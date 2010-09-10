Христиане, с праздником Вас!

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SM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2047
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 15:20

Христиане, с праздником Вас!

Сообщение SM » 14 янв 2015, 11:40

Поздравляю всех христиан с великим праздником - Обрезание Господне!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%F0 ... E%E4%ED%E5
Православным христианам особенно важно в этот праздник вспоминать о том, что и Пресвятая Богородица, и Иосиф были истинными иудеями, почитавшими Тору. Потому что Тора предписывает иудеям совершать обрезание в знак обозначения себя как богоизбранного народа. Православные христиане благочестиво признают за иудеями это право богоизбранности, поэтому они с благоговением празднуют этот христианский праздник Обрезания Господня. Первые апостолы и христиане, происходившие из иудеев, также были обрезаны.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/170/
© Calend.ru

http://www.calend.ru/holidays/0/0/170/
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SM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2047
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 15:20

Re: Христиане, с праздником Вас!

Сообщение SM » 14 янв 2017, 08:41

Раз попы забыли, то вновь поздравлю всех с Великим и светлым праздником Христианства:
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11227
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Христиане, с праздником Вас!

Сообщение UNCLE1911 » 14 янв 2017, 22:19

Чего тебя так волнует?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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SM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2047
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 15:20

Re: Христиане, с праздником Вас!

Сообщение SM » 14 янв 2018, 07:02

Опять экуменисты забыли про самый древний и светлый великий праздник христианства -
Обрезание Господне.
Поздравляю всех христиан!
Аминь!
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11227
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Христиане, с праздником Вас!

Сообщение UNCLE1911 » Вчера, 21:48

Ты плавать не пойдешь в прорубях? Говорят, надо в голом виде, чтоб ничего не отморозить)))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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