ЖК "Суворов" дом 55
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Суворов" дом 55
УК слишком высокого о себе мнения. Не звонят им потому что звонить бесполезно. Бесполезно потому что сколько не обращайся, а кондиционер второй год течёт, доводчики не отрегулированы - двери грохочут, в подъездах каждый вечер лужи, грязь и холод 8-10 градусов, крыша парковки протекает, елка лежит на боку четвертый день, в доме проходной двор, полные ящики рекламы и т.п. и т.д. Лично я не звоню еще и потому что с мая 2016 года УК потеряла всякую легитимность, не передав документацию на дом ТСН.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Я тоже недовольный, но предпочитаю писать письма: "Что написано пером - не вырубишь топором."((
Re: ЖК "Суворов" дом 55
" Вы единственный, кого все не устраивает! "- это автоответчик ООО Едсера.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Конечно, писать письма нужно. И вручать им под роспись. А вот звонить в УКЕС - бесполезное занятие. Особенно если вопрос касается общего имущества.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 дек 2016, 14:06
Re: ЖК "Суворов" дом 55
ст.135 п.6. ЖК РФ "Товарищество собственников жилья отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Товарищество собственников жилья не отвечает по обязательствам членов товарищества. Члены товарищества собственников жилья не отвечают по обязательствам товарищества."
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Лишать лицензии управ. компании, не отвечающие на заявления жильцов - это прекрасно! У нас неотвеченных заявлений целая пачка. ОООЕдсер должно передать дом законно избранному ТСН ,зарегистрированному с соблюдением всех норм конституции РФ.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Здравствуйте, соседи! Может быть ,кто-нибудь подскажет, у нас содержание жилья с Нового года выросло что ли? Мне начислили в платежке 24,07 за кв м2 за январь.. и по прежнему трясут доп платежи 12010. А не знаете еще такой момент - не передадут они их как отрицательное сальдо в КВЦ? У меня кроме этих платежей вся квартплата заплачена - не хочется потом разбирательств.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый лень, уважаемые соседи))
С 01.01.2017 отменяются ОДН путем включения их в тариф по оплате общего имущества. Перерасчет делается по разработанной Правительством РФ формуле. Расчет ведется в зависимости от площадей помещений, дома и мест общего пользования. Для включения ОДН в тариф по содержанию общего собрания не требуется. Действие нового тарифа определено на срок не менее трех лет. Со слов Кузьмина М.К. все доп.платежи поданы в КВЦ. Что и каким образом будет видно в феврале. По факту размещения данной информации ТСН будет принимать меры.
С 01.01.2017 отменяются ОДН путем включения их в тариф по оплате общего имущества. Перерасчет делается по разработанной Правительством РФ формуле. Расчет ведется в зависимости от площадей помещений, дома и мест общего пользования. Для включения ОДН в тариф по содержанию общего собрания не требуется. Действие нового тарифа определено на срок не менее трех лет. Со слов Кузьмина М.К. все доп.платежи поданы в КВЦ. Что и каким образом будет видно в феврале. По факту размещения данной информации ТСН будет принимать меры.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 02 фев 2014, 02:15
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Как ТСН будет реагировать?
На какой стадии сейчас переход управления к ТСН? Процесс движется?
На какой стадии сейчас переход управления к ТСН? Процесс движется?
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемые соседи))
1.По факту сделанных начислений в КВЦ ТСН вначале уведомит руководство КВЦ о признании судом незаконными платежи по организации периметра и контролеров; попросит обратить более пристальное юридическое внимание на сделанные начисления. По результатам ответной реакции КВЦ будем думать о дальнейших действиях.
2.В связи с тем, что УКЕС добровольно не исполняет закон, т.е. управляет нашим домом незаконно, Правление ТСН в Арбитражном суде отстаивает наше право самим управлять своим имуществом + решение о принудельной передачи всей документации и дома в ТСН. Следующее заседание состоится 21 февраля 2017г.
1.По факту сделанных начислений в КВЦ ТСН вначале уведомит руководство КВЦ о признании судом незаконными платежи по организации периметра и контролеров; попросит обратить более пристальное юридическое внимание на сделанные начисления. По результатам ответной реакции КВЦ будем думать о дальнейших действиях.
2.В связи с тем, что УКЕС добровольно не исполняет закон, т.е. управляет нашим домом незаконно, Правление ТСН в Арбитражном суде отстаивает наше право самим управлять своим имуществом + решение о принудельной передачи всей документации и дома в ТСН. Следующее заседание состоится 21 февраля 2017г.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемые соседи))
Сегодня в КВЦ взял информацию по своему лицевому счету. Теперь для нас от УКЕС "содержание общего имущества" стоит 29,86 руб./кв.м. и в него включено: ОДН (5,34 руб.кв.м.), контроллеры (6 руб./кв.м.). ОДН посчитаны и включены по постановлению правительства РФ - тут ничего не изменить(( В остальном: контролеров суд признал незаконными и значит этот платеж незаконный, тем более услуги контроллеров не входят в правительственный перечень услуг по "содержанию общего имущества". Т.е., согласно протокола счетной комиссии УКЕС от 30.05.2016, тариф (размер) "содержания общего имущества" сейчас в КВЦ должен быть 11,71 руб./кв.м. + ОДН 5,34 руб./кв.м. = 17,05 руб./кв.м. Все как всегда у УКЕС - сплошной обман и развод на деньги...
Пока, от имени ТСН, обратимся с претензией к МП "КВЦ", ГосЖилИнспекцию, Управление ЭиЖКХ, УКЕС чтоб сделали перерасчет и убрали незаконные платежи. По результатам ответов будем действовать по обстановке.
Сегодня в КВЦ взял информацию по своему лицевому счету. Теперь для нас от УКЕС "содержание общего имущества" стоит 29,86 руб./кв.м. и в него включено: ОДН (5,34 руб.кв.м.), контроллеры (6 руб./кв.м.). ОДН посчитаны и включены по постановлению правительства РФ - тут ничего не изменить(( В остальном: контролеров суд признал незаконными и значит этот платеж незаконный, тем более услуги контроллеров не входят в правительственный перечень услуг по "содержанию общего имущества". Т.е., согласно протокола счетной комиссии УКЕС от 30.05.2016, тариф (размер) "содержания общего имущества" сейчас в КВЦ должен быть 11,71 руб./кв.м. + ОДН 5,34 руб./кв.м. = 17,05 руб./кв.м. Все как всегда у УКЕС - сплошной обман и развод на деньги...
Пока, от имени ТСН, обратимся с претензией к МП "КВЦ", ГосЖилИнспекцию, Управление ЭиЖКХ, УКЕС чтоб сделали перерасчет и убрали незаконные платежи. По результатам ответов будем действовать по обстановке.
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