Сообщение ИринаИвановна » 13 дек 2014, 20:18

Татьяна,я, как и вы,впервые пишу на форуме.Я работала школьной мед. сестрой в 5 школах,разных по численности:от 100 до 1000 человек.

За 16 лет работала с 7 директорами.За это время многие бывшие ученики стали родителями и теперь водят детей ко мне в школы.

Т. к. все мед. карты хранятся у меня,я владею полной информацией о том,кто, когда и куда выбыл и кто откуда прибыл.Веду статистику.

Школы все разные,но в каждой есть родители,недовольные качеством образования,обиженные на учителей.Причем, по моим наблюдениям,процент таких родителей примерно одинаковый во всех школах и мало меняется из года в год.Есть дети,которые поменяли 5 соседних школ,не сменив своего места жительства.

Все родители хотят для своих детей самого лучшего,и это естественно.Хорошо,когда есть выбор.В деревнях нет такой возможности...Работают школы будущих первоклассников,где родители ,дети и учителя знакомятся заранее.На этом этапе можно понять, "твоя" эта школа,или нет.Если нет,то можно поискать другую.

Если я правильно поняла,Вы-мама Л. ,очень жизнерадостной,милой девочки, открытой для общения как со сверстниками,так и со взрослыми.Почему же Вам потребовался целый учебный год и ещё 3 месяца, чтобы понять,что вашего ребёнка окружает

"хаос и невежество"?Вы не упрекаете кого-то конкретно,а ставите клеймо на весь РСЛ, всех его сотрудников,хотя с большей частью вы даже не знакомы.Предостерегая других родителей от ошибки отдать своих детей в РСЛ, вы не задумываетесь о том, как Вы выглядите в глазах других,благодарных родителей и учеников.

Да,не всем удаётся найти свою школу,своих учителей.Но если у кого-то получается,то это-счастье.Дружить всегда приятнее,чем враждовать.Желаю Вашему ребёнку найти свою любимую школу.