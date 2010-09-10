Как выбрать хороших строителей?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
- Контактная информация:
Re: Как выбрать хороших строителей?
Я потолками занимаюсь и сарафанное радио-лучшая рекомендация... 2 года как рекламу не даю, хотя до этого много было и в интернете и на радио и на тв... Сейчас просто не к чему стало...
Re: Как выбрать хороших строителей?
Вот интересный канал по строительству.
https://www.youtube.com/user/SOLITAIRE2A/videos
Обратите внимание какими методами строят в прогнившей гейропе ветреные французы. А если это не строитель, а простой экскаваторщик - то вообще удивительно.
У нас в уважаемых фирмах чуть-ли не дореволюционными коловоротами дырки в стенах буравят, а там у простого экскаваторщика дорогой аккумуляторный инструмент. Раствор и бетон месят на месте, из цемента и песка, да ещё какой-то бесовской насадкой к трактору. Цементные мешки без цветной полиграфии! Трудолюбивых копателей траншей в кадре не замечено, всё копают механизмами. Реально как-то неправославно и богомерзко в этой Франции.
https://www.youtube.com/user/SOLITAIRE2A/videos
Обратите внимание какими методами строят в прогнившей гейропе ветреные французы. А если это не строитель, а простой экскаваторщик - то вообще удивительно.
У нас в уважаемых фирмах чуть-ли не дореволюционными коловоротами дырки в стенах буравят, а там у простого экскаваторщика дорогой аккумуляторный инструмент. Раствор и бетон месят на месте, из цемента и песка, да ещё какой-то бесовской насадкой к трактору. Цементные мешки без цветной полиграфии! Трудолюбивых копателей траншей в кадре не замечено, всё копают механизмами. Реально как-то неправославно и богомерзко в этой Франции.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 09 дек 2013, 10:17
Re: Как выбрать хороших строителей?
Я тоже при выборе бригады для отделки/переделки много распрашивал знакомых, даже встретился пару раз с людьми, которых рекомендовали; но в результате моей квартирой занимался человек, которого рекомендовали здесь, на форуме - Роман (.RM). Пользуясь случаем, хочу сказать ему "огромное спасибо!" за профессионализм, терпение и отличные советы, которые помогли обустроить нам "наше гнездышко"!) От разработки дизайна мы отказались (думаю, что зря - сберегло бы кучу нервов) - все придумывали/продумывали "на ходу" - Роман был терпелив, корректен)), подсказывал, советовал.. Да и сейчас - переехали мы несколько месяцев назад, но, все равно, несколько раз обращались к Роману с небольшими просьбами - он никогда не отказывал, помогал. Поэтому, Роман - спасибо тебе большое!!!
Re: Как выбрать хороших строителей?
Колхозник писал(а):а там у простого экскаваторщика дорогой аккумуляторный инструмент
открыл один кадр https://www.youtube.com/watch?v=cQTlXt4Y0VE
при работе с потолками обязательно защиту для глаз! для протягивания кабеля лучше использовать нейлоновую УЗК, а не кусок провода. для снятия изоляции используется спец инструмент (например, автоматический стриппер), а не торцевые кусачки. для соединения проводов лучше использовать ваги, а не колодки - куда быстрее и надежнее. галогеновых лампочек минимум 15 насчитал, если брать минималку в 35 ватт (но похоже на все 50), то на освещение комнаты выходит 0,5 квт!!! против 60вт, если использовать нормальное светодиодное. вощем, местные рукожопы у них делают на уровне дяди васи в советское время - надежно, дорого, долго и без нормальных инструментов.
Re: Как выбрать хороших строителей?
Я из существенных косяков улицезрел только общую бедность построенного домика в деревне. Хотя если сравнивать с типовым домиком обычного пролетария в нашей стране, то во Франции дома у пролетариев явно жирнее. Я реально видел как живут относительно умелые и толковые люди у нас в деревне - там такая жопа и лепилово, что рыгать тянет. У нас почему-то сравнивают дома российских успешных бизнесменов и чиновников с домами заграничных пролетариев. Ясен пень, что простой российский чиновник Шувалов живет гораздо жирнее любого американского или французского экскаваторщика.
Основной косяк дома по ссылке выше - низкие потолки. Возможно, что во Франции очень почитают архитектора Ле Корбюзье, оттого и лепят потолки в 2,5 метра в новом жилище. Поэтому там эти убогие точечные светильники. Комната большая, потолки низкие, нормальные люстры не повесить.
По остальным пунктам не совсем согласен - человек работает как ему удобно. Протягивать провода куском проволоки - вполне удобно. Торцевые зачистные клещи для провода - сам не пользовался. Иногда зачищаю обычными кусачками - на качество не влияет. Винтовые клеммы - подозрительно, я бы не стал их применять. Но нам не видно что там за клеммы, может быть хорошие. Галогеновые лампы - х.з., может быть у человека суеверия насчет теплого лампового освещения. Светодиодные лампы на бесовских p-n переходах светят не так приятно для галаза.
А теперь попробуй посчитай у скольких рязанских мастеров есть ходули и нормальный лазерный ротационник. Я думаю, что очень у немногих. И работать на таких бюджетных объектах они вряд ли будут.
Основной косяк дома по ссылке выше - низкие потолки. Возможно, что во Франции очень почитают архитектора Ле Корбюзье, оттого и лепят потолки в 2,5 метра в новом жилище. Поэтому там эти убогие точечные светильники. Комната большая, потолки низкие, нормальные люстры не повесить.
По остальным пунктам не совсем согласен - человек работает как ему удобно. Протягивать провода куском проволоки - вполне удобно. Торцевые зачистные клещи для провода - сам не пользовался. Иногда зачищаю обычными кусачками - на качество не влияет. Винтовые клеммы - подозрительно, я бы не стал их применять. Но нам не видно что там за клеммы, может быть хорошие. Галогеновые лампы - х.з., может быть у человека суеверия насчет теплого лампового освещения. Светодиодные лампы на бесовских p-n переходах светят не так приятно для галаза.
А теперь попробуй посчитай у скольких рязанских мастеров есть ходули и нормальный лазерный ротационник. Я думаю, что очень у немногих. И работать на таких бюджетных объектах они вряд ли будут.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Как выбрать хороших строителей?
Колхозник писал(а):Я из существенных косяков улицезрел только общую бедность построенного домика в деревне
почти вся европа так живет, а если еще южнее брать, например Греция или Кипр - простота домов вообще удивляет
Колхозник писал(а):низкие потолки
борются за экологию и дешевизну. отсюда и простота. хотя горе мастер подкачал с галогеном. люстры - это наш советский пережиток. нормальное точечное освещение снабжается либо линзами либо призмами для рассеивания света.
торцевыми сам не пользовался для зачистки, но были грешки - зачищал и ножами и бокорезами (у основания есть отвеерстие для таких целей). и вот оно на качество влияет. и уж тем более на скорость.
современные светодиодные лампы светят за счет эффекта люминесценции. а здесь выбор яркости и температуры побольше чем у галогенок.Колхозник писал(а):светят не так приятно для галаза
Колхозник писал(а):у скольких рязанских мастеров есть ходули и нормальный лазерный ротационник
эти мастера не ценят свое время. если бы я профессионально занимался ремонтом, то я бы выбирал соответствующее оборудование - не интерскол, а хилти, не торцевик, а стриппер и т.д..
для примера из сферы связи: для того чтобы сварить оптоволокно, его нужно срезать под прямым углом. раньше его срезали обычным лезвием для бритья, потом смотрели под линзой. если плохо срезалось, то снова срезаем. если норм, мелкой наждачкой доводим до приемлемых параметров, не забыв смотреть в линзу. сейчас пользуемся скалывателями - положил волокно, нажал, профит. результат тот же, но рукопожопство=время.
Re: Как выбрать хороших строителей?
ibender писал(а):эти мастера не ценят свое время. если бы я профессионально занимался ремонтом, то я бы выбирал соответствующее оборудование - не интерскол, а хилти, не торцевик, а стриппер и т.д..
У нас люди плотницкие угольники из США заказывают. Нет в России угольников. И возможно ты не совсем понимаешь уровень массового строительства в Рязани. Многоэтажки с кучей маленьких квартир, спальные районы - всё это уже давно устарело. В США пробовали такое жильё ещё в 60-70-х - получалось гетто для негров. Уровень адекватности заказчиков - мне кажется, что сопоставим с афроамериканцами. Люди на ремонтах работают соответствующие. При этом каждый считает себя самым умным, хитрым и расчетливым.
Насчёт стриппера - электомонтаж в доме это не разделка кабеля связи на 100500 пар. Не надо полчаса щёлкать этим стриппером пока рука не отсохнет. В обычной хате дай бог 100 точек по три провода. Хотя у основного народа и стольких точек нет. Не надо им. Тянут удлинители по полу и не парятся. И общее время затраченное на зачистку проводов относительно невелико по сравнению с прочими операциями. И выигрыш от наличия стриппера невелик. Иногда проще зачистить теми же кусачками, которыми обкусывал провод, чем искать стриппер в ящике для инструмента. Если рука набита - качество такое же. На жиле засечки образуются в 1-2% случаев. И то, нифига от этих засечек в ближайшие 15 лет не будет. И качество в электромонтаже сидит далеко не в стриппере. Это один из последних пунктов.
Насчет инструмента - бренд важен только для крупных компаний с большим числом наемных работников. Большое число наемных работников не будет следить за инструментом и будет использовать его по 8 часов в день без перерывов. Для бригад, мастеров это не актуально. За инструментом следят. Очень многие нормальные мастера делают различные самодельные приспособы, изобретают свои приемы работы. Один самодельный кожух на болгарку или насадка на пылесос может дать гораздо больше любого модного инструмента хилти. Интерскол - отличный инструмент. Особенно если сравнивать с одноразовыми брендами. Есть запчасти, есть схемы, откровенного фуфла в ассортименте нет. У нас народ предпочитает каждый месяц менять одну дрель марки "штурм" на другую. И так меняет по 12 дрелей в году. Запчастей на них нет, шестерни из пластилинового металла. Но народу удобнее. Каждый месяц новенький инструмент.
люстры - это наш советский пережиток. нормальное точечное освещение снабжается либо линзами либо призмами для рассеивания света.
Далеко не все популяризаторы дизайна согласны с данным утверждением. Что это за такие чудесные светильники с линзами? Ни разу не видел.
Реально что видел - гипсокартонная параша по контуру. В ней 100500 этих светильников. Помещением ещё никто толком не пользовался. А половина точечных галогенок уже не горят. И всё вип-премиум-элитное.
Исторически искусственный свет в жилых помещениях распространялся за счёт переотражения от потолка. Потолки были белые, покрытые побелкой или краской. Освещалось люстрами. Свет был вполне достойным. Сейчас народец полюбил натяжные потолки. Свет от них переотражается явно не столь эффективно. Раньше ещё помню эти натягиватели потолков любили впаривать точечные светильники с люминесцентной лампой внутри. Разгоралась такая лампа целую минуту. И всё это под соусом элитности. Вот смотрите - новые технологии, не совковая люстра.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Как выбрать хороших строителей?
например https://www.google.ru/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BC.%25D1%2580%25D1%2584%2Fwa-data%2Fpublic%2Fshop%2Fproducts%2F91%2F24%2F2491%2Fimages%2F142%2Fx142.350.jpg.pagespeed.ic.Wy3uOUz-vN.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fdiabazon.ru%2Fsvetodiodnye-tochechnye-svetilniki-dlya-natyazhnyh-potolkov-otzyvy.html&docid=YrKfc_xdSNZISM&tbnid=YHEsxc745UJmDM%3A&w=350&h=350&itg=1&safe=strict&bih=633&biw=1366&ved=0ahUKEwic-Nu9l5bOAhXHCSwKHVxjBoEQMwiEAShfMF8&iact=mrc&uact=8 извиняюсь за динный урл, чтобы время не тратить на поиск
наши условия и климатические и социальные слишком сильно отличаются от них. сравнивать нет смысла. а вот про стриппер эт вы зря
наши условия и климатические и социальные слишком сильно отличаются от них. сравнивать нет смысла. а вот про стриппер эт вы зря
Re: Как выбрать хороших строителей?
Лучше выбирать строителей по советам знакомых или друзей, поскольку, так в интернете полно людей, которые предлагают свои услуги, но боюсь не все могут 100% гарантировать качество выполненных работ. Лучше уж самому потихоньку делать читая инструкции по правильному ремонту на remoo.ru.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 ноя 2016, 18:30
Re: Как выбрать хороших строителей?
Хорошие стоят дорого, им надо многотысячный инструмент окупать, а что касаемо рядовых обывателей, тут многие советуют смотреть готовые работы, один мой знакомый делал несколько удачных квартир под продажу, фотографии в хорошем качестве остались, а вот приезжать туда и говорить незнакомым ему людям, можно я тут дядю с тетей приведу, покажу, это бред, а ремонт там хороший и многие заостряют внимание именно на тех фотографиях.
Чтобы определить хороший ли специалист будет делать ремонт, нужно просто живое общение, вопросы задавать, смотреть как ответит, обоснованность каждого вида работ чтоб объяснил, а то могут навязать выровнять ровный пол, или ещё что в этом роде, обязательно проверьте качество первого этапа работ, к примеру штукатурка, если там есть косяки вызывающие сомнее, то скорее всего так и дальше пойдёт, только дров будет больше) смотрите на инструмент, не обязательно это должно быть Hilti, но если к вам пришли установить двери, плинтуса или элементы под 45 градусов, то как минимум должна быть торцовочная пила, а не стусло, у плиточника, достойный плиткорез, коронки алмазные, присоска и т.д.. Хорошие мастера всегда помогут определиться с материалами, дадут совет и объясняет доступным языком почему Knauf flesin а не unis. Предложат свою скидку на материал, не все в этом ищут свою выгоду, мастера тоже люди и они должны быть заинтересованы сэкономить ваши затраты на ремонт и оставить о себе хорошее впечатление.
Всем хорошего, долговечного ремонта!
Чтобы определить хороший ли специалист будет делать ремонт, нужно просто живое общение, вопросы задавать, смотреть как ответит, обоснованность каждого вида работ чтоб объяснил, а то могут навязать выровнять ровный пол, или ещё что в этом роде, обязательно проверьте качество первого этапа работ, к примеру штукатурка, если там есть косяки вызывающие сомнее, то скорее всего так и дальше пойдёт, только дров будет больше) смотрите на инструмент, не обязательно это должно быть Hilti, но если к вам пришли установить двери, плинтуса или элементы под 45 градусов, то как минимум должна быть торцовочная пила, а не стусло, у плиточника, достойный плиткорез, коронки алмазные, присоска и т.д.. Хорошие мастера всегда помогут определиться с материалами, дадут совет и объясняет доступным языком почему Knauf flesin а не unis. Предложат свою скидку на материал, не все в этом ищут свою выгоду, мастера тоже люди и они должны быть заинтересованы сэкономить ваши затраты на ремонт и оставить о себе хорошее впечатление.
Всем хорошего, долговечного ремонта!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 июн 2017, 08:59
Re: Как выбрать хороших строителей?
Группа строительных бригад расширяется и срочно набирает к себе еще специалистов, которые владеют всеми технологиями в области отделки квартир под ключ. Мы работаем в столице и Подмосковье, выполняя все виды ремонта. Наша предлагаемая заработная плата - от 100 тысяч рублей.
Чтобы присоединиться к нашей команде, вам, прежде всего, необходимо посетить наш сайт и изучить информацию о нас. Знание места, где будешь работать, целей фирмы, ее выполненных проектов значительно помогает трудоустроиться в ней и еще больше мотивирует на дальнейшее развитие. А мы хотим, чтобы вы попали к нам и были частью большой команды профессионалов, аналогов которой в городе очень мало. http://plustroy.ru/homepage/remont-kvartir/kosmetika
Чтобы присоединиться к нашей команде, вам, прежде всего, необходимо посетить наш сайт и изучить информацию о нас. Знание места, где будешь работать, целей фирмы, ее выполненных проектов значительно помогает трудоустроиться в ней и еще больше мотивирует на дальнейшее развитие. А мы хотим, чтобы вы попали к нам и были частью большой команды профессионалов, аналогов которой в городе очень мало. http://plustroy.ru/homepage/remont-kvartir/kosmetika
Re: Как выбрать хороших строителей?
Максим, мало кто из строителей, а особенно частников, будут вывозить мусор оставшийся после ремонта. Я просто уже сталкивался с этим вопросом и куски бетонных блоков, куски штукатурки и кафеля, вам придётся либо вывозить самостоятельно (причём не на площадку с контейнерами для бытовых отходов) либо договариваться с компанией https://vivozmusora.in.ua которая заберет его для утилизации.
Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей