куда пригласить девушку?
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: куда пригласить девушку?
Че голову ломать, тащи в сауну.
Хотя щас тебе рецептов с рекламными ссылками кучу накидают.
Хотя щас тебе рецептов с рекламными ссылками кучу накидают.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: куда пригласить девушку?
В кафе, кино, театр, музей или парк.
- ЗачеркнемПрошлое
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 мар 2017, 10:42
Re: куда пригласить девушку?
Можете сходить с ней на интересные квесты в москве . Устроили с парнем совместный поход на квесты! Квест "Пила" нереально антуражный! Загадки супер, особенно последняя. Советую всем!
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