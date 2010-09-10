ЖК "Суворов" дом 55
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день. Возможно стена не оштукатурена с обратной стороны. Обращайтесь к застройщику. И к Председателю ТСН "Суворов 55б".
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемый Alef))
Дует потому как пустошовка в кирпичной кладке или воздушная раковина в монолитной стене (смотря по материалу стены). Чтобы не дуло надо снять розетку, демонтировать установочную электрическую коробку, расширить посадочное отверстие под установочную коробку, густо обмазать установочную коробку с внешней стороны штукатурным клеем и установить в подготовленное отверстие, удалить излишки клея. Убедиться, что перестало дуть. На следующий день установить выключатель.
За разъяснением можно обратиться в УКЕС или ГКЕ, застройщика (ООО "Раунд") больше нет, может чем помогут.
Дует потому как пустошовка в кирпичной кладке или воздушная раковина в монолитной стене (смотря по материалу стены). Чтобы не дуло надо снять розетку, демонтировать установочную электрическую коробку, расширить посадочное отверстие под установочную коробку, густо обмазать установочную коробку с внешней стороны штукатурным клеем и установить в подготовленное отверстие, удалить излишки клея. Убедиться, что перестало дуть. На следующий день установить выключатель.
За разъяснением можно обратиться в УКЕС или ГКЕ, застройщика (ООО "Раунд") больше нет, может чем помогут.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 297
- Зарегистрирован: 06 май 2014, 22:24
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемые соседи!
В целях оперативного обмена информацией в WhatsApp и Viber созданы группы "ТСН Суворов 55б".
Для вступления в группу необходимо установить приложение whatsapp или Viber и найти вышеуказанную группу.
В целях оперативного обмена информацией в WhatsApp и Viber созданы группы "ТСН Суворов 55б".
Для вступления в группу необходимо установить приложение whatsapp или Viber и найти вышеуказанную группу.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
В ТРЕТЬЕМ ПОДЪЕЗДЕ УЖАСНО ТРЯСЕТ ГРУЗОВОЙ ЛИФТ!Уже недели три. Звоним в лифтсервис и нам отвечают, что мастер был, все смазал и все - отстаньте. Кто - нибудь еще пробовал дать заявку в обслуживающие организации? Маленький лифт все время пищит как перегруз, и возит не более 2 человек, хотя написано, что должен брать 400 кг. Что вообще у нас с лифтами, непонятно, вроде бы должны быть зеркала- держатели для них имеются..Едсервис заныкал ?
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Про лифт тоже сказали, что это потряхивание на безопасность не влияет.
А зеркала если и поставят, то они быстро запачкаются как и кабины лифтов, уже в каких-то подтеках и разводах все.
А зеркала если и поставят, то они быстро запачкаются как и кабины лифтов, уже в каких-то подтеках и разводах все.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Svetla, а кто сказал, что на безопасность не влияет? Если в едсере, то это значит просто Вас послали, а если в лифтсервисе, то надо менять организацию, обслуживающую лифты, так как они не выполняют свою работу. "Потряхивает" может быть тех, кто ездит со средних этажей, а нас, с 17-15 этажа трясет так, что еле на ногах удержишься. И что-же, мы должны ждать, когда что-нибудь случится, чтобы они соизволили пошевелиться.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, соседи. Это образец заявления в УКЕС о возврате денежных средств.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемые соседи))
УКЕС, прикрываясь собственниками Семынин В.В.,Ямщикова С.В.,Генералова Ю.В. в очередной раз пытаются обманным путем собрать денежные средства с собственников квартир. Все это как минимум незаконно, т.к. согласно ст 44 п.2 ЖК РФ общее собрание собственников помещений не имеет полномочий:
- отменять решение(я) суда;
- подтверждать или отменять решения каких-либо других общих собраний.
В настоящее время ТСН уже отсудило некоторые незаконные "решения" пролоббированные УКЕС. Правление ТСН на этом не остановилось и намерено добиться таких же результатов по всем незаконным решениям с тем, чтобы вернуть все денежные средства, незаконно взятые УКЕСом. Посему, все кто хочет вернуть свои деньги, не подписывайте ни какие документы, бланки, решения и др. УКЕСу. Это будет самой лучшей поддержкой с вашей стороны. Только с вашей поддержкой Правление ТСН быстро и окончательно вернет вам ваши ден.средства.
УКЕС, прикрываясь собственниками Семынин В.В.,Ямщикова С.В.,Генералова Ю.В. в очередной раз пытаются обманным путем собрать денежные средства с собственников квартир. Все это как минимум незаконно, т.к. согласно ст 44 п.2 ЖК РФ общее собрание собственников помещений не имеет полномочий:
- отменять решение(я) суда;
- подтверждать или отменять решения каких-либо других общих собраний.
В настоящее время ТСН уже отсудило некоторые незаконные "решения" пролоббированные УКЕС. Правление ТСН на этом не остановилось и намерено добиться таких же результатов по всем незаконным решениям с тем, чтобы вернуть все денежные средства, незаконно взятые УКЕСом. Посему, все кто хочет вернуть свои деньги, не подписывайте ни какие документы, бланки, решения и др. УКЕСу. Это будет самой лучшей поддержкой с вашей стороны. Только с вашей поддержкой Правление ТСН быстро и окончательно вернет вам ваши ден.средства.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 297
- Зарегистрирован: 06 май 2014, 22:24
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Платная парковка у вокзала Рязань-1 будет ликвидирована:
Апелляционный суд поддержал ликвидацию платной парковки у Рязани-1
20-й арбитражный апелляционный суд поддержал решение рязанского расторгнуть договор между мэрией и арендатором площади перед вокзалом Рязань-1 и обязать последнего освободить участок.
http://www.rzn.info/news/2016/12/20/ape ... ani-1.html
Апелляционный суд поддержал ликвидацию платной парковки у Рязани-1
20-й арбитражный апелляционный суд поддержал решение рязанского расторгнуть договор между мэрией и арендатором площади перед вокзалом Рязань-1 и обязать последнего освободить участок.
http://www.rzn.info/news/2016/12/20/ape ... ani-1.html
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, соседи. Напоминаем, что сегодня 22 декабря 2016г., в 19.00 часов, во дворе дома - около 3-го подъезда, состоится общее собрание. Вопросы решаются важные, касающиеся каждого из нас. Поэтому просим обязательно присутствовать на собрании каждого собственника.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемые соседи))
Управляющая компания «ЕДИНСТВО СЕРВИС» (далее УКЕС) как всегда все извращает и ставит с ног на голову, запугивает и страшит бедами. И все это только с одной целью взимания денег с собственников квартир за одну услугу по два-три раза (офисы и нежилые в необоснованном экономическом фаворе). По состоянию на текущий момент:
1. решение московского райсуда (далее МРС), в части решений оформленных протоколом №4 от 26.06.2015, вступило в законную силу с 22 декабря, т.к. Правление ТСН, в лице Председателя Правления Рослякова А.И., подало апелляцию, во второй половине дня 20 декабря, на часть решения МРС, касающуюся решений оформленных протоколом №3 от 25.05.2015. УКЕС никаких апелляций не подавала. В материалах дела так же имеется доверенность от более 20 собственников Рослякову А.И. по предоставлению их интересов в суде, в порядке рассматриваемого дела. То есть де-факте упоминается Росляков А.И., де-юре это группа собственников более 20 человек. 2. Причиной вынесения решения судом были многочисленные нарушения процессуальной части организации и проведения собрания (отсутствие уведомлений о проведении и результатах проведения собраний; отсутствие выбора собственникам по всем вопросам повестки дня; оформление документов «задним», числом т. е. фальсификация; задвоенная, незаконная оплата ряда услуг и др.). По всем собраниям нет кворума!!! и в суде никто не смог доказать обратного. Суд просто «проигнорировал» сей факт. 3. При всем при этом юрист Группы компаний «ЕДИНСТВО» (далее ГКЕ) месье Кандаков И.А. постоянно говорил, что все инстанции дадут ответ, который им напишут в ГКЕ. Решение суда - решение написанное ГКЕ. И даже ГКЕ признала, что дополнительная плата за организацию периметра и службы контроллеров незаконна. Периметр был огражден застройщиком ООО «Раунд», и это отражено на сайте ГКЕ, в январе 2015 года. Следовательно решать вопрос по какой-либо оплате за ограждение может только ООО «Раунд», но этот застройщик самоликвидировался 20.02.2016 (ЗАО «ГК «ЕДИНСТВО» так же ликвидировано 15.09.2015).
4. УКЕС пугает, что:
а). убирет контроллеров... Как только УКЕС убирет своих контроллеров — в тот же день ТСН поставить своих вахтеров и поменяет все замки в общедомовых помещениях. Никто из посторонних, в том числе и УКЕС, не смогут попасть на территорию дома. Наша служба вахтеров будет обеспечена «кнопкой вызова» ВОХР. ВОХР будет самым непосредственным образом обеспечивать нашу безопасность, в том числе и от УКЕС.
б). демонтируют видеонаблюдение... И че? Нам в месячный срок смонтируют современную цифровую систему видеонаблюдения, подключенную к сети Интернет, где каждый собственник в любой точке Мира сможет смотреть что происходит и происходило в доме. 16 видеокамер со всем комплектом оборудования, монтажом, обслуживанием и ремонтом с запчястями, будет стоить 8900 руб./мес. У нас в доме 578 лицевых счетов и следовательно видеонаблюдение будет стоить 15,40 руб./мес с каждого помещения. При 32 камерах соответственно 30,80 руб./мес. Это почти вдвое меньше, чем оплата за домофон(50 руб./мес).
5. Более того, ТСН организует диспетчеризацию пожарной системы от ВДПО, и в случае возникновения пожара решение будет принимать не контроллер, а дежурный пожарник на посту. Думаю он это сделает и быстрее и лучше. Стоимость диспетчеризации^ 50000 руб. - монтаж системы, обслуживание — 3000 руб./квартал.
Уважаемые собственники квартир не бойтесь пустых угроз УКЕС — это просто развод вас на деньги. ТСН гарантированно обеспечит вам весь комплекс жилищно-коммунальных услуг своевременно и качеством выше чем у УКЕС за, почти вдвое, дешевле.
С уважением, Правление ТСН
Управляющая компания «ЕДИНСТВО СЕРВИС» (далее УКЕС) как всегда все извращает и ставит с ног на голову, запугивает и страшит бедами. И все это только с одной целью взимания денег с собственников квартир за одну услугу по два-три раза (офисы и нежилые в необоснованном экономическом фаворе). По состоянию на текущий момент:
1. решение московского райсуда (далее МРС), в части решений оформленных протоколом №4 от 26.06.2015, вступило в законную силу с 22 декабря, т.к. Правление ТСН, в лице Председателя Правления Рослякова А.И., подало апелляцию, во второй половине дня 20 декабря, на часть решения МРС, касающуюся решений оформленных протоколом №3 от 25.05.2015. УКЕС никаких апелляций не подавала. В материалах дела так же имеется доверенность от более 20 собственников Рослякову А.И. по предоставлению их интересов в суде, в порядке рассматриваемого дела. То есть де-факте упоминается Росляков А.И., де-юре это группа собственников более 20 человек. 2. Причиной вынесения решения судом были многочисленные нарушения процессуальной части организации и проведения собрания (отсутствие уведомлений о проведении и результатах проведения собраний; отсутствие выбора собственникам по всем вопросам повестки дня; оформление документов «задним», числом т. е. фальсификация; задвоенная, незаконная оплата ряда услуг и др.). По всем собраниям нет кворума!!! и в суде никто не смог доказать обратного. Суд просто «проигнорировал» сей факт. 3. При всем при этом юрист Группы компаний «ЕДИНСТВО» (далее ГКЕ) месье Кандаков И.А. постоянно говорил, что все инстанции дадут ответ, который им напишут в ГКЕ. Решение суда - решение написанное ГКЕ. И даже ГКЕ признала, что дополнительная плата за организацию периметра и службы контроллеров незаконна. Периметр был огражден застройщиком ООО «Раунд», и это отражено на сайте ГКЕ, в январе 2015 года. Следовательно решать вопрос по какой-либо оплате за ограждение может только ООО «Раунд», но этот застройщик самоликвидировался 20.02.2016 (ЗАО «ГК «ЕДИНСТВО» так же ликвидировано 15.09.2015).
4. УКЕС пугает, что:
а). убирет контроллеров... Как только УКЕС убирет своих контроллеров — в тот же день ТСН поставить своих вахтеров и поменяет все замки в общедомовых помещениях. Никто из посторонних, в том числе и УКЕС, не смогут попасть на территорию дома. Наша служба вахтеров будет обеспечена «кнопкой вызова» ВОХР. ВОХР будет самым непосредственным образом обеспечивать нашу безопасность, в том числе и от УКЕС.
б). демонтируют видеонаблюдение... И че? Нам в месячный срок смонтируют современную цифровую систему видеонаблюдения, подключенную к сети Интернет, где каждый собственник в любой точке Мира сможет смотреть что происходит и происходило в доме. 16 видеокамер со всем комплектом оборудования, монтажом, обслуживанием и ремонтом с запчястями, будет стоить 8900 руб./мес. У нас в доме 578 лицевых счетов и следовательно видеонаблюдение будет стоить 15,40 руб./мес с каждого помещения. При 32 камерах соответственно 30,80 руб./мес. Это почти вдвое меньше, чем оплата за домофон(50 руб./мес).
5. Более того, ТСН организует диспетчеризацию пожарной системы от ВДПО, и в случае возникновения пожара решение будет принимать не контроллер, а дежурный пожарник на посту. Думаю он это сделает и быстрее и лучше. Стоимость диспетчеризации^ 50000 руб. - монтаж системы, обслуживание — 3000 руб./квартал.
Уважаемые собственники квартир не бойтесь пустых угроз УКЕС — это просто развод вас на деньги. ТСН гарантированно обеспечит вам весь комплекс жилищно-коммунальных услуг своевременно и качеством выше чем у УКЕС за, почти вдвое, дешевле.
С уважением, Правление ТСН
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день! Подскажите, часто ли бывает, что отключают свет, и почему его отключают? Не влияет ли это негативно на работу котла?
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, соседи. Кратковременные отключения бывают. При этом котел отключается. Со слов инженеров-ремонтников, отключение никак на работе котла не отражается. А включение, если оно произошло со скачком напряжения, может повлиять негативно.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 7 минут назад
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день , соседи. Главная беда нашего дома и других домов , которые построило "единство" - это управляющая компания " единство сервис " . Если посмотреть форум, то основная масса это недовольные жители проживающие в домах единства. И у всех одна проблема, качество обслуживания . За время управления нашим домом , УКЕС ничего не сделало , элементарно нет не одно коврового покрытия в подъездах , вся грязь вода по всем этажам. Про благоустройство территорий нечего не поменялось со сдачи, а про озеленение - это куст сирени сорок сантиметров и четыре метра квадратных травы. Что мешает купить туй, можжевельники цветы в вазонах. У УКЕС нет такой цели, там цель одна только прибыль , при этом нечего не делать. Даже во время выборов управления дома, они кроме рассказов, какие они хороши, и только они все могут, не удосужились показать жителям, как "они могут". А, что ждать дальше от такого управления.
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