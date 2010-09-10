ЖК "Суворов" дом 55

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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AntonBleno
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: Сегодня, 17:45

1500$ за ночь!!!

Сообщение AntonBleno » Сегодня, 19:08

Рабочая схема БЕСПЛАТНО!!!
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AntonBleno
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: Сегодня, 17:45

1500$ за ночь!!!

Сообщение AntonBleno » Сегодня, 19:11

Рабочая схема БЕСПЛАТНО!!!
ОБЗОР ЗДЕСЬ
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AntonBleno
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: Сегодня, 17:45

1500$ за ночь!!!

Сообщение AntonBleno » Сегодня, 19:24

Рабочая схема БЕСПЛАТНО!!!
ОБЗОР ЗДЕСЬ
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dim_ryazan
Гость RZN.info
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 06 май 2014, 22:24

Re: ЖК "Суворов" дом 55

Сообщение dim_ryazan » 15 минут назад

В нашем доме начали продавать парковочные места в рассрочку на 2 года, видимо спроса на них вообще нет, в продаже 80 объектов.
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