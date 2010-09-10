Охота

А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
xoxol77
Гость RZN.info
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 00:36

Охота

Сообщение xoxol77 » 24 янв 2015, 21:48

А есть ли на форуме охотники со стажем?
Хотел бы примкнуть к компании охотников со стажем и опытом.
Вернуться к началу
filat
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 26 апр 2015, 18:45

Re: Охота

Сообщение filat » 26 апр 2015, 19:50

Было б де охотиться. А так бы поскакал с ружьем.
Вернуться к началу
xoxol77
Гость RZN.info
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 00:36

Re: Охота

Сообщение xoxol77 » 27 апр 2015, 21:13

filat писал(а):Было б де охотиться. А так бы поскакал с ружьем.

Да по области есть где. И в Клепиковском районе и подальше, к примеру. Ну это так из подслушанных разговоров.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Gover
Гость RZN.info
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 30 апр 2015, 18:34

Re: Охота

Сообщение Gover » 30 апр 2015, 18:49

У нас охотников нет, охотники те же убийцы, а мы миролюбивые.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ElizZ
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 08:14

Re: Охота

Сообщение ElizZ » 10 апр 2016, 10:53

А есть ли на форуме охотники со стажем?
Хотел бы примкнуть к компании охотников со стажем и опытом.


Мой муж тоже начал себе искать компанию )))) После просмотра видео про то, как собака водку принесла загорелся охотой ))))) Да и собаку теперь такую хочет... Думаю куда ж нам еще и собака....Хотя читаю про них сейчас статьи и отзывы - проблем особых нет, уход не трудный, да и на охоте показывают себя с лучшей стороны. У вас есть уже четвероногий компаньон ?
Изображение

Вот и само видео, которое вдохновил )))) )) :D :D
https://www.youtube.com/watch?v=RyUBmHy-ye0
Вернуться к началу
Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Охота

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 09:24

Мой тоже охотно бы стал заниматься чем-то подобным, да у нас негде купить все необходимое снаряжение для охотника
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Хобби»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей