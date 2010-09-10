Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
Интересные факты, случаи и события из жизни города.
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- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
глен писал(а):понятно ...надумаете полечится свистните...я могу помочь, у меня очень хороший психиатр есть знакомый..причём лечит бесплатно (что немаловажно) ... принудительная психпомощь щас запрещена..но если уж совсем прижмёт мозжечок, вы не стесняйтесь, обращайтесь
вылечат-не вылечат сказать не могу...но постараются помочь
вы мне уже предлагали вашу помощь, или память коротка?
я ответила, что мне легче полечиться за счёт больничной кассы.
вы лучше другим свою помощь предложите...кто всякому бреду, что по сети гуляет, поверить готов.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
SM писал(а):Как ловко мы перешли в 50-е. Я больше про 30-е.
Реально в стране правило политбюро, полный список с 26 года я привел, где 94%?
Хотя, я в принципе не против, чтоб правили хоть якуты с ненцами, лишь бы мы шли вперед по нормальной дороге , а не зигзагами и перебежками по буеракам.
На истфаке в свое время был деканом Р.С. Розенберг, народ вспоминает то время как золотое.
И, если ты окажешься в .опе с предпринимательством, винить надо будет не мифических масонов, а вполне конкретных русаков.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
ФрекенСнорк писал(а):глен писал(а):понятно ...надумаете полечится свистните...я могу помочь, у меня очень хороший психиатр есть знакомый..причём лечит бесплатно (что немаловажно) ... принудительная психпомощь щас запрещена..но если уж совсем прижмёт мозжечок, вы не стесняйтесь, обращайтесь
вылечат-не вылечат сказать не могу...но постараются помочь
вы мне уже предлагали вашу помощь, или память коротка?
я ответила, что мне легче полечиться за счёт больничной кассы.
вы лучше другим свою помощь предложите...кто всякому бреду, что по сети гуляет, поверить готов.
хотя , видимо, им уже фсё...ничем не поможешь...
пичалька.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3192
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
ну принудительного лечения не существует...(не возьмусь судить хорошо это или плохо)..
поэтому уверен точной статистики сколько детей императора, папы римского, братьев путина и прочих знаменитостей нет но практика показывает, что их не мало даже тут вот есть...дочурка
поэтому уверен точной статистики сколько детей императора, папы римского, братьев путина и прочих знаменитостей нет но практика показывает, что их не мало даже тут вот есть...дочурка
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
Тут совсем недавно открыл сайт про новостройки Рязани. Тут ничего не оставят от прошлого. Высотки и разноцветье фасадов.
Прочитал про стройку здания УФСБ на углу Горького и Кудрявцева. Спор зашел о высоте здания.18 или 21 м. Якобы,чтобы здание не высовывалось от исторических зданий. На Почтовой два здания высотой 21м. Никто не просит уменьшит эти два здания. Это прошлое. В одном Банк Живаго,в другом -живут рязанцы. И всего пять этажей. Рядом с детской библиотекой(дом № 63) построили здание совершенно не вписывающееся в здания Почтовки (дом 63а). Никто не возник,что двор город продал застройщику за 112
тыс руб. Сегодня,говорят, здание выставлено на продажу. Это прошлое или будущее Рязани? Все на продажу!
Прочитал про стройку здания УФСБ на углу Горького и Кудрявцева. Спор зашел о высоте здания.18 или 21 м. Якобы,чтобы здание не высовывалось от исторических зданий. На Почтовой два здания высотой 21м. Никто не просит уменьшит эти два здания. Это прошлое. В одном Банк Живаго,в другом -живут рязанцы. И всего пять этажей. Рядом с детской библиотекой(дом № 63) построили здание совершенно не вписывающееся в здания Почтовки (дом 63а). Никто не возник,что двор город продал застройщику за 112
тыс руб. Сегодня,говорят, здание выставлено на продажу. Это прошлое или будущее Рязани? Все на продажу!
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
глен писал(а):ну принудительного лечения не существует...(не возьмусь судить хорошо это или плохо)..
поэтому уверен точной статистики сколько детей императора, папы римского, братьев путина и прочих знаменитостей нет но практика показывает, что их не мало даже тут вот есть...дочурка
то есть с тем, что лечить тех, кто всерьёз воспринимает ссылки про то, что ими кто-то управляет- бесполезно, вы согласны?
и пытаетесь предложить помощь тем, кто, на ваш взгляд, не совсем безнадёжен?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
Вот Жириновский обещает нам благодать.
https://www.youtube.com/watch?v=WDIbbcear9s
Грядёт массовое заселение России евреями. Приедут кошерные умные люди, сядут на управление, и будем как сыр в масле кататься. Поскорее бы. А пока можно начинать учить иврит. Я очень буду таки рад, если Жириновский окажется прав.
https://www.youtube.com/watch?v=WDIbbcear9s
Грядёт массовое заселение России евреями. Приедут кошерные умные люди, сядут на управление, и будем как сыр в масле кататься. Поскорее бы. А пока можно начинать учить иврит. Я очень буду таки рад, если Жириновский окажется прав.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
Колхозник писал(а):Вот Жириновский обещает нам благодать.
https://www.youtube.com/watch?v=WDIbbcear9s
Грядёт массовое заселение России евреями. Приедут кошерные умные люди, сядут на управление, и будем как сыр в масле кататься. Поскорее бы. А пока можно начинать учить иврит. Я очень буду таки рад, если Жириновский окажется прав.
Ну так сам Жириновский (мама - русская, папа - юрист) уже "сел на управление"... как сыр в масле катаемся, ага
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
Жириновский пока подготавливает почву для массового заселения.
Царь у нас всё ещё полуправославный. Зря народ за Ходорковского не заступился в своё время. Сейчас бы уже жили весело и богато.
Царь у нас всё ещё полуправославный. Зря народ за Ходорковского не заступился в своё время. Сейчас бы уже жили весело и богато.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2451
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Прошлое, настоящее и будущее нашего города.
«По данным переписи населения 1897 года (Для Финляндии по данным 1902 года.)»
Чуть правее середины пятого снизу ряда.
Чуть правее середины пятого снизу ряда.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 04 мар 2017, 21:00
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 04 мар 2017, 21:00
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