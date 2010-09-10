Сообщение ivanes » Вчера, 17:30

20 января 2018 года на Ивана-бражника (Иоанна Крестителя) варят пиво. Однако нужно знать и помнить, что употреблять его можно лишь в очень малых количествах. Только тогда оно убережет от горести, слез и печали. В противном случае настигнет несчастье.



Праздник, отмечаемый 20 января также зовут Зимний свадебник. Поэтому в этот день по традиции проходят обряды сватовства.