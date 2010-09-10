Христиане, с праздником Вас!
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Христиане, с праздником Вас!
Поздравляю всех христиан с великим праздником - Обрезание Господне!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%F0 ... E%E4%ED%E5
http://www.calend.ru/holidays/0/0/170/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%F0 ... E%E4%ED%E5
Православным христианам особенно важно в этот праздник вспоминать о том, что и Пресвятая Богородица, и Иосиф были истинными иудеями, почитавшими Тору. Потому что Тора предписывает иудеям совершать обрезание в знак обозначения себя как богоизбранного народа. Православные христиане благочестиво признают за иудеями это право богоизбранности, поэтому они с благоговением празднуют этот христианский праздник Обрезания Господня. Первые апостолы и христиане, происходившие из иудеев, также были обрезаны.
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/170/
© Calend.ru
http://www.calend.ru/holidays/0/0/170/
Re: Христиане, с праздником Вас!
Раз попы забыли, то вновь поздравлю всех с Великим и светлым праздником Христианства:
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
Re: Христиане, с праздником Вас!
Чего тебя так волнует?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Христиане, с праздником Вас!
С праздничком автора темы и всех кто ее читает !
4 сообщения • Страница 1 из 1
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