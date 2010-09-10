Детский ПСИХОЛОГ

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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oksy
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 15:07

Детский ПСИХОЛОГ

Сообщение oksy » 26 ноя 2014, 11:19

Здравствуйте! Может есть у кого информация: очень нужен ХОРОШИЙ детский психолог в Рязани для ребенка 4 лет. Если есть у кого положительный отзыв о таких, просьба откликнуться...Очень нужен. Спасибо.
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gtaa
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 25 июл 2019, 09:34

Re: Детский ПСИХОЛОГ

Сообщение gtaa » Сегодня, 12:17

хороший сайт, чтобы сделать все ваши запросы
https://psychoanalyst.in.ua/
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