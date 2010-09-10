Хорошие люди.

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7193
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Хорошие люди.

Сообщение ivanes » 19 дек 2015, 13:31

АЛСНщик писал(а):Пригородное железнодорожное сообщение в Московской области прибыльно, хоть и не на всех участках. Так что не мудрено, что закупают ;) Старьё не списывают: Вредному Технологу будет чем заниматься :P

Работают себе в убыток бездари. а чужие деньги-халявщики. На свои легковукшки пора садиться. Прибыль сама кладется в бардачек.Хорошие люди сначала говорят,что уходят в губернаторы,потом - на пенсию и без убытка на колее.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1789
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Хорошие люди.

Сообщение АЛСНщик » 20 дек 2015, 11:22

Кто бы мне в бардачёк прибыль положил? Пока что там предохранители лежат :lol:
И в электричках продолжаю ездить. В эту пятницу в поезде номер 6997, машина, если не запамятовал - 295, вагон 04 редкого зверя видел - рыжего таракана :o :shock:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7193
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Хорошие люди.

Сообщение ivanes » 20 дек 2015, 18:12

Бомбить пора и прибыль придет.На них можно арендовать электричку,ту,которую хочет списать Воробьев.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3714
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Хорошие люди.

Сообщение Vredtech » 20 дек 2015, 21:44

АЛСНщик писал(а):В эту пятницу в поезде номер 6997, машина, если не запамятовал - 295, вагон 04 редкого зверя видел - рыжего таракана :o :shock:


Из сумки у кого-нибудь выполз. Таракану тяжело в электричке выжить.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Koser
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 12:53

Re: Хорошие люди.

Сообщение Koser » 24 дек 2015, 14:06

Это почему же ему трудно выжить в электричке? Как раз в поездах их предостаточно водится.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1789
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Хорошие люди.

Сообщение АЛСНщик » 24 дек 2015, 14:42

Полагаю, таракан в электричке замерзнет при постановке секции в холодный отстой.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3714
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Хорошие люди.

Сообщение Vredtech » 01 фев 2016, 17:52

Кемеровчане за одну ночь собрали средства, необходимые для погашения кредитного долга 36-летней матери-одиночки, воспитывающей двоих детей, сообщает 30 января «Газета Кемерова».

По информации издания, жительница Кемерова задолжала банку 21 тыс. рублей. Женщина пыталась добиться реструктуризации долга, но банк не шёл на уступки. Вскоре ей начали угрожать коллекторы.
Историю матери-одиночки разместили в соцсети Facebook, попросив помощи у неравнодушных горожан.

В описании говорится, что Наталья взяла кредит 40 тыс. рублей. Прежде она работала флористом в цветочном магазине, который закрылся в связи с кризисом. Женщина нашла другую работу, но с маленькой зарплатой, отчего с погашением долга появились проблемы.

На пост в соцсети откликнулись неравнодушные жители города и перечислили необходимую сумму.

«За одну ночь, некоторые не зная меня, и уж тем более её, перечислили средства на полное погашение долга, да ещё 9 тыс. осталось. Я съездила с Наташей в банк, там после публикации была служебная проверка – в итоге пеню не начислили. Мы внесли всю сумму, завтра она сходит за справкой, что всё погашено», – написала автор объявления.

Оставшуюся сумму мать двоих детей потратит на обувь для дочери и театральную студию, куда в долг ходит её старший ребёнок.

Как пишет издание, горожане продолжают приносить вещи матери-одиночке.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Хорошие люди.

Сообщение Customer » 01 фев 2016, 21:33

Есть же хорошие люди! https://www.youtube.com/watch?v=rPhkRJtxGFk
Ты - это ты, а я - это я.
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7522
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Хорошие люди.

Сообщение hardbone » 08 авг 2016, 00:32

Житель Екатеринбурга поймал выпавшую из окна 8 этажа 4-летнюю девочку
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7193
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Хорошие люди.

Сообщение ivanes » 08 авг 2016, 10:58

Идея сбора средств отличная. Не все могут использовать кп-кошелек. Нужен счет в банке,а лучше счет для погашения кредита.
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jghfhgddfs
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 17:29

Re: Хорошие люди.

Сообщение jghfhgddfs » 09 ноя 2016, 17:34

ВОТ НА КОНЕЦ ПОЯВИЛИСЬ ЛЮДИ КОТОРЫЕ НЕ ХОТЯТ СЛУШАТЬ И ДИВИТЬ ТОЛЬКО ПЛОХОЕ!!!!
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Контактная информация пользователя Avesgamer

Хорошие люди

Сообщение Avesgamer » Сегодня, 12:44

кстати я говорю не о людях знаюших Бога а об обыкновенных жителях нашего земного шарика. понятное дело что христианин питаясь от самой ЛюбвиБог есть Любовь способен отражением быть Создателя... но вот те люди не знают Создателя как Бога сами по себе добры..замечу что это не культура их оброзования такая...а внутренняя сушность

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