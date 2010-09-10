Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.



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щукин Гость RZN.info Сообщения: 9 Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16 Re: куда пригласить девушку? Цитата Сообщение щукин » Сегодня, 20:25 Не думаю что в сауне будет особая романтика. Это так только в виде развлечения. если вы хотите показать девушке свои серьезные намерения, то лучше всего устроить романтический ужин и посмотреть какой то фильм, который бы затронул глубокие внутренние чувства. Например подойдет Операция Мухаббат который только что вышел на экраны. вот посмотрите на этом сайте http://teledni.ru/russkie-serialy/operaciya-muhabbat что это за фильм. Думаю это будет идеальным время провождением. Вернуться к началу

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