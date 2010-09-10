Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?

Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.

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Рязанский Дятел
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28

Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?

Сообщение Рязанский Дятел » 14 май 2016, 14:02

Судя по его мозгу окружающый мир дейстововал на него катастрофически. Гыгы
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quintil
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 11:50

Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?

Сообщение quintil » 16 май 2016, 06:22

закономерность существует ,
у динозавров мозг был размером с орех , а здоровье отменное, потому что энергия не расходуется на психику....
интересно почему , у Дятла не бывает сотрясения мозга?
а вот понятие нормы что и каким должно быть , абстрактное .
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IvanKip
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 июн 2016, 18:57

Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?

Сообщение IvanKip » 16 июн 2016, 17:29

как по мне, так кологод единственное правильное исчисление дат, так как он движется согласно космическим ритмам, там ключи искать и надо. А по поводу этих предзнаменований основанных на нумерологии - это плод нашего воображение, которое в свою очередь запустается в более тонкие миры, и от туда уже возвращается реальностью, от сюда следует вывод, что мы сами вольны решить свою судьбу, ибо каждый из нас неотъемлимая частичка Бога
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allenatore
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
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Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?

Сообщение allenatore » 23 июн 2016, 17:01

Интересно, почему только 2 варианта для веры: Ленин и религия? Почему нет, к примеру, Деда Мороза, лох-несского чудовища или инопланетян?
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Markaru
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 15 июн 2016, 13:44

Re: Ленин и религия. В кого и как верить сегодня?

Сообщение Markaru » 27 июн 2016, 15:45

Если верить в Ленина, то он сам станет религией
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JuristRobre
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Сегодня, 14:38

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