Рязанский свободный лицей -хаос и невежество
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Re: Рязанский свободный лицей -хаос и невежество
ну и если интересно отзывы выпускников лицея http://rsl-ryazan.ucoz.ru/index/vypuskniki/0-11
жалко только, что-то этот заголовок будет висеть теперь в интернете на века (
жалко только, что-то этот заголовок будет висеть теперь в интернете на века (
Re: Рязанский свободный лицей -хаос и невежество
Татьяна, очень бы хотелось конкретных ситуаций. Я лично кроме высокой цены и того, что дети массово покинули школу, по причине неуспеваемости ничего не услышала. Или не поняла. Надеюсь, что Ваши эмоции поулягутся и Вы внятно, всё же расскажете поподробнее о процессе обучения в школе. Очень была бы благодарна.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 дек 2014, 19:41
Re: Рязанский свободный лицей -хаос и невежество
Татьяна,я, как и вы,впервые пишу на форуме.Я работала школьной мед. сестрой в 5 школах,разных по численности:от 100 до 1000 человек.
За 16 лет работала с 7 директорами.За это время многие бывшие ученики стали родителями и теперь водят детей ко мне в школы.
Т. к. все мед. карты хранятся у меня,я владею полной информацией о том,кто, когда и куда выбыл и кто откуда прибыл.Веду статистику.
Школы все разные,но в каждой есть родители,недовольные качеством образования,обиженные на учителей.Причем, по моим наблюдениям,процент таких родителей примерно одинаковый во всех школах и мало меняется из года в год.Есть дети,которые поменяли 5 соседних школ,не сменив своего места жительства.
Все родители хотят для своих детей самого лучшего,и это естественно.Хорошо,когда есть выбор.В деревнях нет такой возможности...Работают школы будущих первоклассников,где родители ,дети и учителя знакомятся заранее.На этом этапе можно понять, "твоя" эта школа,или нет.Если нет,то можно поискать другую.
Если я правильно поняла,Вы-мама Л. ,очень жизнерадостной,милой девочки, открытой для общения как со сверстниками,так и со взрослыми.Почему же Вам потребовался целый учебный год и ещё 3 месяца, чтобы понять,что вашего ребёнка окружает
"хаос и невежество"?Вы не упрекаете кого-то конкретно,а ставите клеймо на весь РСЛ, всех его сотрудников,хотя с большей частью вы даже не знакомы.Предостерегая других родителей от ошибки отдать своих детей в РСЛ, вы не задумываетесь о том, как Вы выглядите в глазах других,благодарных родителей и учеников.
Да,не всем удаётся найти свою школу,своих учителей.Но если у кого-то получается,то это-счастье.Дружить всегда приятнее,чем враждовать.Желаю Вашему ребёнку найти свою любимую школу.
За 16 лет работала с 7 директорами.За это время многие бывшие ученики стали родителями и теперь водят детей ко мне в школы.
Т. к. все мед. карты хранятся у меня,я владею полной информацией о том,кто, когда и куда выбыл и кто откуда прибыл.Веду статистику.
Школы все разные,но в каждой есть родители,недовольные качеством образования,обиженные на учителей.Причем, по моим наблюдениям,процент таких родителей примерно одинаковый во всех школах и мало меняется из года в год.Есть дети,которые поменяли 5 соседних школ,не сменив своего места жительства.
Все родители хотят для своих детей самого лучшего,и это естественно.Хорошо,когда есть выбор.В деревнях нет такой возможности...Работают школы будущих первоклассников,где родители ,дети и учителя знакомятся заранее.На этом этапе можно понять, "твоя" эта школа,или нет.Если нет,то можно поискать другую.
Если я правильно поняла,Вы-мама Л. ,очень жизнерадостной,милой девочки, открытой для общения как со сверстниками,так и со взрослыми.Почему же Вам потребовался целый учебный год и ещё 3 месяца, чтобы понять,что вашего ребёнка окружает
"хаос и невежество"?Вы не упрекаете кого-то конкретно,а ставите клеймо на весь РСЛ, всех его сотрудников,хотя с большей частью вы даже не знакомы.Предостерегая других родителей от ошибки отдать своих детей в РСЛ, вы не задумываетесь о том, как Вы выглядите в глазах других,благодарных родителей и учеников.
Да,не всем удаётся найти свою школу,своих учителей.Но если у кого-то получается,то это-счастье.Дружить всегда приятнее,чем враждовать.Желаю Вашему ребёнку найти свою любимую школу.
Re: Рязанский свободный лицей -хаос и невежество
ВАУ!!! Медсестра собирает сведения об учениках и публикует их в форумах? Какая прелесть! Какая хорошая характеристика для лицея!
С нетерпением ждем когда выскажется уборщица данного лицея и охранники.
С нетерпением ждем когда выскажется уборщица данного лицея и охранники.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Рязанский свободный лицей -хаос и невежество
перечитала сообщение ТРИЖДЫ и не обнаружила опубликованных сведений об учениках.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Рязанский свободный лицей -хаос и невежество
ZZ писал(а):ФрекенСнорк писал(а):перечитала сообщение ТРИЖДЫ и не обнаружила опубликованных сведений об учениках.
Не заморачивайся, двигайся в выбранном направлении, подальше от девичьей памяти.
я бы всё-таки предпочла сама решать, куда мне двигаться.
если ты позволишь, конечно.
кстати, сведений об учениках, помимо того, что это- девочка, как не было, так и нет.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Рязанский свободный лицей -хаос и невежество
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прочёл пост автора (ТатьяныК) ещё в декабре, второго числа. Решил ничего не писать т.к. на клевету не реагирую обычно. Но вот решил отписаться, очень обидно за домик (так некоторые из нас зовут РСЛ)! Расскажу Вам свою историю.
Зовут меня Богданов Никита. (уважаемая, Татьяна, может быть,Вы не будете скрывать своё имя и фамилию) К сожалению, у меня ДЦП. В 2000 году я пришёл в Лицей, три года проучившись на дому и когда ходил на линейки в школу в которой числился с 1996 по 2000 говорил. "чужой среди своих", так вот, в 2000 году летом моя мама пришла к Директору Рязанского Свободного лицея, чтобы подобрать график НАДОМНОГО обучения, Дмитрий Александрович предложил попробовать учиться в классе. В моём активе благодаря лицею куча друзей, тех, кого я знаю через лицей, которые не замечают мою коляску и спрашивают как с себя, встречи с людьми, водные походы с Лицеем, аттестат без троек , сдача егэ на общих основаниях в 2007 (к которому уважаемые чиновники меня не допускали, потому что им возиться не хотелось, а директор ездил и пробивал допуск в кабинетах, будут ли администрации других школ так отстаивать интересы вашего чада) Поступление на очную форму в Рязанский Филиал МЭСИ, красный диплом о высшем управленческом образовании, прохождение практики в Сбербанке России, и на данный момент работа на рынке организации бизнес-семинаров Москвы.
Искренне сочувствую, если Вам важен вопрос престижа, а психологическое состояние ребёнка на втором месте(
Прочёл пост автора (ТатьяныК) ещё в декабре, второго числа. Решил ничего не писать т.к. на клевету не реагирую обычно. Но вот решил отписаться, очень обидно за домик (так некоторые из нас зовут РСЛ)! Расскажу Вам свою историю.
Зовут меня Богданов Никита. (уважаемая, Татьяна, может быть,Вы не будете скрывать своё имя и фамилию) К сожалению, у меня ДЦП. В 2000 году я пришёл в Лицей, три года проучившись на дому и когда ходил на линейки в школу в которой числился с 1996 по 2000 говорил. "чужой среди своих", так вот, в 2000 году летом моя мама пришла к Директору Рязанского Свободного лицея, чтобы подобрать график НАДОМНОГО обучения, Дмитрий Александрович предложил попробовать учиться в классе. В моём активе благодаря лицею куча друзей, тех, кого я знаю через лицей, которые не замечают мою коляску и спрашивают как с себя, встречи с людьми, водные походы с Лицеем, аттестат без троек , сдача егэ на общих основаниях в 2007 (к которому уважаемые чиновники меня не допускали, потому что им возиться не хотелось, а директор ездил и пробивал допуск в кабинетах, будут ли администрации других школ так отстаивать интересы вашего чада) Поступление на очную форму в Рязанский Филиал МЭСИ, красный диплом о высшем управленческом образовании, прохождение практики в Сбербанке России, и на данный момент работа на рынке организации бизнес-семинаров Москвы.
Искренне сочувствую, если Вам важен вопрос престижа, а психологическое состояние ребёнка на втором месте(
Re: Рязанский свободный лицей -хаос и невежество
Хочу поднять старую темку, как сейчас в лицее, сколько стоит , а главное сколько народу в классах, говорят очень переполнен лицей на данный момент. Нам надо решать вопрос со шбп и уже побыстрее бы.
Re: Рязанский свободный лицей -хаос и невежество
Читаю про российское школьное образование и удивляюсь.
Ректора ВУЗов набирают в ВУЗы на 15-20% лишних первокурсников. Они знают процент отсева из-за того,что часть первокурсников не потянули метод и уровень требований в ВУЗах и их отчислили. К второму курсу % студентов пришел к норме. Так в школах дают образование или только аттестат?
И я с трудом освоил методы обучения в ВУЗе. В школе уроки,домашние задания,отметки.
В ВУЗе совсем иная методика преподавания.Лекции,курсовые,лабораторки,зачеты и экзамены. В процессе не спрашивают об освоении материала. Экзамен покажет. В мое время в РРТИ примерно из каждой группы отчисляли по одному студенту. Это 3-4% от численности группы. Ныне 15-20%.
Ректора ВУЗов набирают в ВУЗы на 15-20% лишних первокурсников. Они знают процент отсева из-за того,что часть первокурсников не потянули метод и уровень требований в ВУЗах и их отчислили. К второму курсу % студентов пришел к норме. Так в школах дают образование или только аттестат?
И я с трудом освоил методы обучения в ВУЗе. В школе уроки,домашние задания,отметки.
В ВУЗе совсем иная методика преподавания.Лекции,курсовые,лабораторки,зачеты и экзамены. В процессе не спрашивают об освоении материала. Экзамен покажет. В мое время в РРТИ примерно из каждой группы отчисляли по одному студенту. Это 3-4% от численности группы. Ныне 15-20%.
Re: Рязанский свободный лицей -хаос и невежество
Вас дураков тупых жалели)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 мар 2017, 11:53
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