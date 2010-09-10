куда пригласить девушку?
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 мар 2017, 10:42
Re: куда пригласить девушку?
Можете сходить с ней на интересные квесты в москве . Устроили с парнем совместный поход на квесты! Квест "Пила" нереально антуражный! Загадки супер, особенно последняя. Советую всем!
Re: куда пригласить девушку?
Я такую https://xroom.com.ua/ нашла квест-комнату , как раз вот вчера ходили туда, все были в восторге, так что развлечение что надо, в принципе все загадки разгадать они сумели, уровень сложности хорошо подобран.
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