Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
Интересные факты, случаи и события из жизни города.
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- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
глен писал(а):понятно ...надумаете полечится свистните...я могу помочь, у меня очень хороший психиатр есть знакомый..причём лечит бесплатно (что немаловажно) ... принудительная психпомощь щас запрещена..но если уж совсем прижмёт мозжечок, вы не стесняйтесь, обращайтесь
вылечат-не вылечат сказать не могу...но постараются помочь
вы мне уже предлагали вашу помощь, или память коротка?
я ответила, что мне легче полечиться за счёт больничной кассы.
вы лучше другим свою помощь предложите...кто всякому бреду, что по сети гуляет, поверить готов.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
SM писал(а):Как ловко мы перешли в 50-е. Я больше про 30-е.
Реально в стране правило политбюро, полный список с 26 года я привел, где 94%?
Хотя, я в принципе не против, чтоб правили хоть якуты с ненцами, лишь бы мы шли вперед по нормальной дороге , а не зигзагами и перебежками по буеракам.
На истфаке в свое время был деканом Р.С. Розенберг, народ вспоминает то время как золотое.
И, если ты окажешься в .опе с предпринимательством, винить надо будет не мифических масонов, а вполне конкретных русаков.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
ФрекенСнорк писал(а):глен писал(а):понятно ...надумаете полечится свистните...я могу помочь, у меня очень хороший психиатр есть знакомый..причём лечит бесплатно (что немаловажно) ... принудительная психпомощь щас запрещена..но если уж совсем прижмёт мозжечок, вы не стесняйтесь, обращайтесь
вылечат-не вылечат сказать не могу...но постараются помочь
вы мне уже предлагали вашу помощь, или память коротка?
я ответила, что мне легче полечиться за счёт больничной кассы.
вы лучше другим свою помощь предложите...кто всякому бреду, что по сети гуляет, поверить готов.
хотя , видимо, им уже фсё...ничем не поможешь...
пичалька.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3190
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
ну принудительного лечения не существует...(не возьмусь судить хорошо это или плохо)..
поэтому уверен точной статистики сколько детей императора, папы римского, братьев путина и прочих знаменитостей нет но практика показывает, что их не мало даже тут вот есть...дочурка
поэтому уверен точной статистики сколько детей императора, папы римского, братьев путина и прочих знаменитостей нет но практика показывает, что их не мало даже тут вот есть...дочурка
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
Тут совсем недавно открыл сайт про новостройки Рязани. Тут ничего не оставят от прошлого. Высотки и разноцветье фасадов.
Прочитал про стройку здания УФСБ на углу Горького и Кудрявцева. Спор зашел о высоте здания.18 или 21 м. Якобы,чтобы здание не высовывалось от исторических зданий. На Почтовой два здания высотой 21м. Никто не просит уменьшит эти два здания. Это прошлое. В одном Банк Живаго,в другом -живут рязанцы. И всего пять этажей. Рядом с детской библиотекой(дом № 63) построили здание совершенно не вписывающееся в здания Почтовки (дом 63а). Никто не возник,что двор город продал застройщику за 112
тыс руб. Сегодня,говорят, здание выставлено на продажу. Это прошлое или будущее Рязани? Все на продажу!
Прочитал про стройку здания УФСБ на углу Горького и Кудрявцева. Спор зашел о высоте здания.18 или 21 м. Якобы,чтобы здание не высовывалось от исторических зданий. На Почтовой два здания высотой 21м. Никто не просит уменьшит эти два здания. Это прошлое. В одном Банк Живаго,в другом -живут рязанцы. И всего пять этажей. Рядом с детской библиотекой(дом № 63) построили здание совершенно не вписывающееся в здания Почтовки (дом 63а). Никто не возник,что двор город продал застройщику за 112
тыс руб. Сегодня,говорят, здание выставлено на продажу. Это прошлое или будущее Рязани? Все на продажу!
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
глен писал(а):ну принудительного лечения не существует...(не возьмусь судить хорошо это или плохо)..
поэтому уверен точной статистики сколько детей императора, папы римского, братьев путина и прочих знаменитостей нет но практика показывает, что их не мало даже тут вот есть...дочурка
то есть с тем, что лечить тех, кто всерьёз воспринимает ссылки про то, что ими кто-то управляет- бесполезно, вы согласны?
и пытаетесь предложить помощь тем, кто, на ваш взгляд, не совсем безнадёжен?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
Вот Жириновский обещает нам благодать.
https://www.youtube.com/watch?v=WDIbbcear9s
Грядёт массовое заселение России евреями. Приедут кошерные умные люди, сядут на управление, и будем как сыр в масле кататься. Поскорее бы. А пока можно начинать учить иврит. Я очень буду таки рад, если Жириновский окажется прав.
https://www.youtube.com/watch?v=WDIbbcear9s
Грядёт массовое заселение России евреями. Приедут кошерные умные люди, сядут на управление, и будем как сыр в масле кататься. Поскорее бы. А пока можно начинать учить иврит. Я очень буду таки рад, если Жириновский окажется прав.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
Колхозник писал(а):Вот Жириновский обещает нам благодать.
https://www.youtube.com/watch?v=WDIbbcear9s
Грядёт массовое заселение России евреями. Приедут кошерные умные люди, сядут на управление, и будем как сыр в масле кататься. Поскорее бы. А пока можно начинать учить иврит. Я очень буду таки рад, если Жириновский окажется прав.
Ну так сам Жириновский (мама - русская, папа - юрист) уже "сел на управление"... как сыр в масле катаемся, ага
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
Жириновский пока подготавливает почву для массового заселения.
Царь у нас всё ещё полуправославный. Зря народ за Ходорковского не заступился в своё время. Сейчас бы уже жили весело и богато.
Царь у нас всё ещё полуправославный. Зря народ за Ходорковского не заступился в своё время. Сейчас бы уже жили весело и богато.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2444
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
«По данным переписи населения 1897 года (Для Финляндии по данным 1902 года.)»
Чуть правее середины пятого снизу ряда.
Чуть правее середины пятого снизу ряда.
офисная бумага a4
Свой магазин канцелярских товаров окупается за 1,5 года
Рынок канцелярских товаров традиционно делится на несколько различных сегментов, к которым относятся товары для детей школьного возраста и для студентов, бумага для офиса и офисные принадлежности, дорогие подарочные канцтовары и различная сувенирная продукция. Всего на рынке канцтоваров представлено почти четыре тысячи различных фирм, а крупнейшими среди них являются всего лишь четыре компании с общим оборотом свыше 100 миллионов долларов. Около 30 % корпоративного сегмента на рынке занимают мелкие компании, и не более 45 из них имеют оборот свыше двух миллионов долларов в год. Таким образом, даже при условии довольно высокой конкуренции и существования крупных игроков на рынке, у новичков есть все шансы занять свое место на рынке (пусть даже изначально небольшое, но с перспективой дальнейшего развития и расширения).
Ежегодная емкость российского рынка офисных товаров составляет до 2,5 млрд. долларов. Этот сегмент считается наиболее перспективным, наряду с канцелярией для школьников. Рост канцелярской отрасли, который составляет до 45 % в год, происходит большей частью за счет увеличения поставок канцелярских принадлежностей для офиса.
Специалисты советуют постоянно менять выкладку товаров. Так вы создадите ощущение более широкого выбора и облегчите процесс поиска необходимого товара. Сезонные товары, которые пользуются наибольшим спросом в определенный сезон (как правило, это товары для школы), выкладываются на самом заметном месте. По завершении сезона часть нераспроданного товара возвращается на склад, а часть распродается чуть ли не по закупочной цене. Не стоит жадничать и припрятывать его до следующего сезона. Часть продукции просто потеряет канцелярские товары свою актуальность (например, календари, ежедневники на определенный год, тетради с кумирами этого года на обложках и пр.), а часть после долгого хранения уже не будет выглядеть как новый товар.
По возможности старайтесь расширять ассортимент своего магазина. Можно включить в него, помимо канцелярии, учебные и детские книги, сувенирную и подарочную продукцию, мелкие игрушки, наклейки, календари, закладки и пр. Все это поможет увеличить прибыль (правда, и вложить придется несколько больше).
Получить предложения по открытию бизнеса, в этой сфере
Рынок канцелярских товаров традиционно делится на несколько различных сегментов, к которым относятся товары для детей школьного возраста и для студентов, бумага для офиса и офисные принадлежности, дорогие подарочные канцтовары и различная сувенирная продукция. Всего на рынке канцтоваров представлено почти четыре тысячи различных фирм, а крупнейшими среди них являются всего лишь четыре компании с общим оборотом свыше 100 миллионов долларов. Около 30 % корпоративного сегмента на рынке занимают мелкие компании, и не более 45 из них имеют оборот свыше двух миллионов долларов в год. Таким образом, даже при условии довольно высокой конкуренции и существования крупных игроков на рынке, у новичков есть все шансы занять свое место на рынке (пусть даже изначально небольшое, но с перспективой дальнейшего развития и расширения).
Ежегодная емкость российского рынка офисных товаров составляет до 2,5 млрд. долларов. Этот сегмент считается наиболее перспективным, наряду с канцелярией для школьников. Рост канцелярской отрасли, который составляет до 45 % в год, происходит большей частью за счет увеличения поставок канцелярских принадлежностей для офиса.
Специалисты советуют постоянно менять выкладку товаров. Так вы создадите ощущение более широкого выбора и облегчите процесс поиска необходимого товара. Сезонные товары, которые пользуются наибольшим спросом в определенный сезон (как правило, это товары для школы), выкладываются на самом заметном месте. По завершении сезона часть нераспроданного товара возвращается на склад, а часть распродается чуть ли не по закупочной цене. Не стоит жадничать и припрятывать его до следующего сезона. Часть продукции просто потеряет канцелярские товары свою актуальность (например, календари, ежедневники на определенный год, тетради с кумирами этого года на обложках и пр.), а часть после долгого хранения уже не будет выглядеть как новый товар.
По возможности старайтесь расширять ассортимент своего магазина. Можно включить в него, помимо канцелярии, учебные и детские книги, сувенирную и подарочную продукцию, мелкие игрушки, наклейки, календари, закладки и пр. Все это поможет увеличить прибыль (правда, и вложить придется несколько больше).
Получить предложения по открытию бизнеса, в этой сфере
http://o-keeper.ru/
картриджи nv print
Офисная бумага Снегурочка, Светокопи формата А4 и А3
Качественная бумага – главный атрибут современного офиса
Требования к качеству бумаги для принтеров
Наиболее широко, как дома, так и в офисах, используется бумага Снегурочка. И все же, независимо от размеров, она должна обеспечивать высокое качество изображения и нормальное функционирование печатного устройства.
Говоря о качестве бумаги, важно отметить, что она ни в коем случае не должна быть слишком жесткой или слишком рыхлой, т.к. может привести к поломке устройства. В этом разделе вы можете приобрести бумагу, которая удовлетворяет самым высоким требованиям.
С идеально гладкой бумагой из этого раздела у вас не будет никаких проблем с печатающей техникой, а вот от шероховатой бумаги рекомендуем отказаться, т.к. на ней тонер часто закрепляется неправильно, что приводит к его истиранию или осыпанию.
Представленная в этом разделе бумага специально подобрана для использования в офисе. Она имеет оптимальное значение влажности – 4,5%, что обеспечивает ей необходимый уровень электрического сопротивления и предотвращает скручивание.
Не всем известно, что ценность бумаги во многом зависит о того, чем она проклеена. Наша бумага для офиса проклеена качественно, поэтому долго не стареет и не разрушается. Этому же эффекту способствует оптимальное содержание в ней кислоты. Она не желтеет и долгое время сохраняет свой аккуратный внешний вид. В виду оптимального содержания карбоната кальция она не засорит принтер бумажной пылью.
Бумага для разных видов оргтехники
Бумага для струйных принтеров
Бумага снегурочка для лазерных принтеров
Наша бумага позволит вам всегда получать высочайшее качество распечатанных по лазерной технологии иллюстраций любой сложности. Мы предлагаем ее разного формата, плотности и покрытия.
Бумага для двусторонней печати
Для офисная бумага a4 того, чтобы двустороннее изображение было четким, необходимо, чтобы бумага была плотной. Для высококлассной печати мы представляем высочайшего качества непрозрачную бумагу.
Качественная бумага – главный атрибут современного офиса
Требования к качеству бумаги для принтеров
Наиболее широко, как дома, так и в офисах, используется бумага Снегурочка. И все же, независимо от размеров, она должна обеспечивать высокое качество изображения и нормальное функционирование печатного устройства.
Говоря о качестве бумаги, важно отметить, что она ни в коем случае не должна быть слишком жесткой или слишком рыхлой, т.к. может привести к поломке устройства. В этом разделе вы можете приобрести бумагу, которая удовлетворяет самым высоким требованиям.
С идеально гладкой бумагой из этого раздела у вас не будет никаких проблем с печатающей техникой, а вот от шероховатой бумаги рекомендуем отказаться, т.к. на ней тонер часто закрепляется неправильно, что приводит к его истиранию или осыпанию.
Представленная в этом разделе бумага специально подобрана для использования в офисе. Она имеет оптимальное значение влажности – 4,5%, что обеспечивает ей необходимый уровень электрического сопротивления и предотвращает скручивание.
Не всем известно, что ценность бумаги во многом зависит о того, чем она проклеена. Наша бумага для офиса проклеена качественно, поэтому долго не стареет и не разрушается. Этому же эффекту способствует оптимальное содержание в ней кислоты. Она не желтеет и долгое время сохраняет свой аккуратный внешний вид. В виду оптимального содержания карбоната кальция она не засорит принтер бумажной пылью.
Бумага для разных видов оргтехники
Бумага для струйных принтеров
Бумага снегурочка для лазерных принтеров
Наша бумага позволит вам всегда получать высочайшее качество распечатанных по лазерной технологии иллюстраций любой сложности. Мы предлагаем ее разного формата, плотности и покрытия.
Бумага для двусторонней печати
Для офисная бумага a4 того, чтобы двустороннее изображение было четким, необходимо, чтобы бумага была плотной. Для высококлассной печати мы представляем высочайшего качества непрозрачную бумагу.
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Канцтовары для школьников
Канцелярские товары для школы представлены в каталоге нашего онлайн-магазина: линейки, транспортиры, угольники, рейсшины, папки для труда и тетрадей, пеналы, клей, пластилин и другие школьные принадлежности. Магазин «Вагончик» предлагает впечатляющий ассортимент и приемлемые цены. Какая бы продукция вам ни потребовалась, уверены, у нас она есть. Теперь не нужно бегать по рынкам и магазинам в поисках необходимых карандашей, красок или фломастеров – специально для вас мы собрали все необходимое в одном интернет-магазине. Достаточно сделать заказ.
При покупке на группу, или целый класс - каждый 5-й товар - БЕСПЛАТНО!
http://o-keeper.ru/
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