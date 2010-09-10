Сообщение xoxol77 » 27 апр 2015, 21:13

filat писал(а): Было б де охотиться. А так бы поскакал с ружьем.

Да по области есть где. И в Клепиковском районе и подальше, к примеру. Ну это так из подслушанных разговоров.