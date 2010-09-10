Хорошие люди.
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Хорошие люди.
АЛСНщик писал(а):Пригородное железнодорожное сообщение в Московской области прибыльно, хоть и не на всех участках. Так что не мудрено, что закупают Старьё не списывают: Вредному Технологу будет чем заниматься
Работают себе в убыток бездари. а чужие деньги-халявщики. На свои легковукшки пора садиться. Прибыль сама кладется в бардачек.Хорошие люди сначала говорят,что уходят в губернаторы,потом - на пенсию и без убытка на колее.
Re: Хорошие люди.
Кто бы мне в бардачёк прибыль положил? Пока что там предохранители лежат
И в электричках продолжаю ездить. В эту пятницу в поезде номер 6997, машина, если не запамятовал - 295, вагон 04 редкого зверя видел - рыжего таракана
И в электричках продолжаю ездить. В эту пятницу в поезде номер 6997, машина, если не запамятовал - 295, вагон 04 редкого зверя видел - рыжего таракана
Re: Хорошие люди.
Бомбить пора и прибыль придет.На них можно арендовать электричку,ту,которую хочет списать Воробьев.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3421
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Хорошие люди.
АЛСНщик писал(а):В эту пятницу в поезде номер 6997, машина, если не запамятовал - 295, вагон 04 редкого зверя видел - рыжего таракана
Из сумки у кого-нибудь выполз. Таракану тяжело в электричке выжить.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Хорошие люди.
Это почему же ему трудно выжить в электричке? Как раз в поездах их предостаточно водится.
Re: Хорошие люди.
Полагаю, таракан в электричке замерзнет при постановке секции в холодный отстой.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3421
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Хорошие люди.
Кемеровчане за одну ночь собрали средства, необходимые для погашения кредитного долга 36-летней матери-одиночки, воспитывающей двоих детей, сообщает 30 января «Газета Кемерова».
По информации издания, жительница Кемерова задолжала банку 21 тыс. рублей. Женщина пыталась добиться реструктуризации долга, но банк не шёл на уступки. Вскоре ей начали угрожать коллекторы.
Историю матери-одиночки разместили в соцсети Facebook, попросив помощи у неравнодушных горожан.
В описании говорится, что Наталья взяла кредит 40 тыс. рублей. Прежде она работала флористом в цветочном магазине, который закрылся в связи с кризисом. Женщина нашла другую работу, но с маленькой зарплатой, отчего с погашением долга появились проблемы.
На пост в соцсети откликнулись неравнодушные жители города и перечислили необходимую сумму.
«За одну ночь, некоторые не зная меня, и уж тем более её, перечислили средства на полное погашение долга, да ещё 9 тыс. осталось. Я съездила с Наташей в банк, там после публикации была служебная проверка – в итоге пеню не начислили. Мы внесли всю сумму, завтра она сходит за справкой, что всё погашено», – написала автор объявления.
Оставшуюся сумму мать двоих детей потратит на обувь для дочери и театральную студию, куда в долг ходит её старший ребёнок.
Как пишет издание, горожане продолжают приносить вещи матери-одиночке.
По информации издания, жительница Кемерова задолжала банку 21 тыс. рублей. Женщина пыталась добиться реструктуризации долга, но банк не шёл на уступки. Вскоре ей начали угрожать коллекторы.
Историю матери-одиночки разместили в соцсети Facebook, попросив помощи у неравнодушных горожан.
В описании говорится, что Наталья взяла кредит 40 тыс. рублей. Прежде она работала флористом в цветочном магазине, который закрылся в связи с кризисом. Женщина нашла другую работу, но с маленькой зарплатой, отчего с погашением долга появились проблемы.
На пост в соцсети откликнулись неравнодушные жители города и перечислили необходимую сумму.
«За одну ночь, некоторые не зная меня, и уж тем более её, перечислили средства на полное погашение долга, да ещё 9 тыс. осталось. Я съездила с Наташей в банк, там после публикации была служебная проверка – в итоге пеню не начислили. Мы внесли всю сумму, завтра она сходит за справкой, что всё погашено», – написала автор объявления.
Оставшуюся сумму мать двоих детей потратит на обувь для дочери и театральную студию, куда в долг ходит её старший ребёнок.
Как пишет издание, горожане продолжают приносить вещи матери-одиночке.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Хорошие люди.
Есть же хорошие люди! https://www.youtube.com/watch?v=rPhkRJtxGFk
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Хорошие люди.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Хорошие люди.
Идея сбора средств отличная. Не все могут использовать кп-кошелек. Нужен счет в банке,а лучше счет для погашения кредита.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 17:29
Re: Хорошие люди.
ВОТ НА КОНЕЦ ПОЯВИЛИСЬ ЛЮДИ КОТОРЫЕ НЕ ХОТЯТ СЛУШАТЬ И ДИВИТЬ ТОЛЬКО ПЛОХОЕ!!!!
Re: Хорошие люди.
Мало таких людей осталось.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 04 мар 2017, 21:00
порн анал в большие попы
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 04 мар 2017, 21:00
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