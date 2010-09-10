Футбол на снегу.
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Футбол на снегу.
Тоже люблю играть в футбол , для меня всегда он был самым любимым видом спорта .
А сейчас еще и ставки на футбол планирую делать , вы пробовали ?
Думаю на этом неплохо заработать , сейчас изучаю как заработать на ставках реальные деньги https://betonmobile.ru/kak-zarabotat-na ... lnye-dengi , сколько максимум выигрывали ?
А сейчас еще и ставки на футбол планирую делать , вы пробовали ?
Думаю на этом неплохо заработать , сейчас изучаю как заработать на ставках реальные деньги https://betonmobile.ru/kak-zarabotat-na ... lnye-dengi , сколько максимум выигрывали ?
Re: Футбол на снегу.
А какие бутсы лучше выбрать для игры на снегу и на искусственном газоне? Мы любим собираться командой и арендовать поле, для игры в футбол. Сейчас выбираю из этих вариантов тут Вообще какой материал лучше? И с шипами брать или без?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя