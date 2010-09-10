Что творится в банках!
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Что творится в банках!
выдают конечно, только рассматривайте банк, который специализируется на ипотеке, а не тот, что вчера это поле деятельности для себя открыл. ну и условия читайте 100500 раз. удачи!
Re: Что творится в банках!
Вот теперь другой вопрос взник: брать или не брать? Или подождать чего-то?
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
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