Сообщение Колхозник » 03 мар 2015, 00:23

Жириновский пока подготавливает почву для массового заселения.

Царь у нас всё ещё полуправославный. Зря народ за Ходорковского не заступился в своё время. Сейчас бы уже жили весело и богато.

По-иному светит нам Солнце на Земле:

Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)