Сообщение ФрекенСнорк » 15 дек 2016, 19:55

итак, предыстория.

имеется в наличии дебетовая карта Кукуруза. лежат на ней какие-то деньги для оплаты покупок и начисления процентов на остаток. не так чтоб баунти,но хоть не впустую. с оплаты опять же бонусы, хоть и отоварить их можно только в Перекрестке. ладно, не за то. партнером Кукурузы является Промсвязьбанк, он и начисляет эти проценты. и вот сегодня звонят мне оттуда и начинают вешать лапшу на уши, какой я для них премиальный клиент и что такого вкусного они мне могут предложить. ну ладно. думаю, послушаю. и что же я слышу? мне предлагается открыть вклад под 9,75 годовых, НО! во -первых, вклад не менее ляма, а во-вторых- тут же надо иметь карточку, с рассчетами по ней в месяц на сумму 50 тыров...

речь не о том, сколько я зарабатываю...речь о том, что я физически не могу столько тратить каждый месяц!!!!!!!!!!!!!!

как же хорошо они обо мне думают....

«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).