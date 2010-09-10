Спиртное
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Re: Спиртное
Попробовал белорусскую водку, называется Бобровка, пьётся отлично, бутылка улетает незаметно, на утро последствий ноль.
На дубовой коре, после первой есть привкус немного, потом не чувствуется.
На дубовой коре, после первой есть привкус немного, потом не чувствуется.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Спиртное
volgovod писал(а):... после первой есть привкус немного, потом не чувствуется.
После первой бутылки стоимость и вкус уже не важны!
Re: Спиртное
Ну я не злоупотребляю.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Спиртное
Не давно столкнулся с такой проблемой как выпивка, не мог сам остановиться, к счастью подруга вызвала нарколога на дом http://renessans-astana.kz/alcoholism-treatment/ если б не они, даже не знаю что б со мной было, спасибо вам за помощь.
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