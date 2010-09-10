Сообщение volgovod » 29 ноя 2015, 15:47

Попробовал белорусскую водку, называется Бобровка, пьётся отлично, бутылка улетает незаметно, на утро последствий ноль.

На дубовой коре, после первой есть привкус немного, потом не чувствуется.

Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!