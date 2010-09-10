Сообщение АндРос » Вчера, 17:33

Добрый день, уважаемые соседи))

Управляющая компания «ЕДИНСТВО СЕРВИС» (далее УКЕС) как всегда все извращает и ставит с ног на голову, запугивает и страшит бедами. И все это только с одной целью взимания денег с собственников квартир за одну услугу по два-три раза (офисы и нежилые в необоснованном экономическом фаворе). По состоянию на текущий момент:

1. решение московского райсуда (далее МРС), в части решений оформленных протоколом №4 от 26.06.2015, вступило в законную силу с 22 декабря, т.к. Правление ТСН, в лице Председателя Правления Рослякова А.И., подало апелляцию, во второй половине дня 20 декабря, на часть решения МРС, касающуюся решений оформленных протоколом №3 от 25.05.2015. УКЕС никаких апелляций не подавала. В материалах дела так же имеется доверенность от более 20 собственников Рослякову А.И. по предоставлению их интересов в суде, в порядке рассматриваемого дела. То есть де-факте упоминается Росляков А.И., де-юре это группа собственников более 20 человек. 2. Причиной вынесения решения судом были многочисленные нарушения процессуальной части организации и проведения собрания (отсутствие уведомлений о проведении и результатах проведения собраний; отсутствие выбора собственникам по всем вопросам повестки дня; оформление документов «задним», числом т. е. фальсификация; задвоенная, незаконная оплата ряда услуг и др.). По всем собраниям нет кворума!!! и в суде никто не смог доказать обратного. Суд просто «проигнорировал» сей факт. 3. При всем при этом юрист Группы компаний «ЕДИНСТВО» (далее ГКЕ) месье Кандаков И.А. постоянно говорил, что все инстанции дадут ответ, который им напишут в ГКЕ. Решение суда - решение написанное ГКЕ. И даже ГКЕ признала, что дополнительная плата за организацию периметра и службы контроллеров незаконна. Периметр был огражден застройщиком ООО «Раунд», и это отражено на сайте ГКЕ, в январе 2015 года. Следовательно решать вопрос по какой-либо оплате за ограждение может только ООО «Раунд», но этот застройщик самоликвидировался 20.02.2016 (ЗАО «ГК «ЕДИНСТВО» так же ликвидировано 15.09.2015).

4. УКЕС пугает, что:

а). убирет контроллеров... Как только УКЕС убирет своих контроллеров — в тот же день ТСН поставить своих вахтеров и поменяет все замки в общедомовых помещениях. Никто из посторонних, в том числе и УКЕС, не смогут попасть на территорию дома. Наша служба вахтеров будет обеспечена «кнопкой вызова» ВОХР. ВОХР будет самым непосредственным образом обеспечивать нашу безопасность, в том числе и от УКЕС.

б). демонтируют видеонаблюдение... И че? Нам в месячный срок смонтируют современную цифровую систему видеонаблюдения, подключенную к сети Интернет, где каждый собственник в любой точке Мира сможет смотреть что происходит и происходило в доме. 16 видеокамер со всем комплектом оборудования, монтажом, обслуживанием и ремонтом с запчястями, будет стоить 8900 руб./мес. У нас в доме 578 лицевых счетов и следовательно видеонаблюдение будет стоить 15,40 руб./мес с каждого помещения. При 32 камерах соответственно 30,80 руб./мес. Это почти вдвое меньше, чем оплата за домофон(50 руб./мес).

5. Более того, ТСН организует диспетчеризацию пожарной системы от ВДПО, и в случае возникновения пожара решение будет принимать не контроллер, а дежурный пожарник на посту. Думаю он это сделает и быстрее и лучше. Стоимость диспетчеризации^ 50000 руб. - монтаж системы, обслуживание — 3000 руб./квартал.



Уважаемые собственники квартир не бойтесь пустых угроз УКЕС — это просто развод вас на деньги. ТСН гарантированно обеспечит вам весь комплекс жилищно-коммунальных услуг своевременно и качеством выше чем у УКЕС за, почти вдвое, дешевле.



С уважением, Правление ТСН