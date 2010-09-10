ЖК "Суворов" дом 55
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Суворов" дом 55
УК слишком высокого о себе мнения. Не звонят им потому что звонить бесполезно. Бесполезно потому что сколько не обращайся, а кондиционер второй год течёт, доводчики не отрегулированы - двери грохочут, в подъездах каждый вечер лужи, грязь и холод 8-10 градусов, крыша парковки протекает, елка лежит на боку четвертый день, в доме проходной двор, полные ящики рекламы и т.п. и т.д. Лично я не звоню еще и потому что с мая 2016 года УК потеряла всякую легитимность, не передав документацию на дом ТСН.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Я тоже недовольный, но предпочитаю писать письма: "Что написано пером - не вырубишь топором."((
Re: ЖК "Суворов" дом 55
" Вы единственный, кого все не устраивает! "- это автоответчик ООО Едсера.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Конечно, писать письма нужно. И вручать им под роспись. А вот звонить в УКЕС - бесполезное занятие. Особенно если вопрос касается общего имущества.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 дек 2016, 14:06
Re: ЖК "Суворов" дом 55
ст.135 п.6. ЖК РФ "Товарищество собственников жилья отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Товарищество собственников жилья не отвечает по обязательствам членов товарищества. Члены товарищества собственников жилья не отвечают по обязательствам товарищества."
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Лишать лицензии управ. компании, не отвечающие на заявления жильцов - это прекрасно! У нас неотвеченных заявлений целая пачка. ОООЕдсер должно передать дом законно избранному ТСН ,зарегистрированному с соблюдением всех норм конституции РФ.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Здравствуйте, соседи! Может быть ,кто-нибудь подскажет, у нас содержание жилья с Нового года выросло что ли? Мне начислили в платежке 24,07 за кв м2 за январь.. и по прежнему трясут доп платежи 12010. А не знаете еще такой момент - не передадут они их как отрицательное сальдо в КВЦ? У меня кроме этих платежей вся квартплата заплачена - не хочется потом разбирательств.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый лень, уважаемые соседи))
С 01.01.2017 отменяются ОДН путем включения их в тариф по оплате общего имущества. Перерасчет делается по разработанной Правительством РФ формуле. Расчет ведется в зависимости от площадей помещений, дома и мест общего пользования. Для включения ОДН в тариф по содержанию общего собрания не требуется. Действие нового тарифа определено на срок не менее трех лет. Со слов Кузьмина М.К. все доп.платежи поданы в КВЦ. Что и каким образом будет видно в феврале. По факту размещения данной информации ТСН будет принимать меры.
С 01.01.2017 отменяются ОДН путем включения их в тариф по оплате общего имущества. Перерасчет делается по разработанной Правительством РФ формуле. Расчет ведется в зависимости от площадей помещений, дома и мест общего пользования. Для включения ОДН в тариф по содержанию общего собрания не требуется. Действие нового тарифа определено на срок не менее трех лет. Со слов Кузьмина М.К. все доп.платежи поданы в КВЦ. Что и каким образом будет видно в феврале. По факту размещения данной информации ТСН будет принимать меры.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 02 фев 2014, 02:15
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Как ТСН будет реагировать?
На какой стадии сейчас переход управления к ТСН? Процесс движется?
На какой стадии сейчас переход управления к ТСН? Процесс движется?
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемые соседи))
1.По факту сделанных начислений в КВЦ ТСН вначале уведомит руководство КВЦ о признании судом незаконными платежи по организации периметра и контролеров; попросит обратить более пристальное юридическое внимание на сделанные начисления. По результатам ответной реакции КВЦ будем думать о дальнейших действиях.
2.В связи с тем, что УКЕС добровольно не исполняет закон, т.е. управляет нашим домом незаконно, Правление ТСН в Арбитражном суде отстаивает наше право самим управлять своим имуществом + решение о принудельной передачи всей документации и дома в ТСН. Следующее заседание состоится 21 февраля 2017г.
1.По факту сделанных начислений в КВЦ ТСН вначале уведомит руководство КВЦ о признании судом незаконными платежи по организации периметра и контролеров; попросит обратить более пристальное юридическое внимание на сделанные начисления. По результатам ответной реакции КВЦ будем думать о дальнейших действиях.
2.В связи с тем, что УКЕС добровольно не исполняет закон, т.е. управляет нашим домом незаконно, Правление ТСН в Арбитражном суде отстаивает наше право самим управлять своим имуществом + решение о принудельной передачи всей документации и дома в ТСН. Следующее заседание состоится 21 февраля 2017г.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемые соседи))
Сегодня в КВЦ взял информацию по своему лицевому счету. Теперь для нас от УКЕС "содержание общего имущества" стоит 29,86 руб./кв.м. и в него включено: ОДН (5,34 руб.кв.м.), контроллеры (6 руб./кв.м.). ОДН посчитаны и включены по постановлению правительства РФ - тут ничего не изменить(( В остальном: контролеров суд признал незаконными и значит этот платеж незаконный, тем более услуги контроллеров не входят в правительственный перечень услуг по "содержанию общего имущества". Т.е., согласно протокола счетной комиссии УКЕС от 30.05.2016, тариф (размер) "содержания общего имущества" сейчас в КВЦ должен быть 11,71 руб./кв.м. + ОДН 5,34 руб./кв.м. = 17,05 руб./кв.м. Все как всегда у УКЕС - сплошной обман и развод на деньги...
Пока, от имени ТСН, обратимся с претензией к МП "КВЦ", ГосЖилИнспекцию, Управление ЭиЖКХ, УКЕС чтоб сделали перерасчет и убрали незаконные платежи. По результатам ответов будем действовать по обстановке.
Сегодня в КВЦ взял информацию по своему лицевому счету. Теперь для нас от УКЕС "содержание общего имущества" стоит 29,86 руб./кв.м. и в него включено: ОДН (5,34 руб.кв.м.), контроллеры (6 руб./кв.м.). ОДН посчитаны и включены по постановлению правительства РФ - тут ничего не изменить(( В остальном: контролеров суд признал незаконными и значит этот платеж незаконный, тем более услуги контроллеров не входят в правительственный перечень услуг по "содержанию общего имущества". Т.е., согласно протокола счетной комиссии УКЕС от 30.05.2016, тариф (размер) "содержания общего имущества" сейчас в КВЦ должен быть 11,71 руб./кв.м. + ОДН 5,34 руб./кв.м. = 17,05 руб./кв.м. Все как всегда у УКЕС - сплошной обман и развод на деньги...
Пока, от имени ТСН, обратимся с претензией к МП "КВЦ", ГосЖилИнспекцию, Управление ЭиЖКХ, УКЕС чтоб сделали перерасчет и убрали незаконные платежи. По результатам ответов будем действовать по обстановке.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
АндРос
1. Есть ли у ТСН договор с УК? Какие услуги оказывает УК? Периодичность уборки подъезда (подметание,влажная уборка и мытье пола, трапов и лифта)?
2. Могу рассказать как начисляется ОДН. Берутся показания всех общедомовых счетчиков и вчитаются показания всех квартирных счетчиков и умножается на тариф по каждом у виду услуг. Мы обнаружили,что на мытье полов уходит
ежемесячно по 36 куб.м воды ( 24 холодной и 12 горячей). Оказалось,что в ряде квартир нет счетчиков и прописан один человек,а проживает 4 чел. Потом обнаружили протечки воды в подвале. К этому надо прибавить водоотведение 36 кубов.
Довольно часто в подвале сантехники подключают с варочный аппарат. На освещение уходит довольно большая сумма. Все лампы в подъездах ЛДС. Мощность не более 5,3 вт. Автомат днем отключает освещение. Много берут лифты. Но сумма не совпадает с мощностью двигателя. Будто лифт работает круглосуточно.
3. Кто или по чьему указанию установили ограждение двора? Если по решению собственников,то ограда - общая собственность. Такой же вопрос по контролерам.
Как бы земля в ограде не попала в собственность жителей или аренду. Тогда придется платить налог.
1. Есть ли у ТСН договор с УК? Какие услуги оказывает УК? Периодичность уборки подъезда (подметание,влажная уборка и мытье пола, трапов и лифта)?
2. Могу рассказать как начисляется ОДН. Берутся показания всех общедомовых счетчиков и вчитаются показания всех квартирных счетчиков и умножается на тариф по каждом у виду услуг. Мы обнаружили,что на мытье полов уходит
ежемесячно по 36 куб.м воды ( 24 холодной и 12 горячей). Оказалось,что в ряде квартир нет счетчиков и прописан один человек,а проживает 4 чел. Потом обнаружили протечки воды в подвале. К этому надо прибавить водоотведение 36 кубов.
Довольно часто в подвале сантехники подключают с варочный аппарат. На освещение уходит довольно большая сумма. Все лампы в подъездах ЛДС. Мощность не более 5,3 вт. Автомат днем отключает освещение. Много берут лифты. Но сумма не совпадает с мощностью двигателя. Будто лифт работает круглосуточно.
3. Кто или по чьему указанию установили ограждение двора? Если по решению собственников,то ограда - общая собственность. Такой же вопрос по контролерам.
Как бы земля в ограде не попала в собственность жителей или аренду. Тогда придется платить налог.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемые соседи))
В дополнение к предыдущему сообщению извещаю вас, что за "содержание общего имущества" можно не платить, т.к. УКЕС установило не утвержденный собственниками помещений (значит незаконный) тариф!!! Еще лучше будет, если каждый напишет заявление в ЖилИнспекцию.
Иванес:
1. ТСН не заключало никаких договоров с УКЕС и не собирается заключать. Наше ТСН самодостаточная организация и очень хорошо проживет долгие года без УКЕС)) В нашем тарифе 16,42 руб./кв.м. в том числе заложено: одна влажная и одна сухая уборка мест общего пользования в неделю( с ежедневной влажной уборкой входов и лифтов); ОДН.
2. Совершенно верно, так начислялись ОДН. С 1 января 2017 ОДН отменяются как отдельный вид платежа и включаются в существующий тариф "содержание общего имущества". Государственной Думой РФ принят в качестве федерального закона закон от 29.06.2015 N176-ФЗ. Законом было предусмотрено включение стоимости коммунальных услуг (КУ) на ОДН в состав платы за содержание с 01.04.2016. Впоследствии указанная дата была изменена на 01.01.2017 федеральным законом от 30.03.2016 N73-ФЗ. Во исполнение норм перечисленных законов Правительство РФ постановлением от 26.12.2016 N1498 внесло ряд поправок. Т.е. нормы о включении стоимости КУ на ОДН в состав платы за содержание жилого помещения были введены федеральным законом от 29.06.2015 N176-ФЗ.
3.Забор установлен застройщиком ООО "Раунд" как минимум, по отчету в интернете, в январе 2015 года (дом сдан 16 апреля 2015 года).В настоящее время застройщик самоликвидировался и платежных претензий по забору не предъявлял. УКЕС хочет получить себе деньги за оплаченную работу третьей стороной!!! Контролеров навязало УКЕС без согласования с собственниками, оформляя все это задним числом. Суд признал данные действия УКЕС незаконными.
В дополнение к предыдущему сообщению извещаю вас, что за "содержание общего имущества" можно не платить, т.к. УКЕС установило не утвержденный собственниками помещений (значит незаконный) тариф!!! Еще лучше будет, если каждый напишет заявление в ЖилИнспекцию.
Иванес:
1. ТСН не заключало никаких договоров с УКЕС и не собирается заключать. Наше ТСН самодостаточная организация и очень хорошо проживет долгие года без УКЕС)) В нашем тарифе 16,42 руб./кв.м. в том числе заложено: одна влажная и одна сухая уборка мест общего пользования в неделю( с ежедневной влажной уборкой входов и лифтов); ОДН.
2. Совершенно верно, так начислялись ОДН. С 1 января 2017 ОДН отменяются как отдельный вид платежа и включаются в существующий тариф "содержание общего имущества". Государственной Думой РФ принят в качестве федерального закона закон от 29.06.2015 N176-ФЗ. Законом было предусмотрено включение стоимости коммунальных услуг (КУ) на ОДН в состав платы за содержание с 01.04.2016. Впоследствии указанная дата была изменена на 01.01.2017 федеральным законом от 30.03.2016 N73-ФЗ. Во исполнение норм перечисленных законов Правительство РФ постановлением от 26.12.2016 N1498 внесло ряд поправок. Т.е. нормы о включении стоимости КУ на ОДН в состав платы за содержание жилого помещения были введены федеральным законом от 29.06.2015 N176-ФЗ.
3.Забор установлен застройщиком ООО "Раунд" как минимум, по отчету в интернете, в январе 2015 года (дом сдан 16 апреля 2015 года).В настоящее время застройщик самоликвидировался и платежных претензий по забору не предъявлял. УКЕС хочет получить себе деньги за оплаченную работу третьей стороной!!! Контролеров навязало УКЕС без согласования с собственниками, оформляя все это задним числом. Суд признал данные действия УКЕС незаконными.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Действуйте. Не забудьте про Вывоз ТБО.Отдельная строка в ЕПД.По закону. В Москве от 200 до 300 руб/мес с человека.
Забор чей? ТСН ? Тогда общедомовое имущество. Потом, так не получил ответа про статус земельного участка непосредственно под домом и придомовой территории,окруженной забором. В чьей собственности земли?
Какое Ваше отношение к поправкам к закону о бессрочной приватизации.
За поднаем житель платит за Содержание и ремонт от 3,90 до 4,2 руб/кв.м Собственник платит за такое жилье от
23,5 до 26,7 руб.кв.м. Я купил квартиру,сосед до сих пор, с 1993г, квартиру не приватизировал. Я за счетчики воды платил 4000 руб + по 600 руб поверка. Ему их установили за счет бюджета,он не делает взносы на кап.ремонт,я по 15 руб/кв.м.
Правда у нас льгота 50%. Льгота и у него по нормативу площади. Он так и ответил. Зачем? Придет время - приватизирую.
Квартира такая стоит до 8 млн руб. Когда соберусь продавать,тогда приватизирую.
Я тут начал агитацию за бойкот выборов в 2017г. В Москве приватизаторов до 75%.
Забор чей? ТСН ? Тогда общедомовое имущество. Потом, так не получил ответа про статус земельного участка непосредственно под домом и придомовой территории,окруженной забором. В чьей собственности земли?
Какое Ваше отношение к поправкам к закону о бессрочной приватизации.
За поднаем житель платит за Содержание и ремонт от 3,90 до 4,2 руб/кв.м Собственник платит за такое жилье от
23,5 до 26,7 руб.кв.м. Я купил квартиру,сосед до сих пор, с 1993г, квартиру не приватизировал. Я за счетчики воды платил 4000 руб + по 600 руб поверка. Ему их установили за счет бюджета,он не делает взносы на кап.ремонт,я по 15 руб/кв.м.
Правда у нас льгота 50%. Льгота и у него по нормативу площади. Он так и ответил. Зачем? Придет время - приватизирую.
Квартира такая стоит до 8 млн руб. Когда соберусь продавать,тогда приватизирую.
Я тут начал агитацию за бойкот выборов в 2017г. В Москве приватизаторов до 75%.
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