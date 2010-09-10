Сообщение мари-я » 11 дек 2016, 15:43

Svetla, а кто сказал, что на безопасность не влияет? Если в едсере, то это значит просто Вас послали, а если в лифтсервисе, то надо менять организацию, обслуживающую лифты, так как они не выполняют свою работу. "Потряхивает" может быть тех, кто ездит со средних этажей, а нас, с 17-15 этажа трясет так, что еле на ногах удержишься. И что-же, мы должны ждать, когда что-нибудь случится, чтобы они соизволили пошевелиться.