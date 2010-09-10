Сообщение АндРос » 38 минут назад

Добрый день, уважаемые соседи))

Сегодня в КВЦ взял информацию по своему лицевому счету. Теперь для нас от УКЕС "содержание общего имущества" стоит 29,86 руб./кв.м. и в него включено: ОДН (5,34 руб.кв.м.), контроллеры (6 руб./кв.м.). ОДН посчитаны и включены по постановлению правительства РФ - тут ничего не изменить(( В остальном: контролеров суд признал незаконными и значит этот платеж незаконный, тем более услуги контроллеров не входят в правительственный перечень услуг по "содержанию общего имущества". Т.е., согласно протокола счетной комиссии УКЕС от 30.05.2016, тариф (размер) "содержания общего имущества" сейчас в КВЦ должен быть 11,71 руб./кв.м. + ОДН 5,34 руб./кв.м. = 17,05 руб./кв.м. Все как всегда у УКЕС - сплошной обман и развод на деньги...

Пока, от имени ТСН, обратимся с претензией к МП "КВЦ", ГосЖилИнспекцию, Управление ЭиЖКХ, УКЕС чтоб сделали перерасчет и убрали незаконные платежи. По результатам ответов будем действовать по обстановке.