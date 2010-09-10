Футбол на снегу.

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Футбол на снегу.

Сообщение diaan » 28 фев 2018, 21:56

Тоже люблю играть в футбол , для меня всегда он был самым любимым видом спорта .
А сейчас еще и ставки на футбол планирую делать , вы пробовали ?
Думаю на этом неплохо заработать , сейчас изучаю как заработать на ставках реальные деньги https://betonmobile.ru/kak-zarabotat-na ... lnye-dengi , сколько максимум выигрывали ?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Kyper
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 18:47

Re: Футбол на снегу.

Сообщение Kyper » Сегодня, 15:41

А какие бутсы лучше выбрать для игры на снегу и на искусственном газоне? Мы любим собираться командой и арендовать поле, для игры в футбол. Сейчас выбираю из этих вариантов тут Вообще какой материал лучше? И с шипами брать или без?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Спорт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя