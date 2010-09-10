Сообщение UNCLE1911 » 25 дек 2014, 16:41

SM писал(а): Как ловко мы перешли в 50-е. Я больше про 30-е.

Реально в стране правило политбюро, полный список с 26 года я привел, где 94%?Хотя, я в принципе не против, чтоб правили хоть якуты с ненцами, лишь бы мы шли вперед по нормальной дороге , а не зигзагами и перебежками по буеракам.На истфаке в свое время был деканом Р.С. Розенберг, народ вспоминает то время как золотое.И, если ты окажешься в .опе с предпринимательством, винить надо будет не мифических масонов, а вполне конкретных русаков.