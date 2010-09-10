ЖК "Суворов" дом 55
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, соседи! Такой вот казус у нас в квартире, точнее в прихожей. Из выключателя света, что находится рядом с входной дверью дует холодный воздух (это не прикол и не шутка). Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением и куда обратиться за разъяснением?
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день. Возможно стена не оштукатурена с обратной стороны. Обращайтесь к застройщику. И к Председателю ТСН "Суворов 55б".
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемый Alef))
Дует потому как пустошовка в кирпичной кладке или воздушная раковина в монолитной стене (смотря по материалу стены). Чтобы не дуло надо снять розетку, демонтировать установочную электрическую коробку, расширить посадочное отверстие под установочную коробку, густо обмазать установочную коробку с внешней стороны штукатурным клеем и установить в подготовленное отверстие, удалить излишки клея. Убедиться, что перестало дуть. На следующий день установить выключатель.
За разъяснением можно обратиться в УКЕС или ГКЕ, застройщика (ООО "Раунд") больше нет, может чем помогут.
Дует потому как пустошовка в кирпичной кладке или воздушная раковина в монолитной стене (смотря по материалу стены). Чтобы не дуло надо снять розетку, демонтировать установочную электрическую коробку, расширить посадочное отверстие под установочную коробку, густо обмазать установочную коробку с внешней стороны штукатурным клеем и установить в подготовленное отверстие, удалить излишки клея. Убедиться, что перестало дуть. На следующий день установить выключатель.
За разъяснением можно обратиться в УКЕС или ГКЕ, застройщика (ООО "Раунд") больше нет, может чем помогут.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 297
- Зарегистрирован: 06 май 2014, 22:24
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемые соседи!
В целях оперативного обмена информацией в WhatsApp и Viber созданы группы "ТСН Суворов 55б".
Для вступления в группу необходимо установить приложение whatsapp или Viber и найти вышеуказанную группу.
В целях оперативного обмена информацией в WhatsApp и Viber созданы группы "ТСН Суворов 55б".
Для вступления в группу необходимо установить приложение whatsapp или Viber и найти вышеуказанную группу.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
В ТРЕТЬЕМ ПОДЪЕЗДЕ УЖАСНО ТРЯСЕТ ГРУЗОВОЙ ЛИФТ!Уже недели три. Звоним в лифтсервис и нам отвечают, что мастер был, все смазал и все - отстаньте. Кто - нибудь еще пробовал дать заявку в обслуживающие организации? Маленький лифт все время пищит как перегруз, и возит не более 2 человек, хотя написано, что должен брать 400 кг. Что вообще у нас с лифтами, непонятно, вроде бы должны быть зеркала- держатели для них имеются..Едсервис заныкал ?
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Про лифт тоже сказали, что это потряхивание на безопасность не влияет.
А зеркала если и поставят, то они быстро запачкаются как и кабины лифтов, уже в каких-то подтеках и разводах все.
А зеркала если и поставят, то они быстро запачкаются как и кабины лифтов, уже в каких-то подтеках и разводах все.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Svetla, а кто сказал, что на безопасность не влияет? Если в едсере, то это значит просто Вас послали, а если в лифтсервисе, то надо менять организацию, обслуживающую лифты, так как они не выполняют свою работу. "Потряхивает" может быть тех, кто ездит со средних этажей, а нас, с 17-15 этажа трясет так, что еле на ногах удержишься. И что-же, мы должны ждать, когда что-нибудь случится, чтобы они соизволили пошевелиться.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, соседи. Это образец заявления в УКЕС о возврате денежных средств.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемые соседи))
УКЕС, прикрываясь собственниками Семынин В.В.,Ямщикова С.В.,Генералова Ю.В. в очередной раз пытаются обманным путем собрать денежные средства с собственников квартир. Все это как минимум незаконно, т.к. согласно ст 44 п.2 ЖК РФ общее собрание собственников помещений не имеет полномочий:
- отменять решение(я) суда;
- подтверждать или отменять решения каких-либо других общих собраний.
В настоящее время ТСН уже отсудило некоторые незаконные "решения" пролоббированные УКЕС. Правление ТСН на этом не остановилось и намерено добиться таких же результатов по всем незаконным решениям с тем, чтобы вернуть все денежные средства, незаконно взятые УКЕСом. Посему, все кто хочет вернуть свои деньги, не подписывайте ни какие документы, бланки, решения и др. УКЕСу. Это будет самой лучшей поддержкой с вашей стороны. Только с вашей поддержкой Правление ТСН быстро и окончательно вернет вам ваши ден.средства.
УКЕС, прикрываясь собственниками Семынин В.В.,Ямщикова С.В.,Генералова Ю.В. в очередной раз пытаются обманным путем собрать денежные средства с собственников квартир. Все это как минимум незаконно, т.к. согласно ст 44 п.2 ЖК РФ общее собрание собственников помещений не имеет полномочий:
- отменять решение(я) суда;
- подтверждать или отменять решения каких-либо других общих собраний.
В настоящее время ТСН уже отсудило некоторые незаконные "решения" пролоббированные УКЕС. Правление ТСН на этом не остановилось и намерено добиться таких же результатов по всем незаконным решениям с тем, чтобы вернуть все денежные средства, незаконно взятые УКЕСом. Посему, все кто хочет вернуть свои деньги, не подписывайте ни какие документы, бланки, решения и др. УКЕСу. Это будет самой лучшей поддержкой с вашей стороны. Только с вашей поддержкой Правление ТСН быстро и окончательно вернет вам ваши ден.средства.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 297
- Зарегистрирован: 06 май 2014, 22:24
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Платная парковка у вокзала Рязань-1 будет ликвидирована:
Апелляционный суд поддержал ликвидацию платной парковки у Рязани-1
20-й арбитражный апелляционный суд поддержал решение рязанского расторгнуть договор между мэрией и арендатором площади перед вокзалом Рязань-1 и обязать последнего освободить участок.
http://www.rzn.info/news/2016/12/20/ape ... ani-1.html
Апелляционный суд поддержал ликвидацию платной парковки у Рязани-1
20-й арбитражный апелляционный суд поддержал решение рязанского расторгнуть договор между мэрией и арендатором площади перед вокзалом Рязань-1 и обязать последнего освободить участок.
http://www.rzn.info/news/2016/12/20/ape ... ani-1.html
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, соседи. Напоминаем, что сегодня 22 декабря 2016г., в 19.00 часов, во дворе дома - около 3-го подъезда, состоится общее собрание. Вопросы решаются важные, касающиеся каждого из нас. Поэтому просим обязательно присутствовать на собрании каждого собственника.