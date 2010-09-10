Прошлое, настоящее и будущее нашего города.

Интересные факты, случаи и события из жизни города.

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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.

Сообщение ФрекенСнорк » 25 дек 2014, 16:35

глен писал(а):понятно :roll: ...надумаете полечится свистните...я могу помочь, у меня очень хороший психиатр есть знакомый..причём лечит бесплатно (что немаловажно) :wink: ... принудительная психпомощь щас запрещена..но если уж совсем прижмёт мозжечок, вы не стесняйтесь, обращайтесь :D :D :D
вылечат-не вылечат сказать не могу...но постараются помочь :wink:

вы мне уже предлагали вашу помощь, или память коротка? :D :D :D
я ответила, что мне легче полечиться за счёт больничной кассы.
вы лучше другим свою помощь предложите...кто всякому бреду, что по сети гуляет, поверить готов. :D :D :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.

Сообщение UNCLE1911 » 25 дек 2014, 16:41

SM писал(а):Как ловко мы перешли в 50-е. Я больше про 30-е.

Реально в стране правило политбюро, полный список с 26 года я привел, где 94%?
Хотя, я в принципе не против, чтоб правили хоть якуты с ненцами, лишь бы мы шли вперед по нормальной дороге , а не зигзагами и перебежками по буеракам.
На истфаке в свое время был деканом Р.С. Розенберг, народ вспоминает то время как золотое.
И, если ты окажешься в .опе с предпринимательством, винить надо будет не мифических масонов, а вполне конкретных русаков.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.

Сообщение ФрекенСнорк » 25 дек 2014, 16:48

ФрекенСнорк писал(а):
глен писал(а):понятно :roll: ...надумаете полечится свистните...я могу помочь, у меня очень хороший психиатр есть знакомый..причём лечит бесплатно (что немаловажно) :wink: ... принудительная психпомощь щас запрещена..но если уж совсем прижмёт мозжечок, вы не стесняйтесь, обращайтесь :D :D :D
вылечат-не вылечат сказать не могу...но постараются помочь :wink:

вы мне уже предлагали вашу помощь, или память коротка? :D :D :D
я ответила, что мне легче полечиться за счёт больничной кассы.
вы лучше другим свою помощь предложите...кто всякому бреду, что по сети гуляет, поверить готов. :D :D :D

хотя , видимо, им уже фсё...ничем не поможешь...
пичалька.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3190
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
Контактная информация:
Контактная информация пользователя глен

Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.

Сообщение глен » 25 дек 2014, 17:52

ну принудительного лечения не существует...(не возьмусь судить хорошо это или плохо)..
поэтому уверен точной статистики сколько детей императора, папы римского, братьев путина и прочих знаменитостей нет :D :D но практика показывает, что их не мало :D :D :D даже тут вот есть...дочурка :D :D
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.

Сообщение nikols » 25 дек 2014, 20:19

Тут совсем недавно открыл сайт про новостройки Рязани. Тут ничего не оставят от прошлого. Высотки и разноцветье фасадов.
Прочитал про стройку здания УФСБ на углу Горького и Кудрявцева. Спор зашел о высоте здания.18 или 21 м. Якобы,чтобы здание не высовывалось от исторических зданий. На Почтовой два здания высотой 21м. Никто не просит уменьшит эти два здания. Это прошлое. В одном Банк Живаго,в другом -живут рязанцы. И всего пять этажей. Рядом с детской библиотекой(дом № 63) построили здание совершенно не вписывающееся в здания Почтовки (дом 63а). Никто не возник,что двор город продал застройщику за 112
тыс руб. Сегодня,говорят, здание выставлено на продажу. Это прошлое или будущее Рязани? Все на продажу!
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.

Сообщение ФрекенСнорк » 25 дек 2014, 20:23

глен писал(а):ну принудительного лечения не существует...(не возьмусь судить хорошо это или плохо)..
поэтому уверен точной статистики сколько детей императора, папы римского, братьев путина и прочих знаменитостей нет :D :D но практика показывает, что их не мало :D :D :D даже тут вот есть...дочурка :D :D

то есть с тем, что лечить тех, кто всерьёз воспринимает ссылки про то, что ими кто-то управляет- бесполезно, вы согласны? :D
и пытаетесь предложить помощь тем, кто, на ваш взгляд, не совсем безнадёжен? :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3622
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.

Сообщение Колхозник » 02 мар 2015, 11:37

Вот Жириновский обещает нам благодать.
https://www.youtube.com/watch?v=WDIbbcear9s
Грядёт массовое заселение России евреями. Приедут кошерные умные люди, сядут на управление, и будем как сыр в масле кататься. Поскорее бы. А пока можно начинать учить иврит. Я очень буду таки рад, если Жириновский окажется прав.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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Bazooka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1457
Зарегистрирован: 26 сен 2005, 09:35
Откуда: Рязань

Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.

Сообщение Bazooka » 02 мар 2015, 12:09

Колхозник писал(а):Вот Жириновский обещает нам благодать.
https://www.youtube.com/watch?v=WDIbbcear9s
Грядёт массовое заселение России евреями. Приедут кошерные умные люди, сядут на управление, и будем как сыр в масле кататься. Поскорее бы. А пока можно начинать учить иврит. Я очень буду таки рад, если Жириновский окажется прав.

Ну так сам Жириновский (мама - русская, папа - юрист) уже "сел на управление"... как сыр в масле катаемся, ага :)
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3622
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.

Сообщение Колхозник » 03 мар 2015, 00:23

Жириновский пока подготавливает почву для массового заселения.
Царь у нас всё ещё полуправославный. Зря народ за Ходорковского не заступился в своё время. Сейчас бы уже жили весело и богато.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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Walker
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2446
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Walker

Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.

Сообщение Walker » 26 сен 2015, 12:17

«По данным переписи населения 1897 года (Для Финляндии по данным 1902 года.)»
Чуть правее середины пятого снизу ряда.
Вложения
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Ritahom
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 13:26

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Сообщение Ritahom » 8 минут назад

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тел: +7(962)697-30-57
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Ritahom
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 13:26

Хостел Санкт-Петербург

Сообщение Ritahom » 3 минуты назад

Новый хостел на ул.тельмана 16 цена от 150 рублей в сутки.
тел: +7(962)697-30-57
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