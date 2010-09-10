куда пригласить девушку?
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: куда пригласить девушку?
Че голову ломать, тащи в сауну.
Хотя щас тебе рецептов с рекламными ссылками кучу накидают.
Хотя щас тебе рецептов с рекламными ссылками кучу накидают.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56
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