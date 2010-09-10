Что творится в банках!
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Re: Что творится в банках!
А вот теперь действительно всё:
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=30 ... _45_47.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=30 ... _45_47.htm
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Удачи и всех благ! 2:5029/55 aka Mr.Novel
Удачи и всех благ! 2:5029/55 aka Mr.Novel
Re: Что творится в банках!
Являюсь вкладчиком печально известного "Ринвестбанка". 4 июля все филиалы закрылись, телефоны молчат, в ЦБ говорят ждите. Где бы информацию пополнее узнать? А то как-то "волнительно".
Re: Что творится в банках!
Galka, если деньги не нужны срочно, то причин волноваться пока нет. В банковских новостях пишут, что руководство пытается оформить всё с наименьшей для себя ответственностью. Рано или поздно банк обанкротится или отзовут лицензию и через некоторое время получите свои денюшки.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9050040
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9050040
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24091
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что творится в банках!
Galka писал(а):Являюсь вкладчиком печально известного "Ринвестбанка". 4 июля все филиалы закрылись, телефоны молчат, в ЦБ говорят ждите. Где бы информацию пополнее узнать? А то как-то "волнительно".
сочувствую, у свекрови в банке вклад "Удобная пенсия", пользовалась лет 8. рекомендую мониторить вот этот сайт-http://www.asv.org.ru/insurance/insurance_cases/, там достаточно подробно все рассказано. ЦБ другого не скажет, просто потому, что в одних случаях отзыв лицензии- неделя, а когда и месяц, а можно и дольше.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Что творится в банках!
hardbone писал(а):Galka, если деньги не нужны срочно, то причин волноваться пока нет. В банковских новостях пишут, что руководство пытается оформить всё с наименьшей для себя ответственностью. Рано или поздно банк обанкротится или отзовут лицензию и через некоторое время получите свои денюшки.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9050040
А если нужны? Денюшки-то на квартиру собирались. Пока нам вернут, квартирка-то тю-тю
Re: Что творится в банках!
Galka писал(а):А если нужны?
А если нужны, остается только посочувствовать вам. Но это известный заранее риск. Как вариант, если действительно уходит из поля зрения привлекательная квартира, попытаться взять кредит на этот отрезок времени.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24091
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что творится в банках!
Ринвестбанк таки всё. Лицензия отзвана, если верить АСВ, не позднее 28 июля начнутся выплаты.
всем успехов.
всем успехов.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 256
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Что творится в банках!
Тимофей Щукин писал(а):«Ренессанс Кредит» и QIWI обновили платежный контент интернет-банка и мобильного приложения
Хочешь связаться с банком без банкоматов?
Хочешь, чтобы тебя обслуживали в единственном отделении в городе без внятной очереди?
Хочешь, чтобы твои денежные средства зачислялись в течение пяти рабочих дней?
Хочешь полный пакет навязанных услуг и страховок?
Хочешь, чтобы все спорные моменты решались по умолчанию не в твою пользу?
ККО "Первомайский" банка "Ренессанс Кредит" ждет тебя!
Только живи, и до всего доживешь
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 авг 2016, 09:07
Re: Что творится в банках!
Два года никто ничего не написал. Я так поняла
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 256
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Что творится в банках!
Перед выходными достал Почта-банк. Звонят с московского номера на сотовый, называют по имени-отчеству. Их в дверь - они в окно. Взял грех на душу, соврал что есть платиновая кредитка под 10% годовых и льготным периодом полгода - так в ответ трещат, что их предложение намного выгодней!
Только живи, и до всего доживешь
Re: Что творится в банках!
Дед Анатольич писал(а):. Взял грех на душу, соврал что есть платиновая кредитка под 10% годовых и льготным периодом полгода - так в ответ трещат, что их предложение намного выгодней!
Мое кунг- фу круче. У меня все эти банки заведены под одно имя в мобильнике - "Козлы".
Я очень вежливо и со скорбью в голосе извещаю, что временно пользуюсь телефоном своего старшего брата, чтобы всем сообщить о его безвременной кончине.Звонков с невероятно выгодными предложениями уже нет, одни смс-ки.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 256
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Что творится в банках!
Вдруг кто знает по ситуации?
Итак, есть обычная дебетовая карта. В свое время номер этой карты был указан разным людям для перевода на нее денежных средств. С тех пор карта перевыпускалась два раза, после перевыпуска деньги продолжали приходить, все нормально. После третьего перевыпуска у меня забрали старую карту, а взамен выдали совсем другую, с другим номером. После этого я стал получать уведомления, что перевод на карту заблокирован, на следующий день стабильно приходит сообщение о том, что на новую карту деньги зачислены. Вопрос, собственно в том, надо ли мне всем своим партнерам сообщать новый номер карты, или и дальше деньги будут приходить. В банке, увы, девочки не врубаются в проблему.
Итак, есть обычная дебетовая карта. В свое время номер этой карты был указан разным людям для перевода на нее денежных средств. С тех пор карта перевыпускалась два раза, после перевыпуска деньги продолжали приходить, все нормально. После третьего перевыпуска у меня забрали старую карту, а взамен выдали совсем другую, с другим номером. После этого я стал получать уведомления, что перевод на карту заблокирован, на следующий день стабильно приходит сообщение о том, что на новую карту деньги зачислены. Вопрос, собственно в том, надо ли мне всем своим партнерам сообщать новый номер карты, или и дальше деньги будут приходить. В банке, увы, девочки не врубаются в проблему.
Только живи, и до всего доживешь
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24091
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что творится в банках!
итак, предыстория.
имеется в наличии дебетовая карта Кукуруза. лежат на ней какие-то деньги для оплаты покупок и начисления процентов на остаток. не так чтоб баунти,но хоть не впустую. с оплаты опять же бонусы, хоть и отоварить их можно только в Перекрестке. ладно, не за то. партнером Кукурузы является Промсвязьбанк, он и начисляет эти проценты. и вот сегодня звонят мне оттуда и начинают вешать лапшу на уши, какой я для них премиальный клиент и что такого вкусного они мне могут предложить. ну ладно. думаю, послушаю. и что же я слышу? мне предлагается открыть вклад под 9,75 годовых, НО! во -первых, вклад не менее ляма, а во-вторых- тут же надо иметь карточку, с рассчетами по ней в месяц на сумму 50 тыров...
речь не о том, сколько я зарабатываю...речь о том, что я физически не могу столько тратить каждый месяц!!!!!!!!!!!!!!
как же хорошо они обо мне думают....
имеется в наличии дебетовая карта Кукуруза. лежат на ней какие-то деньги для оплаты покупок и начисления процентов на остаток. не так чтоб баунти,но хоть не впустую. с оплаты опять же бонусы, хоть и отоварить их можно только в Перекрестке. ладно, не за то. партнером Кукурузы является Промсвязьбанк, он и начисляет эти проценты. и вот сегодня звонят мне оттуда и начинают вешать лапшу на уши, какой я для них премиальный клиент и что такого вкусного они мне могут предложить. ну ладно. думаю, послушаю. и что же я слышу? мне предлагается открыть вклад под 9,75 годовых, НО! во -первых, вклад не менее ляма, а во-вторых- тут же надо иметь карточку, с рассчетами по ней в месяц на сумму 50 тыров...
речь не о том, сколько я зарабатываю...речь о том, что я физически не могу столько тратить каждый месяц!!!!!!!!!!!!!!
как же хорошо они обо мне думают....
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 256
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Что творится в банках!
Герман1 писал(а):а я вот только узнал о существовании карты кукуруза Евросеть http://epayinfo.ru/other-ps/sovremennyj-servis-karta-kukuruza-evroset.html , не понимаю, почему узнал об этом только сейчас, вроде бы удобная штука! кто уже пользовался? они обещают бесплатное обслуживание, кучу бонусов, бесплатные пополняшки через другие карты и вообще удобство при оплате покупок в интернете...мне кажется, звучит круто, многообещающе)) в общем, кто уже пользовался, откликнитесь, пожалуйста, хотелось бы узнать поподробнее, хотя в ресурсе что кинул написано все достаточно ясно, просто хотелось бы уточнить))
Вы, уважаемый интересующийся рекламщик, отзывы не на рекламном сайте, а хотя бы на том же "Отзовике" читали? Не читали, отрекламировал и пофиг.
О чем не написано по вашей ссылке, но что небезынтересно. Итак, эмитент карты - РНКО. В случае отзыва лицензии - плакали ваши денежки. Нет банкоматов (своих), бонусы завязаны на "Евросеть". Это каким маньяков сотовой связи надо быть, чтобы оправдать все бонусы?
Только живи, и до всего доживешь
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 256
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Что творится в банках!
ФрекенСнорк писал(а):итак, предыстория.
имеется в наличии дебетовая карта Кукуруза. лежат на ней какие-то деньги для оплаты покупок и начисления процентов на остаток. не так чтоб баунти,но хоть не впустую. с оплаты опять же бонусы, хоть и отоварить их можно только в Перекрестке. ладно, не за то. партнером Кукурузы является Промсвязьбанк, он и начисляет эти проценты. и вот сегодня звонят мне оттуда и начинают вешать лапшу на уши, какой я для них премиальный клиент и что такого вкусного они мне могут предложить. ну ладно. думаю, послушаю. и что же я слышу? мне предлагается открыть вклад под 9,75 годовых, НО! во -первых, вклад не менее ляма, а во-вторых- тут же надо иметь карточку, с рассчетами по ней в месяц на сумму 50 тыров...
речь не о том, сколько я зарабатываю...речь о том, что я физически не могу столько тратить каждый месяц!!!!!!!!!!!!!!
как же хорошо они обо мне думают....
ВТБ-24 - та же история. Норовят заручиться суммой от комиссии и гарантией того, что клиент денежки не снимет.
Только живи, и до всего доживешь
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24091
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что творится в банках!
Дед Анатольич писал(а): Нет банкоматов (своих), бонусы завязаны на "Евросеть". Это каким маньяков сотовой связи надо быть, чтобы оправдать все бонусы?
ну банкоматы- не беда, наличку можно снять в любом мастеркард-банкомате, тот же Сбер. а бонусы-да, раньше на ТНК шли со свистом, а сейчас- Евросеть да Перекресток.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Что творится в банках!
а ипотеки выдают или придерживают такие большие кредиты? Или заемщики сами передумали, только мы такие отчаянные остались?
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Re: Что творится в банках!
Выдают, им даже выгодно. Банки не те организации. которые деньги будут придерживать)) Это же вам не бюджетная организация. Мы полгода назад оформляли в https://www.bspb.ru/ и нам дали без вопросов. Плановую проверку мы конечно прошли. но обошлось без инцидентов
Re: Что творится в банках!
Вот теперь другой вопрос взник: брать или не брать? Или подождать чего-то?
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 256
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Что творится в банках!
Собственно говоря, ситуация интересная. В плане того, кто и за что отвечает в ВТБ-24 последнее время.
Клиент этого банка уже очень давно. Есть минусы, есть плюсы.
Вот недавняя ситуация заставляет задуматься. Месяц назад – звонок. «Спасибо, что являетесь клиентом нашего банка…». И вываливают информацию о супер-пупер карте. Мне она как-то без надобности, о чем я радостно сообщил девушке. В ответ извинения и уточнение, по какому адресу я обслуживаюсь. Честно признался, что сменил регион проживания и посещаю другой офис. В ответ – спасибо и до свидания.
Вторая серия – на прошлой неделе. Приходит СМС – «Ваша карта ожидает вас в вашем отделении». Иду в отделение и узнаю, что меня ждет эта самая супер-пупер карта. Заявляю им, что не заказывал ничего, требую уничтожить карту. Мне отказывают. Мол, сначала заберите, потом требуйте. И вообще, выпускали не они, а какой-то центр работы с клиентами. А не заберете – уничтожим только через два месяца. Ругался-ругался – без толку. Ушел без карты, карта по-прежнему лежит в отделении.
Вопрос такого плана. Кто-нибудь сталкивался с такой схемой выпуска карт? Могут ли возникнуть финансовые обязательства, если я ничего по этой карте не подписывал?
Клиент этого банка уже очень давно. Есть минусы, есть плюсы.
Вот недавняя ситуация заставляет задуматься. Месяц назад – звонок. «Спасибо, что являетесь клиентом нашего банка…». И вываливают информацию о супер-пупер карте. Мне она как-то без надобности, о чем я радостно сообщил девушке. В ответ извинения и уточнение, по какому адресу я обслуживаюсь. Честно признался, что сменил регион проживания и посещаю другой офис. В ответ – спасибо и до свидания.
Вторая серия – на прошлой неделе. Приходит СМС – «Ваша карта ожидает вас в вашем отделении». Иду в отделение и узнаю, что меня ждет эта самая супер-пупер карта. Заявляю им, что не заказывал ничего, требую уничтожить карту. Мне отказывают. Мол, сначала заберите, потом требуйте. И вообще, выпускали не они, а какой-то центр работы с клиентами. А не заберете – уничтожим только через два месяца. Ругался-ругался – без толку. Ушел без карты, карта по-прежнему лежит в отделении.
Вопрос такого плана. Кто-нибудь сталкивался с такой схемой выпуска карт? Могут ли возникнуть финансовые обязательства, если я ничего по этой карте не подписывал?
Только живи, и до всего доживешь
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