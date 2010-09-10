ЖК "Лето" Капитал62
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Лето" Капитал62
Я думаю тут еще отсутствие работы с агентствами недвижимости и профессиональными перекупщиками. ну и репутация страдает от "качества".
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: ЖК "Лето" Капитал62
Мыш писал(а):Не знаю, какие шаманские способы изобретают другие строительные компании, чтобы продать квадратные метры еще на этапе котлована
ИзобретаЛИ.
Все эти молниеносные продажи на этапе котлована имели место 2-3 года назад, когда ситуация в экономике была стабильнее. После того, как на рубеже 2014-2015 люди массово скупали все, на что хватало денег такого ажиотажного спроса на "бетон" (в смысле "недвижимость") уже нет.
Re: ЖК "Лето" Капитал62
Antipov писал(а):Мыш писал(а):Не знаю, какие шаманские способы изобретают другие строительные компании, чтобы продать квадратные метры еще на этапе котлована
ИзобретаЛИ. Все эти молниеносные продажи на этапе котлована имели место 2-3 года назад, когда ситуация в экономике была стабильнее. После того, как на рубеже 2014-2015 люди массово скупали все, на что хватало денег такого ажиотажного спроса на "бетон" (в смысле "недвижимость") уже нет.
Ни у одной компании нет того спроса на квартиры. Даже Ед-во с ЗС буксуют. Вопрос к тем самым отделам продаж, почему не устраивают никаких акций, как то: квартира, с отделкой в подарок; первый взнос по ипотеке за счет застройщика; половина (часть) взносов по ипотеке за счёт застройщиков. А ведь так было в начале кризиса (14 - первая половина 15 г.). Похоже и на акции уже денег нет.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 янв 2016, 11:05
Re: ЖК "Лето" Капитал62
А почему надо продавать по сниженной цене с бешеными акциями и суперскидками? по-моему наоборот, чем больше скидка, тем сомнительнее товар, который продают, я бы поостерегся покупать не пойми что с большой скидкой. Тут знатоки, я погляжу, сравнивают Добрыню и Лето, кирпич и монолит, ха-ха-ха))) А по поводу продаж у Капитала, у меня обратный опыт. Хотели купить трешку, а нет! разобрали! вот тебе и кризис...
Re: ЖК "Лето" Капитал62
сомневающийся писал(а):А почему надо продавать по сниженной цене с бешеными акциями и суперскидками? по-моему наоборот, чем больше скидка, тем сомнительнее товар, который продают, я бы поостерегся покупать не пойми что с большой скидкой. Тут знатоки, я погляжу, сравнивают Добрыню и Лето, кирпич и монолит, ха-ха-ха))) А по поводу продаж у Капитала, у меня обратный опыт. Хотели купить трешку, а нет! разобрали! вот тебе и кризис...
Где ж такие объекты с разобранными трешками? То продаж ни у кого нет, то трешку не найти-вы уж определитесь
Re: ЖК "Лето" Капитал62
sdk писал(а):Доброй ночи, товарищи! Отзовитесь, может кто уже купил квартиру в Лето? Приглядываюсь на этот дом. Почему еще так мало квартир распродано?
А кто же захочет покупать с одной стороны болото, а с другой канализация всего города под окнами
Re: ЖК "Лето" Капитал62
LERA22 писал(а):sdk писал(а):Доброй ночи, товарищи! Отзовитесь, может кто уже купил квартиру в Лето? Приглядываюсь на этот дом. Почему еще так мало квартир распродано?
А кто же захочет покупать с одной стороны болото, а с другой канализация всего города под окнами
Ну зато привлекала цена, приближенность к центру и пока еще доступная парковка на барсе. Но ставлю под вопрос добросовестность СК.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 мар 2016, 18:30
Re: ЖК "Лето" Капитал62
sdk, добрый вечер! Благодарим Вас за интерес к нашей компании. Будем рады развеять все мифы о "заболоченной" местности, нашей "недобросовестности", запахов от рядом стоящей КНС, а посему с удовольствием приглашаем Вас на объект для того, чтобы вы воочию могли увидеть и качество строительства, и степень готовности объекта, а также собственноручно и "собственноножно" пробежаться до 24-25 этажей для того, чтобы оценить всю прелесть открывающихся для Вас видов на город. Договориться о времени показа можно позвонив в отдел продаж. Для вашего удобства показ можно организовать в любое удобное для Вас время и день с 9 до 17 часов. Будем рады видеть вас в числе наших клиентов! И вообще, лучше ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, чем сто раз услышать
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 19 май 2016, 22:27
Re: ЖК "Лето" Капитал62
А что у вас с санитарной защитной зоной от существующей и строящейся канализационной насосной станцией? Она ведь минимум 30 метров должна быть от забора КНС по СанПин, а вы дом строите максимум в 10 метрах от нее? Там ведь страшно окно будет открыть в летний день? Как это вообще возможно?!
Re: ЖК "Лето" Капитал62
давно живу в этом районе, запах не сколько с КНС ,хотя тоже бывает стреляет, но и с самого коллектора уходящего в поля. на сегодняшний день давно не вижу работы по строительству КНС огорчает и настораживает, дома вокруг активно растут...
Re: ЖК "Лето" Капитал62
КАПИТАЛ_62
С 24-25 этажа аэродром видно с Ил-76 и ТУ-160? Слышно будет их взлет и посадка?
С 5-го этажа РОККД видно самолеты и слышен звук двигателей при взлете.
С 24-25 этажа аэродром видно с Ил-76 и ТУ-160? Слышно будет их взлет и посадка?
С 5-го этажа РОККД видно самолеты и слышен звук двигателей при взлете.
Re: ЖК "Лето" Капитал62
Есть тут такие, кто приобрел квартиры в данном комплексе? ходили смотреть, что там сделали уже?
Re: ЖК "Лето" Капитал62
Tany_Lo писал(а):Есть тут такие, кто приобрел квартиры в данном комплексе? ходили смотреть, что там сделали уже?
На свой 17 этаж не стал подниматься, но на нижних все уже заштукатурено , коммуникации проведены, входные двери на квартиры установлены. Осталось только котлы повесить. Хотел написать заявление, что бы в квартире перенесли межкомнатную перегородку, его не приняли. Сказали что все перегородки выполнены, заканчивают отделочные работы. . Ключи обещали выдать уже в 3м квартале этого года ( по строительной декларации сдача дома ноябрь 2018) Хотя построить дом и раздать ключи это не значит ввести его в эксплуатацию и разрешить проживать собственникам.
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