дорогой достигается за счет инновационных технологий, многие из которых остаются ноу-хау компании. Сюда входят и особая резина, из которой сделаны ламели, и конструкция шипов. Так, благодаря Air Claw, удается уменьшить их износ, при этом шум, издаваемый шиной при качении, сводится к минимуму. Еще более полезна в условиях наших некачественных дорог Eco Stud System, технология, благодаря которой шипы надежно удерживаются в своих гнездах, что существенно продлевает срок службы протектора.
КУПИТЬ ШИНЫ NOKIAN
Мы предлагаем прямо с наших складов купить шины Nokian полного модельного ряда, который позволяет подобрать именно ту резину, которая идеально подходит к данной модели автомобиля, причем с учетом сезонности, стиля вождения и даже планируемого на покупку бюджета. Можно утверждать, что на какой бы модели вы не остановили выбор, он все равно окажется удачным, так как все автошины от этой знаменитой компании созданы специально для максимально суровых условий эксплуатации, оставаясь при этом комфортными и безопасными, давая возможность сохранять контроль над машиной даже в самых сложных ситуациях.
Чтобы ознакомиться с акциями на летние шины Нокиан посетите наш раздел с акциями .
шины нокиан купить в спб
Сезон Летние Зимние Всесезонная Шипы
Тимофеев Михаил, 28 июля 2016
После оформления заявки на сайте перезвонили через 2 минуты. Забирал резину с утра, очереди не было совсем. Вся покупка заняла 15 минут, включая оплату и погрузку.
Оставьте свой отзыв о нас
Шины Nokian
История Nokian Tyres
История компании Nokian Tyres насчитывает уже более 100 лет. Она началась в 1898 году в Хельсинки (Helsinki, Finland), где была основана фабрика по производству резины и резинотехнических изделий. Изначально на заводе производились калоши и сапоги. В 1904 году продукция компании стала пользоваться большим спросом, в связи с чем было принято решение перебазировать производство в небольшой город Нокиа. Именно там появилась первая продукция под торговой маркой Nokia.
В 1963 году Nokian анонсировала выход на рынок новой революционной модели зимних шин с использованием твердосплавных шипов, получившей название Kometa-Hakkapeliitta. 50-60-е гг. компания получает мировую известность на легендарном ралли Монте Карло. Финские пилоты на автомобилях с зимними шинами Nokia Hakkapeliitta оказались лучшими на заснеженных и ледяных трассах.
В начале 60-х годов шины Nokia поставлялись примерно в 20 стран мира, среди которых были Англия и США. В 1967 году происходит становление корпорации Nokia с тремя основными направлениями занимающимися выпуском резинотехнической продукции, кабелей и бумаги.
В 1986 году был открыт собственный полигон для тестирования шин на севере Финляндии близ небольшого городка Ивало (Ivalo, Finland). В 1988 году путем выделения из конгломерата Nokia была образована компания Nokian. В 1991 году появляются на свет легендарные шипованные шины Nokian Hakkapeliitta 1 с экологически безопасными шипами и нешипованная зимняя шина Nokian NRW 1, которые заложили новую веху в развитии компании Nokian.
На сегодняшний день компания Nokian Tyres владеет двумя заводами. Первый находится в г. Нокиа в Финляндии, а второй – в г. Всеволожск Ленинградской области. Завод Nokian Tyres во Всеволожске является самым современным шинным заводом в Европе. Он был официально открыт в сентябре 2005 года. На заводе установлено шины нокиан купить в спб новейшее высокотехнологичное оборудование, все процессы автоматизированы.
Завод Nokian Tyres во Всеволожске производит зимние и летние шины для легковых автомобилей и внедорожников – линейки Nokian Hakkapeliitta, Nokian Hakka и Nokian Nordman. На данный момент на заводе запущено восемь производственных линий. В будущем планируется развитие завода до 10 линий, производственные мощности составят одиннадцать миллионов шин в год. Шины, произведенные на заводе Nokian Tyres во Всеволожске, продаются на территории России, а также идут на экспорт в 35 стран мира, в том числе в Финляндию, Швецию, Норвегию, Германию, США и Канаду.
Акции
Акции
Марков Антон, 27 июля 2016
Достоинства . Бренд Недостатки . Шумная, быстрый износ, плохо держит колею Размер 245/45/17 w95 XL. Стирается за 30-35 тысяч. Воет на зернистом асфальте так, что уши закладывает. В колее нужно машину ловить. Также любит не предсказуемо на сухом асфальте срываться. Лужи проходит на отлично. Ямы и выбоины держит на ура. Под конец кода индикатор износа 3 - начался не равномерный износ.
Нескажу Ярослав, 26 июля 2016
Достоинства . Тихая Недостатки . Плывёт в маневрах в поворотах. На прямой едет нормально. Могу судить только в сравнении с Bridgestone Potenza RE040. Вобщем шины нокиан купить в спб Bridgestone Potenza RE040 лучше по всем парметрам - отьездил 3,5 сезона, пробег авто 100 тыщ. стёрта почти в ноль. Nokian только тише, единственный плюс, ну и цена, дешевле чуть. дорогу держит хуже, плывёт при манёврах в затяжном повороте (например на развязках), износостойкость хуже.
Мы осуществляем доставку зимних шин Nokian по всем направлениям Москвы и области а также по всей России.
ЛЕТНИЕ ШИНЫ NOKIAN
ЗИМНИЕ ШИНЫ NOKIAN
Еще большую безопасность, в сочетании с великолепной динамикой разгона и торможения, гарантируют зимние шины Nokian. Надежное сцепление с дорогой достигается за счет инновационных технологий, многие из которых остаются ноу-хау компании. Сюда входят и особая резина, из которой сделаны ламели, и конструкция шипов. Так, благодаря Air Claw, удается уменьшить их износ, при этом шум, издаваемый шиной при качении, сводится к минимуму. Еще более полезна в условиях наших некачественных дорог Eco Stud System, технология, благодаря которой шипы надежно удерживаются в своих гнездах, что существенно продлевает срок службы протектора.
КУПИТЬ ШИНЫ NOKIAN
Мы предлагаем прямо с наших складов купить шины Nokian полного модельного ряда, который позволяет подобрать именно ту резину, которая идеально подходит к данной модели автомобиля, причем с учетом сезонности, стиля вождения и даже планируемого на покупку бюджета. Можно утверждать, что на какой бы модели вы не остановили выбор, он все равно окажется удачным, так как все автошины от этой знаменитой компании созданы специально для максимально суровых условий эксплуатации, оставаясь при этом комфортными и безопасными, давая возможность сохранять контроль над машиной даже в самых сложных ситуациях.
Чтобы ознакомиться с акциями на летние шины Нокиан посетите наш раздел с акциями .
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Шины Кама-Евро представлены моделями: летние шины Кама Евро 129, всесезонные шины Кама-Евро-224, всесезонные Кама-Евро 236, всесезонные Кама-ЕВро-228, летние шины на микроавтобусы Кама Евро 131, зимняя нешипованная шина Кама-Евро 517, зимняя шипованная шина Кама-ЕВро-519, шипованные колеса на микроавтобусы Кама Евро 520
Шины Виатти представлены моделями: летние шины Viatti Strada Asimmetrico, всесезонные шины Viatti Bosco, фрикционные шины Viatti Brina, зимние шипованные шины Viatti Brina Nordico. зимние шипованные Viatti Bosco nordico, легкогрузовые Viatti Vettore Inverno, шины для микроавтобусов Viatti Vettore Brina (липучка)
Наша фирма надежно закрепилась на рынке продаж и сотрудничает со многими крупными промышленными предприятиями,
государственными и коммерческими учреждениями Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-Западного ФО.
В наших магазинах мы представляем вам:
- запчасти для всех модификаций автомобилей ГАЗель . Соболь . Волга
- автошины: легковые, легкогрузовые, комбинированные, ЦМК, сельскохозяйственные, специальные, а также сверхкомплектные камеры.
- продажа шин и запчастей оптом и в розницу
Для удобства клиентов, у нас есть:
- интернет сайт, где Вы можете заказать и зарезервировать выбранный товар.
- наличие собственного автотранспорта. Доставка осуществляется в день день заказа.
- наличие своих шиномонтажных постов. Одни из самых доступных цен в Красногвардейском и Невском районах.
- удобное месторасположение магазинов. Хорошая траспортная доступность.
- постоянное наличие на складе оригинальных и аналоговых автозапчастей, а так же автомобильных шин основных типоразмеров.
- продажа по наличному и безналичному расчёту (с НДС)
- работа магазина без выходных и обеда с 9.00 до 21.00
- квалифицированный персонал всегда поможет вам в выборе того или иного товара
Мы предлагаем вам широкий ассортимент товара и отвечаем за качество.
колесо магазин шин в цены
Главная
Шины Кама представлены моделями: всесезонные шины колесо магазин шин в цены Кама 204, всесезонные шины Кама 205, всесезонные шины Кама 217, всесезонные покрышки Кама 235, всесезонные шины на УАЗ Кама 221, Всесезонные шины на УАЗ Кама 219, всесезонные шины на Газель и Бычок Кама 218, всесезонные шины на Бычок Кама 359, всесезонные шины Кама 230, шипованные зимние колесо магазин шин в цены шины Кама 515, зимние шипованные шины Кама 505
Грузовые шины Кама представлены моделями: шины на Камаз Кама 310 (10.00; 11.00; 12.00), шины на ГАЗ Кама У-2 (8,25), шины на ЗИЛ Кама ИН-142 БМ (9.00), шины Кама 0-40 БМ, шины Кама И-281 У-4, шины Кама ИА-185, шины Кама-407, шины Кама 701, шины Кама ИД-304 У-4, шины Кама ОИ-25, шины Кама ИДП-284, шины Кама ИП 184, шины Кама 1260 и др.
ЦМК шины Кама представлены моделями: Кама NR 201 (на ведущую ось), Кама NR 202 (на ведущую ось), Кама NF 201 (на рулевую ось), Кама NF 202 (на руль), Кама NT 201 (прицепной батон), Кама NT 202 (шины на полуприцеп), Кама NF 701 (на рулевую ось, но устанавливаются как универсальные), Кама NU 301 (универсальная шина), Кама NU 701 (шины повышенной проходимости, карьерные)
Шины Кама-Евро представлены моделями: летние шины Кама Евро 129, всесезонные шины Кама-Евро-224, всесезонные Кама-Евро 236, всесезонные Кама-ЕВро-228, летние шины на микроавтобусы Кама Евро 131, зимняя нешипованная шина Кама-Евро 517, зимняя шипованная шина Кама-ЕВро-519, шипованные колеса на микроавтобусы Кама Евро 520
Шины Виатти представлены моделями: летние шины Viatti Strada Asimmetrico, всесезонные шины Viatti Bosco, фрикционные шины Viatti Brina, зимние шипованные шины Viatti Brina Nordico. зимние шипованные Viatti Bosco nordico, легкогрузовые Viatti Vettore Inverno, шины для микроавтобусов Viatti Vettore Brina (липучка)
Наша фирма надежно закрепилась на рынке продаж и сотрудничает со многими крупными промышленными предприятиями,
государственными и коммерческими учреждениями Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-Западного ФО.
В наших магазинах мы представляем вам:
- запчасти для всех модификаций автомобилей ГАЗель . Соболь . Волга
- автошины: легковые, легкогрузовые, комбинированные, ЦМК, сельскохозяйственные, специальные, а также сверхкомплектные камеры.
- продажа шин и запчастей оптом и в розницу
Для удобства клиентов, у нас есть:
- интернет сайт, где Вы можете заказать и зарезервировать выбранный товар.
- наличие собственного автотранспорта. Доставка осуществляется в день день заказа.
- наличие своих шиномонтажных постов. Одни из самых доступных цен в Красногвардейском и Невском районах.
- удобное месторасположение магазинов. Хорошая траспортная доступность.
- постоянное наличие на складе оригинальных и аналоговых автозапчастей, а так же автомобильных шин основных типоразмеров.
- продажа по наличному и безналичному расчёту (с НДС)
- работа магазина без выходных и обеда с 9.00 до 21.00
- квалифицированный персонал всегда поможет вам в выборе того или иного товара
Мы предлагаем вам широкий ассортимент товара и отвечаем за качество.
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Шины в СПб
Купить шины и не ошибиться. Несколько советов при выборе шин.
На сайте интернет магазина «Бодрые Колеса» можно купить шины в СПб дешево со склада. Мы предлагаем большой ассортимент покрышек, выгодные цены, доставляем заказы, как по Санкт-Петербургу, так и по России
Кроме безопасности авторезина решает и такие задачи как:
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Шины подразделяются в зависимости от сезона
• Летние • Зимние • Всесезонные
Шины летнего типа предназначены только для теплого времени года, они идеально подходят для езды по купить шины в спб дешево со склада магистралям, шоссе, обладают качеством превосходно держать сцепление на сухом и мокром дорожном полотне. Часто летние автошины называются оптимальным вариантом для скоростной езды.
Зимние колеса предназначены для езды на дорогах, покрытых снегом и слоем льда, при условиях минусовых температур. Покрышки укомплектованы шипами из стали, что позволяет улучшить сцепление даже на полностью обледеневшей трассе. Но использовать подобные покрышки для городских дорог не рекомендуется, они сильно портят покрытие. Чтобы исключить этот негативный момент, но сохранить безопасность передвижения на дорогах зимой, можно купить шины в нешипованного типа, но со свойствами шипованных покрышек.
Всесезонные шины – средний тип между летними и зимними. Это оптимальный вариант купить шины в спб дешево со склада для регионов с малоснежной зимой, коротким периодом несильных морозов. Шины этого типа позволяют использовать резину круглый год, но при сильных обледенениях покрышки лучше заменить на зимние.
При выборе шин надо придерживаться следующих критериев
Почему выгодно покупать шины в интернет-магазине
Интернет-магазин «Бодрые колеса» предлагает купить шины в СПБ напрямую со склада, т. как цена существенно дешевле, чем в розничном магазине. Ассортимент шин намного больше, редкие шины можно заказать под заказ. Вы можете подобрать шины по марке авто . а так же выбрать шины по каталогу или типоразмеру.
Copyright © 2005-2016. "Бодрые Колеса". Все права защищены.
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Шины в СПб
Купить шины и не ошибиться. Несколько советов при выборе шин.
На сайте интернет магазина «Бодрые Колеса» можно купить шины в СПб дешево со склада. Мы предлагаем большой ассортимент покрышек, выгодные цены, доставляем заказы, как по Санкт-Петербургу, так и по России
Кроме безопасности авторезина решает и такие задачи как:
• сокращение расхода топлива • сокращение тормозного пути=
Шины подразделяются в зависимости от сезона
• Летние • Зимние • Всесезонные
Шины летнего типа предназначены только для теплого времени года, они идеально подходят для езды по купить шины в спб дешево со склада магистралям, шоссе, обладают качеством превосходно держать сцепление на сухом и мокром дорожном полотне. Часто летние автошины называются оптимальным вариантом для скоростной езды.
Зимние колеса предназначены для езды на дорогах, покрытых снегом и слоем льда, при условиях минусовых температур. Покрышки укомплектованы шипами из стали, что позволяет улучшить сцепление даже на полностью обледеневшей трассе. Но использовать подобные покрышки для городских дорог не рекомендуется, они сильно портят покрытие. Чтобы исключить этот негативный момент, но сохранить безопасность передвижения на дорогах зимой, можно купить шины в нешипованного типа, но со свойствами шипованных покрышек.
Всесезонные шины – средний тип между летними и зимними. Это оптимальный вариант купить шины в спб дешево со склада для регионов с малоснежной зимой, коротким периодом несильных морозов. Шины этого типа позволяют использовать резину круглый год, но при сильных обледенениях покрышки лучше заменить на зимние.
При выборе шин надо придерживаться следующих критериев
Почему выгодно покупать шины в интернет-магазине
Интернет-магазин «Бодрые колеса» предлагает купить шины в СПБ напрямую со склада, т. как цена существенно дешевле, чем в розничном магазине. Ассортимент шин намного больше, редкие шины можно заказать под заказ. Вы можете подобрать шины по марке авто . а так же выбрать шины по каталогу или типоразмеру.
Copyright © 2005-2016. "Бодрые Колеса". Все права защищены.
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http://koleso-fortuny.ru/
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шины cooper купить в санкт петербурге
Шины COOPER (Купер)
Zeon 2XS
Zeon 4XS
Zeon CS Sport
Zeon CS6
Zeon LTZ
ZEON RS3-A
ZEON RS3-S
Шины Cooper – надежность, уверенность, высокое качество.
Шины Cooper — осознанный выбор
Дело в том, что в свое время руководство компании, выпускающей ныне шины Купер, приняло основополагающее маркетинговое решение, которое оказалось чрезвычайно удачным. Суть его состоит в том, что владельцы «железных коней» должны приобретать для них резину осознанно, а не основываясь на своих привычках или навязанных рекламой предпочтениях. Иными словами, резина Cooper должна выбираться среди огромного количества аналогов, производимых многочисленными конкурентами, абсолютно осознанно, то есть, что называется, «с чувством, толком и расстановкой». Что, собственно говоря, и происходит.
Автомобилисты, которые предпочитают купить в спб или другом российском городе именно шины Cooper, отлично знают, зачем они это делают. Если попробовать определить их мотивацию по пунктам, то, скорее всего, получится следующий список:
Что касается такого немаловажного фактора, как стоимость, то шины Купер никак нельзя отнести к недорогим. В то же самое время их, казалось бы, «завышенная» цена в полной мере компенсируется высочайшим качеством, долговечностью и, что самое главное, идеальной «заточенностью» под те шины cooper купить в санкт петербурге или иные условия эксплуатации.
Модельный ряд шин Cooper
• летние; • зимние; • всесезонные.
Зимние шины Купер, которые можно купить в Санкт-Петербурге в интернет магазине «Бодрые колеса», выпускаются как ошипованными, так и без шипов. И те и другие производятся с использованием резиновых смесей особого состава, который обеспечивает увеличенную жесткость протектора и его устойчивость к износу. Некоторые модели в своей конструкции имеют жесткое центральное ребро, обеспечивающее улучшенную курсовую устойчивость.
Где приобрести шины Cooper?
Чтобы купить в Санкт-Петербурге в интернет-магазине «Бодрые колеса» превосходные шины Cooper, нужно просто зайти на наш сайт, подобрать требуемую модель и оформить заказ. Если с выбором возникнут сложности, то можно (и нужно) просто позвонить нашим менеджерам, которые с легкостью разрешат возникшую проблему. Следует заметить также, что резина Cooper предлагается нами по ценам, одним из самых низких в России.
Copyright © 2005-2016. "Бодрые Колеса". Все права защищены.
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Шины COOPER (Купер)
Zeon 2XS
Zeon 4XS
Zeon CS Sport
Zeon CS6
Zeon LTZ
ZEON RS3-A
ZEON RS3-S
Шины Cooper – надежность, уверенность, высокое качество.
Шины Cooper — осознанный выбор
Дело в том, что в свое время руководство компании, выпускающей ныне шины Купер, приняло основополагающее маркетинговое решение, которое оказалось чрезвычайно удачным. Суть его состоит в том, что владельцы «железных коней» должны приобретать для них резину осознанно, а не основываясь на своих привычках или навязанных рекламой предпочтениях. Иными словами, резина Cooper должна выбираться среди огромного количества аналогов, производимых многочисленными конкурентами, абсолютно осознанно, то есть, что называется, «с чувством, толком и расстановкой». Что, собственно говоря, и происходит.
Автомобилисты, которые предпочитают купить в спб или другом российском городе именно шины Cooper, отлично знают, зачем они это делают. Если попробовать определить их мотивацию по пунктам, то, скорее всего, получится следующий список:
Что касается такого немаловажного фактора, как стоимость, то шины Купер никак нельзя отнести к недорогим. В то же самое время их, казалось бы, «завышенная» цена в полной мере компенсируется высочайшим качеством, долговечностью и, что самое главное, идеальной «заточенностью» под те шины cooper купить в санкт петербурге или иные условия эксплуатации.
Модельный ряд шин Cooper
• летние; • зимние; • всесезонные.
Зимние шины Купер, которые можно купить в Санкт-Петербурге в интернет магазине «Бодрые колеса», выпускаются как ошипованными, так и без шипов. И те и другие производятся с использованием резиновых смесей особого состава, который обеспечивает увеличенную жесткость протектора и его устойчивость к износу. Некоторые модели в своей конструкции имеют жесткое центральное ребро, обеспечивающее улучшенную курсовую устойчивость.
Где приобрести шины Cooper?
Чтобы купить в Санкт-Петербурге в интернет-магазине «Бодрые колеса» превосходные шины Cooper, нужно просто зайти на наш сайт, подобрать требуемую модель и оформить заказ. Если с выбором возникнут сложности, то можно (и нужно) просто позвонить нашим менеджерам, которые с легкостью разрешат возникшую проблему. Следует заметить также, что резина Cooper предлагается нами по ценам, одним из самых низких в России.
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