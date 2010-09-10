куда пригласить девушку?

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11151
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: куда пригласить девушку?

Сообщение UNCLE1911 » 29 сен 2016, 11:58

Че голову ломать, тащи в сауну.
Хотя щас тебе рецептов с рекламными ссылками кучу накидают.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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fabaste
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 09:33

Re: куда пригласить девушку?

Сообщение fabaste » Сегодня, 19:49

В кафе, кино, театр, музей или парк.
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ЗачеркнемПрошлое
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 10:42

Re: куда пригласить девушку?

Сообщение ЗачеркнемПрошлое » Сегодня, 19:52

Можете сходить с ней на интересные квесты в москве . Устроили с парнем совместный поход на квесты! Квест "Пила" нереально антуражный! Загадки супер, особенно последняя. Советую всем!
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