Спиртное

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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2140
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Спиртное

Сообщение volgovod » 29 ноя 2015, 15:47

Попробовал белорусскую водку, называется Бобровка, пьётся отлично, бутылка улетает незаметно, на утро последствий ноль.
На дубовой коре, после первой есть привкус немного, потом не чувствуется.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3984
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Спиртное

Сообщение Engineer » 30 ноя 2015, 09:27

volgovod писал(а):... после первой есть привкус немного, потом не чувствуется.

После первой бутылки стоимость и вкус уже не важны!
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2140
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Спиртное

Сообщение volgovod » 30 ноя 2015, 17:48

Ну я не злоупотребляю.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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kartegnik
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 00:32

Re: Спиртное

Сообщение kartegnik » 46 минут назад

Не давно столкнулся с такой проблемой как выпивка, не мог сам остановиться, к счастью подруга вызвала нарколога на дом http://renessans-astana.kz/alcoholism-treatment/ если б не они, даже не знаю что б со мной было, спасибо вам за помощь.
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