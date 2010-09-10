ЖК "Суворов" дом 55
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Суворов" дом 55
В нашем доме начали продавать парковочные места в рассрочку на 2 года, видимо спроса на них вообще нет, в продаже 80 объектов.
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