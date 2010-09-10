куда пригласить девушку?

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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ЗачеркнемПрошлое
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 10:42

Re: куда пригласить девушку?

Сообщение ЗачеркнемПрошлое » 16 май 2017, 19:52

Можете сходить с ней на интересные квесты в москве . Устроили с парнем совместный поход на квесты! Квест "Пила" нереально антуражный! Загадки супер, особенно последняя. Советую всем!
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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: куда пригласить девушку?

Сообщение Hijid » 11 апр 2018, 21:17

Квест также хорошая идея, но лучше пойти куда то или поехать расслабиться и почувствовать романтику. Например, хорошей популярностью пользуются сауны и бани https://www.spbsauna.ru/ . Можно заказать для двоих или для большой компании, смотря какие у Вас планы.
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щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: куда пригласить девушку?

Сообщение щукин » Сегодня, 20:25

Не думаю что в сауне будет особая романтика. Это так только в виде развлечения. если вы хотите показать девушке свои серьезные намерения, то лучше всего устроить романтический ужин и посмотреть какой то фильм, который бы затронул глубокие внутренние чувства. Например подойдет Операция Мухаббат который только что вышел на экраны. вот посмотрите на этом сайте http://teledni.ru/russkie-serialy/operaciya-muhabbat что это за фильм. Думаю это будет идеальным время провождением.
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