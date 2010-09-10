Сообщение федот » 13 мар 2016, 16:54

Звездные узоры

Нет на Земле ничего более прекрасного, чем вид звездного неба. Если бы звезды были видны только из одного места на Земле, туда бы устремлялись толпы паломников.

Но нигде не светят звезды так ярко, как в кристально чистом воздухе моей родины. Здесь звездная дорога Млечного пути как будто выходит на горизонте из таинственной чащи загадочной тайги и рассыпается брызгами по всему небосводу. Романтика юности давно прошла, но щемящее чувство осталось и до сих пор не дает покоя. Всегда, когда оказываюсь под этим звездным шатром, неизменно вглядываюсь в эту чарующую даль покрытую звездными узорами. Величаво и спокойно раскинулась звездная россыпь, только изредка чиркнет по небосводу метеор, еще реже прошумит болид, освещая тайгу и наполняя ее характерным шипящим звуком, да рукотворная блуждающая звезда спутника неспешно бороздит беспредельные просторы. Но когда всходит Луна звезды усмиряют свой блеск, а вблизи исчезают совсем, растворяясь в радужном свете лунного ореола. Летом звезды кажутся совсем близкими, а зимой стоят высоко и небо стеклянным куполом вздымается над тайгой. Температура воздуха в тайге определяется по замерзанию кончика носа, причем с точностью до градуса. Если ниже сорока, то без нужды не следует появляться на морозе. Но небо, утыканное лричудливым узором созвездий взирающих с небес, в это время выглядит особенно прекрасно. В ясные морозные ночи на черном бархате неба мерцают яркие гроздья звезд. Правда такое сейчас бывает редко, климат меняется, даже по ночам до сорока не дотягивает.

Сколько раз эти путеводные светила указывали мне путь в полной темноте, совсем как моряку в океане.

Когда вглядываешься в эту бездонную даль то начинаешь чувствовать вечность и бесконечность, то, что не поддается разуму. Ведь вечное есть единственная реальность бесконечного мироздания. Вероятно это можно только чувствовать и невозможно понять. Наверное поэтому человек очарованно вглядывается в эту прекрасную звездную даль.