Сообщение АндРос » Сегодня, 15:15

Добрый день, уважаемые соседи))

В дополнение к предыдущему сообщению извещаю вас, что за "содержание общего имущества" можно не платить, т.к. УКЕС установило не утвержденный собственниками помещений (значит незаконный) тариф!!! Еще лучше будет, если каждый напишет заявление в ЖилИнспекцию.

Иванес:

1. ТСН не заключало никаких договоров с УКЕС и не собирается заключать. Наше ТСН самодостаточная организация и очень хорошо проживет долгие года без УКЕС)) В нашем тарифе 16,42 руб./кв.м. в том числе заложено: одна влажная и одна сухая уборка мест общего пользования в неделю( с ежедневной влажной уборкой входов и лифтов); ОДН.

2. Совершенно верно, так начислялись ОДН. С 1 января 2017 ОДН отменяются как отдельный вид платежа и включаются в существующий тариф "содержание общего имущества". Государственной Думой РФ принят в качестве федерального закона закон от 29.06.2015 N176-ФЗ. Законом было предусмотрено включение стоимости коммунальных услуг (КУ) на ОДН в состав платы за содержание с 01.04.2016. Впоследствии указанная дата была изменена на 01.01.2017 федеральным законом от 30.03.2016 N73-ФЗ. Во исполнение норм перечисленных законов Правительство РФ постановлением от 26.12.2016 N1498 внесло ряд поправок. Т.е. нормы о включении стоимости КУ на ОДН в состав платы за содержание жилого помещения были введены федеральным законом от 29.06.2015 N176-ФЗ.

3.Забор установлен застройщиком ООО "Раунд" как минимум, по отчету в интернете, в январе 2015 года (дом сдан 16 апреля 2015 года).В настоящее время застройщик самоликвидировался и платежных претензий по забору не предъявлял. УКЕС хочет получить себе деньги за оплаченную работу третьей стороной!!! Контролеров навязало УКЕС без согласования с собственниками, оформляя все это задним числом. Суд признал данные действия УКЕС незаконными.