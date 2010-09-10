Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?
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Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?
Alex80 писал(а):Ленин жив и покер тоже;)))Главное не мешать котлеты с мухами
Сказано в десятку. Понятия не совместимы, хотя кому выгодно, и их может соединить...
Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?
Alex80 писал(а):Ленин жив и покер тоже;)))Главное не мешать котлеты с мухами
Сбылись грезы Ильича,
он лежит, откинув тапочки,
но горит его свеча:
всем и всюду все до лампочки
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?
Развод и то и то, оба понятия призваны одурачить наивных глупцов. )
Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?
Верить или не верить:), хотите верьте а лучше проверьте сами , если знаете как ...
человек ум рожден в пропорции 360/9 = 40
40 это градусы Ума , но ум нуждается в отдыхе вот тогда и наступает "Вера" - точка принятия версии без аналитической работы
человек ум рожден в пропорции 360/9 = 40
40 это градусы Ума , но ум нуждается в отдыхе вот тогда и наступает "Вера" - точка принятия версии без аналитической работы
Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?
Ну а Ленин он изучал и метафизику, есть у него в трудах утверждения о том как человеческий ум постепенно может влиять на окружающую физику мира ,на атомарном уровне производя изменения.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28
Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?
Судя по его мозгу окружающый мир дейстововал на него катастрофически. Гыгы
Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?
закономерность существует ,
у динозавров мозг был размером с орех , а здоровье отменное, потому что энергия не расходуется на психику....
интересно почему , у Дятла не бывает сотрясения мозга?
а вот понятие нормы что и каким должно быть , абстрактное .
у динозавров мозг был размером с орех , а здоровье отменное, потому что энергия не расходуется на психику....
интересно почему , у Дятла не бывает сотрясения мозга?
а вот понятие нормы что и каким должно быть , абстрактное .
Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?
как по мне, так кологод единственное правильное исчисление дат, так как он движется согласно космическим ритмам, там ключи искать и надо. А по поводу этих предзнаменований основанных на нумерологии - это плод нашего воображение, которое в свою очередь запустается в более тонкие миры, и от туда уже возвращается реальностью, от сюда следует вывод, что мы сами вольны решить свою судьбу, ибо каждый из нас неотъемлимая частичка Бога
- allenatore
- Гость RZN.info
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
- Контактная информация:
Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?
Интересно, почему только 2 варианта для веры: Ленин и религия? Почему нет, к примеру, Деда Мороза, лох-несского чудовища или инопланетян?
иностранные языки по Skype (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, греческий, шведский, польский, чешский, словацкий, венгерский)
Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?
Если верить в Ленина, то он сам станет религией
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 14 фев 2017, 05:40
Ремонт подвески
Приветствую Вас господа!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 14 фев 2017, 05:40
РЕМОНТ СТАРТЕРОВ И ГЕНЕРАТОРОВ
Здравствуйте товарищи!
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СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
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Увидимся!
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Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа ремонта и обслуживания вашего автомобиля
СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
1)autohits by Замена масла и фильтров-Заменим масло и фильтры в двигателе,трасмиссиях,редукторах
2)autohits by Диагностика и ремонт подвески- Прежде чем выполнить ремонт подвески, наши мастера проведут комплексную диагностику, позволяющую выявить мельчайшие изъяны в подвеске Вашего авто Диагностика на СТО“АВТОХИТС” определит, какие именно ремонтные работы требуются передней или задней подвеске автомобиля
3)autohits by Ремонт двигателя и трансмиссии-Исправная работа двигателя, бесспорно, продлевает срок службы запчастей всей подвески и ходовой автомобиля Поэтому, если вы подозреваете, что появились признаки его неисправной работы звоните и приезжайте к нам
4)autohits by Компьютерная диагностика- Любой современный автомобиль имеет множество электронных блоков, отвечающих за работу двигателя, АКПП, климат-контроля, ABS, SRS и прочей электроники, поэтому в 9-ти случаях из 10-ти начинать поиск неисправности автомобиля необходимо с проведения компьютерной диагностики
5)autohits by Ремонт тормозной системы- Ремонт тормозной системы должен выполняться регулярно От качества тормозной системы и состояния тормозных колодок и дисков зависит успешное разрешение многих аварийных ситуаций на дороге, здоровье и жизнь водителя и пассажиров
6)autohits by Заправка и обслуживание кондиционеров- Обслуживание и заправка кондиционера авто в Минске, а также обслуживание систем климат контроля – это трудоемкий процесс, осуществляемый в несколько этапов Вначале мастер оценивает состояние климатической системы, визуально осматривая все детали и элементы, выявляя подтеки, масляные пятна и механические повреждения, а после проводит более детальную диагностику
7)autohits by Кузовной ремонт и покраска-Наше СТО специализируется на ремонте всех типов кузовов Мы принимаем в работу абсолютно все марки машин, включая микроавтобусы и фургоны
autohits by Ремонт турбин-Мы предлагаем качественное восстановление и ремонт турбины разных видов и моделей с заменой поврежденных деталей в самые краткие сроки
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Увидимся!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 14 фев 2017, 05:40
полировка авто в минске
Здравствуйте друзья!
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Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт для заказа ремонта и обслуживания вашего автомобиля
СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
1)autohits by Замена масла и фильтров-Заменим масло и фильтры в двигателе,трасмиссиях,редукторах
2)autohits by Диагностика и ремонт подвески- Прежде чем выполнить ремонт подвески, наши мастера проведут комплексную диагностику, позволяющую выявить мельчайшие изъяны в подвеске Вашего авто Диагностика на СТО“АВТОХИТС” определит, какие именно ремонтные работы требуются передней или задней подвеске автомобиля
3)autohits by Ремонт двигателя и трансмиссии-Исправная работа двигателя, бесспорно, продлевает срок службы запчастей всей подвески и ходовой автомобиля Поэтому, если вы подозреваете, что появились признаки его неисправной работы звоните и приезжайте к нам
4)autohits by Компьютерная диагностика- Любой современный автомобиль имеет множество электронных блоков, отвечающих за работу двигателя, АКПП, климат-контроля, ABS, SRS и прочей электроники, поэтому в 9-ти случаях из 10-ти начинать поиск неисправности автомобиля необходимо с проведения компьютерной диагностики
5)autohits by Ремонт тормозной системы- Ремонт тормозной системы должен выполняться регулярно От качества тормозной системы и состояния тормозных колодок и дисков зависит успешное разрешение многих аварийных ситуаций на дороге, здоровье и жизнь водителя и пассажиров
6)autohits by Заправка и обслуживание кондиционеров- Обслуживание и заправка кондиционера авто в Минске, а также обслуживание систем климат контроля – это трудоемкий процесс, осуществляемый в несколько этапов Вначале мастер оценивает состояние климатической системы, визуально осматривая все детали и элементы, выявляя подтеки, масляные пятна и механические повреждения, а после проводит более детальную диагностику
7)autohits by Кузовной ремонт и покраска-Наше СТО специализируется на ремонте всех типов кузовов Мы принимаем в работу абсолютно все марки машин, включая микроавтобусы и фургоны
autohits by Ремонт турбин-Мы предлагаем качественное восстановление и ремонт турбины разных видов и моделей с заменой поврежденных деталей в самые краткие сроки
Мы будем рады Вас видеть у нас на вебресурсе autohits by НАЖМИТЕ ССЫЛКУ
От всей души Вам всех благ!
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Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт для заказа ремонта и обслуживания вашего автомобиля
СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
1)autohits by Замена масла и фильтров-Заменим масло и фильтры в двигателе,трасмиссиях,редукторах
2)autohits by Диагностика и ремонт подвески- Прежде чем выполнить ремонт подвески, наши мастера проведут комплексную диагностику, позволяющую выявить мельчайшие изъяны в подвеске Вашего авто Диагностика на СТО“АВТОХИТС” определит, какие именно ремонтные работы требуются передней или задней подвеске автомобиля
3)autohits by Ремонт двигателя и трансмиссии-Исправная работа двигателя, бесспорно, продлевает срок службы запчастей всей подвески и ходовой автомобиля Поэтому, если вы подозреваете, что появились признаки его неисправной работы звоните и приезжайте к нам
4)autohits by Компьютерная диагностика- Любой современный автомобиль имеет множество электронных блоков, отвечающих за работу двигателя, АКПП, климат-контроля, ABS, SRS и прочей электроники, поэтому в 9-ти случаях из 10-ти начинать поиск неисправности автомобиля необходимо с проведения компьютерной диагностики
5)autohits by Ремонт тормозной системы- Ремонт тормозной системы должен выполняться регулярно От качества тормозной системы и состояния тормозных колодок и дисков зависит успешное разрешение многих аварийных ситуаций на дороге, здоровье и жизнь водителя и пассажиров
6)autohits by Заправка и обслуживание кондиционеров- Обслуживание и заправка кондиционера авто в Минске, а также обслуживание систем климат контроля – это трудоемкий процесс, осуществляемый в несколько этапов Вначале мастер оценивает состояние климатической системы, визуально осматривая все детали и элементы, выявляя подтеки, масляные пятна и механические повреждения, а после проводит более детальную диагностику
7)autohits by Кузовной ремонт и покраска-Наше СТО специализируется на ремонте всех типов кузовов Мы принимаем в работу абсолютно все марки машин, включая микроавтобусы и фургоны
autohits by Ремонт турбин-Мы предлагаем качественное восстановление и ремонт турбины разных видов и моделей с заменой поврежденных деталей в самые краткие сроки
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