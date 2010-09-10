Сообщение quintil » 16 май 2016, 06:22

закономерность существует ,

у динозавров мозг был размером с орех , а здоровье отменное, потому что энергия не расходуется на психику....

интересно почему , у Дятла не бывает сотрясения мозга?

а вот понятие нормы что и каким должно быть , абстрактное .