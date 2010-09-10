Сообщение Колхозник » 27 июл 2016, 10:27

ibender писал(а): эти мастера не ценят свое время. если бы я профессионально занимался ремонтом, то я бы выбирал соответствующее оборудование - не интерскол, а хилти, не торцевик, а стриппер и т.д..

люстры - это наш советский пережиток. нормальное точечное освещение снабжается либо линзами либо призмами для рассеивания света.

У нас люди плотницкие угольники из США заказывают. Нет в России угольников. И возможно ты не совсем понимаешь уровень массового строительства в Рязани. Многоэтажки с кучей маленьких квартир, спальные районы - всё это уже давно устарело. В США пробовали такое жильё ещё в 60-70-х - получалось гетто для негров. Уровень адекватности заказчиков - мне кажется, что сопоставим с афроамериканцами. Люди на ремонтах работают соответствующие. При этом каждый считает себя самым умным, хитрым и расчетливым.Насчёт стриппера - электомонтаж в доме это не разделка кабеля связи на 100500 пар. Не надо полчаса щёлкать этим стриппером пока рука не отсохнет. В обычной хате дай бог 100 точек по три провода. Хотя у основного народа и стольких точек нет. Не надо им. Тянут удлинители по полу и не парятся. И общее время затраченное на зачистку проводов относительно невелико по сравнению с прочими операциями. И выигрыш от наличия стриппера невелик. Иногда проще зачистить теми же кусачками, которыми обкусывал провод, чем искать стриппер в ящике для инструмента. Если рука набита - качество такое же. На жиле засечки образуются в 1-2% случаев. И то, нифига от этих засечек в ближайшие 15 лет не будет. И качество в электромонтаже сидит далеко не в стриппере. Это один из последних пунктов.Насчет инструмента - бренд важен только для крупных компаний с большим числом наемных работников. Большое число наемных работников не будет следить за инструментом и будет использовать его по 8 часов в день без перерывов. Для бригад, мастеров это не актуально. За инструментом следят. Очень многие нормальные мастера делают различные самодельные приспособы, изобретают свои приемы работы. Один самодельный кожух на болгарку или насадка на пылесос может дать гораздо больше любого модного инструмента хилти. Интерскол - отличный инструмент. Особенно если сравнивать с одноразовыми брендами. Есть запчасти, есть схемы, откровенного фуфла в ассортименте нет. У нас народ предпочитает каждый месяц менять одну дрель марки "штурм" на другую. И так меняет по 12 дрелей в году. Запчастей на них нет, шестерни из пластилинового металла. Но народу удобнее. Каждый месяц новенький инструмент.Далеко не все популяризаторы дизайна согласны с данным утверждением. Что это за такие чудесные светильники с линзами? Ни разу не видел.Реально что видел - гипсокартонная параша по контуру. В ней 100500 этих светильников. Помещением ещё никто толком не пользовался. А половина точечных галогенок уже не горят. И всё вип-премиум-элитное.Исторически искусственный свет в жилых помещениях распространялся за счёт переотражения от потолка. Потолки были белые, покрытые побелкой или краской. Освещалось люстрами. Свет был вполне достойным. Сейчас народец полюбил натяжные потолки. Свет от них переотражается явно не столь эффективно. Раньше ещё помню эти натягиватели потолков любили впаривать точечные светильники с люминесцентной лампой внутри. Разгоралась такая лампа целую минуту. И всё это под соусом элитности. Вот смотрите - новые технологии, не совковая люстра.