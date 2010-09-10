Сообщение КАПИТАЛ_62 » 30 мар 2016, 20:45

sdk, добрый вечер! Благодарим Вас за интерес к нашей компании. Будем рады развеять все мифы о "заболоченной" местности, нашей "недобросовестности", запахов от рядом стоящей КНС, а посему с удовольствием приглашаем Вас на объект для того, чтобы вы воочию могли увидеть и качество строительства, и степень готовности объекта, а также собственноручно и "собственноножно" пробежаться до 24-25 этажей для того, чтобы оценить всю прелесть открывающихся для Вас видов на город. Договориться о времени показа можно позвонив в отдел продаж. Для вашего удобства показ можно организовать в любое удобное для Вас время и день с 9 до 17 часов. Будем рады видеть вас в числе наших клиентов! И вообще, лучше ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, чем сто раз услышать