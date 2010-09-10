АЛСНщик писал(а):

контакт писал(а): Если вы говорите что РТ у когото арендует каналы,то помоему у РТ их арендуют те же самые ТТК и вестколы в сто разов больше (судя по разнице в величине линий из списка выше)!



Все владельцы транспортной сети арендуют каналы друг у друга хотя бы с целью резервирования на случай аварийной ситуации. Только у ТТК, как и у прочих структур РЖД, нет никакой необходимости арендовать у РТ в сто раз больше, чем Ростелекому у железнодорожных сетей. Даже телевизионный ствол для трансляции в Рязани и окрестностях центрального телевидения был организован в 1956 г по железнодорожной радиорелейной линии. Структуры Министерства связи СССР и рядом не стояли. С двумя работниками, обслуживавшими ту радиорелейную линию, я общался лично. С одним дедком рыли траншею под кабель связи к пионерскому лагерю Берёзка (ст. Фруктовая). Другая сотрудница (тоже в годах - та радиолиния давно как упразднена, хотя вышка недалеко от центрального стадиона до сих пор торчит) была дежурным электромехаником линейно-аппаратного зала ЦСС АО РЖД. Во время курсов повышения квалификации она мне показывала, как дистанционно мониторятся радиорелейные станции прямой видимости и спутниковые. Тогда же зашла речь про ту первую в СССР радиорелейную линию УКВ диапазона, на которой эта сотрудница работала в стародавние времена. Сейчас те базовые станции из ЛАЗа ЦСС, разумеется, не разглядеть - линия отжила своё. Но зато видно, у кого ТТК и РЖД арендуют. У российскойй спутниковой группировки - да: свои спутники для ЦСС и ТТК запускать нецелесообразно. Но даже наземные станции спутниковой связи у ЦСС свои, не чьи-то. Так что для Транстелекома арендовать у Ростелекома каналов в 100 раз больше, нежели наоборот, просто не имеет никакого смысла