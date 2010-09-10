Сообщение ivanes » Сегодня, 16:56

АндРос

1. Есть ли у ТСН договор с УК? Какие услуги оказывает УК? Периодичность уборки подъезда (подметание,влажная уборка и мытье пола, трапов и лифта)?

2. Могу рассказать как начисляется ОДН. Берутся показания всех общедомовых счетчиков и вчитаются показания всех квартирных счетчиков и умножается на тариф по каждом у виду услуг. Мы обнаружили,что на мытье полов уходит

ежемесячно по 36 куб.м воды ( 24 холодной и 12 горячей). Оказалось,что в ряде квартир нет счетчиков и прописан один человек,а проживает 4 чел. Потом обнаружили протечки воды в подвале. К этому надо прибавить водоотведение 36 кубов.

Довольно часто в подвале сантехники подключают с варочный аппарат. На освещение уходит довольно большая сумма. Все лампы в подъездах ЛДС. Мощность не более 5,3 вт. Автомат днем отключает освещение. Много берут лифты. Но сумма не совпадает с мощностью двигателя. Будто лифт работает круглосуточно.

3. Кто или по чьему указанию установили ограждение двора? Если по решению собственников,то ограда - общая собственность. Такой же вопрос по контролерам.

Как бы земля в ограде не попала в собственность жителей или аренду. Тогда придется платить налог.