Что творится в банках!

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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ArinaM
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 дек 2016, 18:59

Re: Что творится в банках!

Сообщение ArinaM » 23 дек 2016, 19:07

выдают конечно, только рассматривайте банк, который специализируется на ипотеке, а не тот, что вчера это поле деятельности для себя открыл. ну и условия читайте 100500 раз. удачи!
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halkhalk
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 14:45

Re: Что творится в банках!

Сообщение halkhalk » Сегодня, 18:04

Вот теперь другой вопрос взник: брать или не брать? Или подождать чего-то?
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
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