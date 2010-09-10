Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?
Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.
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Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?
Alex80 писал(а):Ленин жив и покер тоже;)))Главное не мешать котлеты с мухами
Сказано в десятку. Понятия не совместимы, хотя кому выгодно, и их может соединить...
Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?
Alex80 писал(а):Ленин жив и покер тоже;)))Главное не мешать котлеты с мухами
Сбылись грезы Ильича,
он лежит, откинув тапочки,
но горит его свеча:
всем и всюду все до лампочки
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?
Развод и то и то, оба понятия призваны одурачить наивных глупцов. )
Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?
Верить или не верить:), хотите верьте а лучше проверьте сами , если знаете как ...
человек ум рожден в пропорции 360/9 = 40
40 это градусы Ума , но ум нуждается в отдыхе вот тогда и наступает "Вера" - точка принятия версии без аналитической работы
человек ум рожден в пропорции 360/9 = 40
40 это градусы Ума , но ум нуждается в отдыхе вот тогда и наступает "Вера" - точка принятия версии без аналитической работы
Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?
Ну а Ленин он изучал и метафизику, есть у него в трудах утверждения о том как человеческий ум постепенно может влиять на окружающую физику мира ,на атомарном уровне производя изменения.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28
Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?
Судя по его мозгу окружающый мир дейстововал на него катастрофически. Гыгы
Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?
закономерность существует ,
у динозавров мозг был размером с орех , а здоровье отменное, потому что энергия не расходуется на психику....
интересно почему , у Дятла не бывает сотрясения мозга?
а вот понятие нормы что и каким должно быть , абстрактное .
у динозавров мозг был размером с орех , а здоровье отменное, потому что энергия не расходуется на психику....
интересно почему , у Дятла не бывает сотрясения мозга?
а вот понятие нормы что и каким должно быть , абстрактное .
Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?
как по мне, так кологод единственное правильное исчисление дат, так как он движется согласно космическим ритмам, там ключи искать и надо. А по поводу этих предзнаменований основанных на нумерологии - это плод нашего воображение, которое в свою очередь запустается в более тонкие миры, и от туда уже возвращается реальностью, от сюда следует вывод, что мы сами вольны решить свою судьбу, ибо каждый из нас неотъемлимая частичка Бога
- allenatore
- Гость RZN.info
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
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Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?
Интересно, почему только 2 варианта для веры: Ленин и религия? Почему нет, к примеру, Деда Мороза, лох-несского чудовища или инопланетян?
иностранные языки по Skype (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, греческий, шведский, польский, чешский, словацкий, венгерский)
Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?
Если верить в Ленина, то он сам станет религией
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