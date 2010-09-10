Охота
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
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Охота
А есть ли на форуме охотники со стажем?
Хотел бы примкнуть к компании охотников со стажем и опытом.
Хотел бы примкнуть к компании охотников со стажем и опытом.
Re: Охота
Было б де охотиться. А так бы поскакал с ружьем.
Re: Охота
filat писал(а):Было б де охотиться. А так бы поскакал с ружьем.
Да по области есть где. И в Клепиковском районе и подальше, к примеру. Ну это так из подслушанных разговоров.
Re: Охота
У нас охотников нет, охотники те же убийцы, а мы миролюбивые.
Re: Охота
А есть ли на форуме охотники со стажем?
Хотел бы примкнуть к компании охотников со стажем и опытом.
Мой муж тоже начал себе искать компанию )))) После просмотра видео про то, как собака водку принесла загорелся охотой ))))) Да и собаку теперь такую хочет... Думаю куда ж нам еще и собака....Хотя читаю про них сейчас статьи и отзывы - проблем особых нет, уход не трудный, да и на охоте показывают себя с лучшей стороны. У вас есть уже четвероногий компаньон ?
Вот и само видео, которое вдохновил )))) ))
https://www.youtube.com/watch?v=RyUBmHy-ye0
Re: Охота
Мой тоже охотно бы стал заниматься чем-то подобным, да у нас негде купить все необходимое снаряжение для охотника
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