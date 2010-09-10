Какого оператора выбрать, сохранив нервы
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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Re: Какого оператора выбрать, сохранив нервы
АЛСНщик писал(а):контакт писал(а):
Кто такой Весткол или Регион телеком,чтобы вообще о них вести речь когда упоминается такие монстры как ТТК или РТ?Так,мелочь пузатая которая даже в списки крупных провайдеров не попадает.
Регионтелеком? Мало что могу об нём сказать. Знаю только, что когда Речсвязьинформ отказался от Рязанского узла связи и радионавигации, Регионтелеком "подобрал" рязанский речной узел и даже разместил в его здании свои основные мощности (я их ещё консультировал по конфигурированию АТС Протон-ССС). Так что теперь они являются самыми ближайшими соседями Ростелекома (в прямом смысле) - оба здания находятся на ул. Свободы практически вплотную друг к другу, нравится это ростелекомовцам или нет Впрочем, я сильно сомневаюсь, что контакт представляет основные бизнес-интересы Ростелекома или хотя бы настроение в среде сотрудников
Повторяю.Если где-то не успел РТ а успел кто-то другой,есть особый смысл."Будут вырнякать,мы им ваще все отрубим,так как их оборудование привязанное к нашему находится у нас за стенкой"-слова одного из сотрудников ИТРовского состава РТ.
АЛСНщик писал(а):контакт писал(а):МАССОВО ездим подключать в итоге Рыбное.
Жителям ул.Школьная что можете предложить. Мне ADSL в 2008 г провели, но это я, так сказать, успел Позднее всем поголовно отказывали: нет медных пар, нет свободных портов на DSLAM. В этом году четверо по GPON подключились (один за 15 тыс, остальные не знаю, но расстояние у них побольше выходит) - но это не Ростелеком, а Вестколл
Частный сектор?Не подключаем.Я так понимаю задел на будущее.Пусть работает Весткол.ПОКА работает,РТ ему это ПОКА позволяет.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Какого оператора выбрать, сохранив нервы
АЛСНщик писал(а):контакт писал(а):Если вы говорите что РТ у когото арендует каналы,то помоему у РТ их арендуют те же самые ТТК и вестколы в сто разов больше (судя по разнице в величине линий из списка выше)!
Все владельцы транспортной сети арендуют каналы друг у друга хотя бы с целью резервирования на случай аварийной ситуации. Только у ТТК, как и у прочих структур РЖД, нет никакой необходимости арендовать у РТ в сто раз больше, чем Ростелекому у железнодорожных сетей. Даже телевизионный ствол для трансляции в Рязани и окрестностях центрального телевидения был организован в 1956 г по железнодорожной радиорелейной линии. Структуры Министерства связи СССР и рядом не стояли. С двумя работниками, обслуживавшими ту радиорелейную линию, я общался лично. С одним дедком рыли траншею под кабель связи к пионерскому лагерю Берёзка (ст. Фруктовая). Другая сотрудница (тоже в годах - та радиолиния давно как упразднена, хотя вышка недалеко от центрального стадиона до сих пор торчит) была дежурным электромехаником линейно-аппаратного зала ЦСС АО РЖД. Во время курсов повышения квалификации она мне показывала, как дистанционно мониторятся радиорелейные станции прямой видимости и спутниковые. Тогда же зашла речь про ту первую в СССР радиорелейную линию УКВ диапазона, на которой эта сотрудница работала в стародавние времена. Сейчас те базовые станции из ЛАЗа ЦСС, разумеется, не разглядеть - линия отжила своё. Но зато видно, у кого ТТК и РЖД арендуют. У российскойй спутниковой группировки - да: свои спутники для ЦСС и ТТК запускать нецелесообразно. Но даже наземные станции спутниковой связи у ЦСС свои, не чьи-то. Так что для Транстелекома арендовать у Ростелекома каналов в 100 раз больше, нежели наоборот, просто не имеет никакого смысла
Фактом является следующее.У ТТК есть свои магистрали вдоль РЖД.Не факт что эти магистрали охватывают все города региона в отличии от РТ(а значит есть какие каналы арендовать).Факт 2.У РТ больше магистральных каналов связи с другими странами чем у РЖД(а значит есть какие каналы арендовать).Факт 3.Дальше РЖД у ТТК есть необходимость строить каналы для охвата абонентского рынка.У РТ эти каналы есть традиционно.(а значит есть какие каналы арендовать).Факт 4.Подавляющее колличество подземных каналов в частности в городе Рязани принадлежат РТ!Что будет если будет закон(как в Москов сити)о запрете прокладки воздушных магистралей в черте города?Кто тогда вообще останется на рынке проводных технологий передачи данных?(а значит есть какие каналы арендовать).
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Какого оператора выбрать, сохранив нервы
АВС писал(а):По ТВ операторам кто в теме? Задолбал МТС названивать и грузить что скоро отключится аналоговое тв - меня лично абсолютно устраивающее. На вопрос как 5 тв в квартире подключить кроме как через 5 приемников впадают в ступор и исчезают. Не навсегда. Чего делать???
Подключить 24 федеральных каналов на комнатную антену и сменить мобильный номер
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Какого оператора выбрать, сохранив нервы
Колхозник писал(а):Я вот недавно смотрел агитационный американский фильм "Разлом Сан-Андреас". Там полуостров Калифорния стал островом. При этом особо сообразительные звонили по проводным телефонам, когда вокруг всё рушилось и падало.
АЛСНщик, а у нас как? В случае катаклизмов и нападения врагов, будет ли проводная связь? И как с этим было во времена СССР? Было ли предусмотрено, чтобы в случае чрезвычайной ситуации у населения была телефонная связь? А если враги запустят вирус в телефонную сеть? Накроется всё это елекронное оборудование медным тазом или нет?
Разлом Сан-Анреас через Рязань не проходит.Не парьтесь)А нашу советскую медь никакая эбола не возьмет!
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Какого оператора выбрать, сохранив нервы
контакт писал(а):Разлом Сан-Анреас через Рязань не проходит.Не парьтесь)А нашу советскую медь никакая эбола не возьмет!
Советская медь давно сгнила, по крайней мере, на магистральных линиях. Абонентские кабели кое как продолжают функционировать. А вот межстанционные - почти везде оптические. Медь кое где можно увидеть на магистральных и зоновых линиях. Между райцентрами и большинством сельских АТС, например. Во время подключения сельских школ к интернету на этих линиях ВЧ системы передачи были заменены на ИКМ. Спрашивал одного из бывших ростелекомовцев, вроде как программиста, который конфигурировать станции умеет: Какой протокол сигнализации применён на ИКМ? Он ничего не понял. Вот такая квалификация у сотрудников Ростелкома: не имеют понятия о межстанционной сигнализации. Сам контакт хотя бы знает, чем отличается ОКС7 от EDSS-1? А 2ВСК от R2?
Что касается применения меди в наши дни, то даже абонентский кабель с числом пар более 30 становится редкостью. Когда мы заказывали 9 км 100-парного кабеля, ждали несколько месяцев, чтобы Саранскабель нужное количество заказов получил для запуска технологических линий. Магистральные медножильные кабели в настоящее время только одна служба заказывает: РЖД в лице ЦСС и её РЦСов. При том, что РЖД первой в стране построила свою транспортную оптическую сеть (именно её обслуживает ТТК). То такова конфигурация связи РЖД, что без меди не обойтись не только в сети абонентского доступа, но даже на магистральных линиях.
Re: Какого оператора выбрать, сохранив нервы
контакт писал(а):Что будет если будет закон(как в Москов сити)о запрете прокладки воздушных магистралей в черте города?
Вот тут ТТК в ферзи и выйдет! Они могут пользоваться каналами железнодорожной канализации, которая имеется в центральной части практически всех крупных городов
Re: Какого оператора выбрать, сохранив нервы
АЛСНщик писал(а):Сам контакт хотя бы знает, чем отличается ОКС7 от EDSS-1? А 2ВСК от R2?
Я этого не знаю.Поэтому общаюсь с Вами.Незнание этих понятий не делает меня менее ценым сотрудником в тех областях профессиональной ориентации,в которых я считаюсь хорошим специалистом.Таким же как и Вы в своих областях Вашей специализации.
Последний раз редактировалось контакт 18 окт 2015, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Какого оператора выбрать, сохранив нервы
АЛСНщик писал(а):контакт писал(а):Что будет если будет закон(как в Москов сити)о запрете прокладки воздушных магистралей в черте города?
Вот тут ТТК в ферзи и выйдет! Они могут пользоваться каналами железнодорожной канализации, которая имеется в центральной части практически всех крупных городов
...и связывает сеть обьекты РЖД в городе,а не многоквартирные дома абонентов,в отличии от РТ.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Какого оператора выбрать, сохранив нервы
А в каком состоянии каналы кабельной канализации у Ростелекома. Тут недавно при прокладке газовой трубы проломили коллектор Ростелекома, в котором наш заводской кабель лежал (к складам) - так чтобы муфту сделать, не удалось подтянуть концы кабеля ни на сантиметр - совершенно непроходная канализация. На моей улице, прямо под забором, точно такая же ситуация с каналами - в результате Ростелеком свои кабели по столбам ведёт, только по своим собственным, а не по электрическим, в отличии от Вестколла. Так что случись у нас запрет подвешивать оптику на столбы, различные операторы окажется практически на равных. Тому же Ростелекому придётся немало новых труб в землю зарыть Между прочим, в новостройки Ростелеком свою кабельную канализацию вообще прокладывает?
Служба связи РЖД, между прочим, сама имеет крупную сеть кабельной канализации, заходящей прямо в жилые дома - то, что раньше называлось ведомственными домами. Понятно, что обычные телефоны железнодорожной сети сейчас никому нафик не нужны (абоненты массово отказываются), но что помешает ТТК воспользоваться имеющимися у РЖД каналами для прокладки оптики в эти же самые дома. В принципе, ничего, кроме того факта, что железнодорожная кабельная канализация находится примерно в таком же техническом состоянии, что и канализация Ростелекома
Служба связи РЖД, между прочим, сама имеет крупную сеть кабельной канализации, заходящей прямо в жилые дома - то, что раньше называлось ведомственными домами. Понятно, что обычные телефоны железнодорожной сети сейчас никому нафик не нужны (абоненты массово отказываются), но что помешает ТТК воспользоваться имеющимися у РЖД каналами для прокладки оптики в эти же самые дома. В принципе, ничего, кроме того факта, что железнодорожная кабельная канализация находится примерно в таком же техническом состоянии, что и канализация Ростелекома
Re: Какого оператора выбрать, сохранив нервы
Региональные телесистемы и впрямь оправдывают нелестные отзывы, которые пишут о них в интернете: у знакомой сутками интернет отсутствует. Но в тех краях нет иного выбора: либо хреновый FTTB от Регионтелекома, либо 3G-"свистки". Так что я только за развитие сетей абонентского доступа у Ростелекома, но когда в РТ начнут "шевелиться" чуть активнее, чем сейчас?
Re: Какого оператора выбрать, сохранив нервы
Я думаю, на все сто спокоен не будешь ни с одним оператором, а так дом ру не плохой.
Re: Какого оператора выбрать, сохранив нервы
контакт писал(а):gull писал(а):
Спасибо за внимательное изучение моих спитчей. В г. Ряжске -Ростелеком. Дорого и плохо. В г. Рязани-данный провайдер. Такая "редкая" ситуация, да?
Сколько платите в Ряжске?И чем "плохо"?
Около 500 руб. Интернета периодически нету.. Ну, народ, он тоже понимает. Клиентская база то уменьшается, как только приходит другой оператор.
Если очень долго смотреть на юг, и ничего не делать, на затылке вырастет мох...
Re: Какого оператора выбрать, сохранив нервы
контакт писал(а):АЛСНщик писал(а):контакт писал(а):Частный сектор?Не подключаем.Я так понимаю задел на будущее.Пусть работает Весткол.ПОКА работает,РТ ему это ПОКА позволяет.
И не частный тоже позволяете.
И пока заделывать будете, какой нибудь Р телеком вообще на первое место выйдет....
Если очень долго смотреть на юг, и ничего не делать, на затылке вырастет мох...
Re: Какого оператора выбрать, сохранив нервы
gull писал(а):контакт писал(а):gull писал(а):
Спасибо за внимательное изучение моих спитчей. В г. Ряжске -Ростелеком. Дорого и плохо. В г. Рязани-данный провайдер. Такая "редкая" ситуация, да?
Сколько платите в Ряжске?И чем "плохо"?
Около 500 руб. Интернета периодически нету.. Ну, народ, он тоже понимает. Клиентская база то уменьшается, как только приходит другой оператор.
Здравствуйте. Если услуги от компании ПАО "Ростелеком" до сих пор оказываются Вам некачественно, то сообщите пожалуйста номер лицевого счёта, мы Вам поможем.
Re: Какого оператора выбрать, сохранив нервы
gull писал(а):контакт писал(а):gull писал(а):
Спасибо за внимательное изучение моих спитчей. В г. Ряжске -Ростелеком. Дорого и плохо. В г. Рязани-данный провайдер. Такая "редкая" ситуация, да?
Сколько платите в Ряжске?И чем "плохо"?
Около 500 руб. Интернета периодически нету.. Ну, народ, он тоже понимает. Клиентская база то уменьшается, как только приходит другой оператор.
Технология FTTx или ADSl?Как периодически нет интернета?Периодически не бывает только у вас в доме или у всех пользователей?Что говорит номер техподдержки?Просто поймите правильно я знаю тот район.Там все должно "пахать" как часики.А 500р. за месяц может быть и дороговато,ну а что там у вас есть дешевле?
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Какого оператора выбрать, сохранив нервы
Одного единственного увы не получится. У меня, например, одна симка МТС для разговоров с близкими, и одна Билайн с безлимитом "На связи Лайт 1170" для мобильного интернета, который заказал в mtsunlim.ru так как он дает 5 Гб интернета в поездках по России без ограничения по скорости. Сейчас многие телефоны поддерживают две сим-карты, и если можете себе позволить, лучше иметь 2 оператора мобильной связи.
Re: Какого оператора выбрать, сохранив нервы
Согласен.Очень удобно.В планшете стоит теле 2 супер черный.В мобильном две сим,одна мегафон-звонки,теле 2 черный-тырнет.По городу хватает и не дорого.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Какого оператора выбрать, сохранив нервы
Я сейчас тоже Теле использую, очень удобно по всей России говорить.
- DJMER
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 544
- Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Какого оператора выбрать, сохранив нервы
Компания Мегафон присоединилась к мошейнническим действиям, переводят предоплатные тарифы на абоненские тарифы, подключают доп услуги для смартфона по 30 руб. сутки - короче пора валить на ёту или Билайн.
- DJMER
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 544
- Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Какого оператора выбрать, сохранив нервы
Компания Мегафон присоединилась к мошейнническим действиям, переводят предоплатные тарифы на абоненские тарифы, подключают доп услуги для смартфона по 30 руб. сутки - короче пора валить на ёту или Билайн.
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