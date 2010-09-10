ЖК "Суворов" дом 55
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемые соседи))
Второй день удивленно смотрю на этот сайт и не могу понять почему стало так мало страниц. Ведь у нас последняя страница была под номером 76. Кто-то просто стер наше общение за полтора месяца!!! Чудеса продолжаются))
1. Уж давно закончился суд по оспариванию протоколов... До сего дня Московский районный суд (далее-МРС) не пропускает подачу нашей апелляции. Последний раз, при устранении бесконечных замечаний, суд аж не досчитался одного экземпляра документов (данный экземпляр был особо помечен при сдаче документов, т.к. по нему было много прений в канцелярии при сдаче апелляции). Сейчас подаем частную жалобу и МРС по-прежнему не дает ход и ей. Если правильное и честное, законно верное, решил принял МРС, то почему он так не хочет нашей апелляции? Сегодня наш представитель был у судьи Егоровой Е.Н., узнавал про движение частной жалобы (пять дней уж истекло), но оказывается решение будет только в среду, потому что суд ведет, в отношении себя, отсчет не от сдачи документов, а от даты исправления замечаний. Вот так всегда: суд мне письмо отправляют 29 числа с приказом вернуть 30 числа и я за один день должен успеть сделать все (получить письмо, исправить замечания, предоставить в суд документы), а суду пяти дней оказывается мало....
2. Аналогичная ситуация с оспариванием протокола №6. МРС сам же указал нам на то, что мы не оспариваем и теперь бегает от этого иска как заяц от лисы. Вот уже два месяца подаем иск и не видно конца и края постоянным замечаниям. А теперь еще и к другому судье "отправили"))
Второй день удивленно смотрю на этот сайт и не могу понять почему стало так мало страниц. Ведь у нас последняя страница была под номером 76. Кто-то просто стер наше общение за полтора месяца!!! Чудеса продолжаются))
1. Уж давно закончился суд по оспариванию протоколов... До сего дня Московский районный суд (далее-МРС) не пропускает подачу нашей апелляции. Последний раз, при устранении бесконечных замечаний, суд аж не досчитался одного экземпляра документов (данный экземпляр был особо помечен при сдаче документов, т.к. по нему было много прений в канцелярии при сдаче апелляции). Сейчас подаем частную жалобу и МРС по-прежнему не дает ход и ей. Если правильное и честное, законно верное, решил принял МРС, то почему он так не хочет нашей апелляции? Сегодня наш представитель был у судьи Егоровой Е.Н., узнавал про движение частной жалобы (пять дней уж истекло), но оказывается решение будет только в среду, потому что суд ведет, в отношении себя, отсчет не от сдачи документов, а от даты исправления замечаний. Вот так всегда: суд мне письмо отправляют 29 числа с приказом вернуть 30 числа и я за один день должен успеть сделать все (получить письмо, исправить замечания, предоставить в суд документы), а суду пяти дней оказывается мало....
2. Аналогичная ситуация с оспариванием протокола №6. МРС сам же указал нам на то, что мы не оспариваем и теперь бегает от этого иска как заяц от лисы. Вот уже два месяца подаем иск и не видно конца и края постоянным замечаниям. А теперь еще и к другому судье "отправили"))
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Пропали сообщения не только у нас, но и в других ветках. Заметил, что не хватает за месяц приблизительно, и у нас и у других. Системный сбой, скорее всего. М.б., админы восстановят, если у них архивы остались.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемые соседи))
1. Частную жалобу на решение об отказе в апелляции МРС взял, но он теперь будет извещать ответчиков и ждать от них отзыв. Это где-то дней 20 календарных уйдет. После этого МРС будет принимать окончательное решение о передачи нашей жалобы в ОблСуд (далее ОС).
2. Иск по протоколу №6 опять вернули. Оказывается надо госпошлину заплатить каждому истцу. Хотя ВС по этому вопросу давно вынес решение, что может заплатить один из истцов за всех, если те согласны. А у нас есть даже протокол Правления ТСН, где все это принято.
Вообще конечно интересная политика: говорить каждый раз иные, другие замечания. А почему нельзя сразу озвучить весь список недочетов?
3. По нашему обращению на незаконный тариф пока ответило только МП "КВЦ". Мол у КВЦ договор с УКЕС и КВЦ не интересует решение собственников. Ждем, что другие скажут)))
1. Частную жалобу на решение об отказе в апелляции МРС взял, но он теперь будет извещать ответчиков и ждать от них отзыв. Это где-то дней 20 календарных уйдет. После этого МРС будет принимать окончательное решение о передачи нашей жалобы в ОблСуд (далее ОС).
2. Иск по протоколу №6 опять вернули. Оказывается надо госпошлину заплатить каждому истцу. Хотя ВС по этому вопросу давно вынес решение, что может заплатить один из истцов за всех, если те согласны. А у нас есть даже протокол Правления ТСН, где все это принято.
Вообще конечно интересная политика: говорить каждый раз иные, другие замечания. А почему нельзя сразу озвучить весь список недочетов?
3. По нашему обращению на незаконный тариф пока ответило только МП "КВЦ". Мол у КВЦ договор с УКЕС и КВЦ не интересует решение собственников. Ждем, что другие скажут)))
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемые соседи))
1. По обращению ТСН на незаконный тариф от УКЕС ответила ОблПрокуратура в лице А.И.Хорунжий: вопрос обращения по жилищным услугам, а это не компетенция ОблПрокуратуры, и посему письмо пересылают в ГЖИ)))
2. Сегодня получен ответ из МРС по иску №6. МРС отказало в рассмотрении на том основании, что УКЕС не должный ответчик. Вот так вот: без рассмотрения дела суд решил признать УКЕС невиновной. Чудеса да и только. Что ж будем работать дальше))
1. По обращению ТСН на незаконный тариф от УКЕС ответила ОблПрокуратура в лице А.И.Хорунжий: вопрос обращения по жилищным услугам, а это не компетенция ОблПрокуратуры, и посему письмо пересылают в ГЖИ)))
2. Сегодня получен ответ из МРС по иску №6. МРС отказало в рассмотрении на том основании, что УКЕС не должный ответчик. Вот так вот: без рассмотрения дела суд решил признать УКЕС невиновной. Чудеса да и только. Что ж будем работать дальше))
Re: ЖК "Суворов" дом 55
АндРос
Надо четко следовать ГПК. Суд вас замотает поправками и уточнениями. Надо в ГПК найти статьи и делать ссылку на нее.
Вы же оспариваете действия или бездействия УКЕС. Физлицо против юрлица.
Не пропустите срок обращения в суд.срок давности.
Надо четко следовать ГПК. Суд вас замотает поправками и уточнениями. Надо в ГПК найти статьи и делать ссылку на нее.
Вы же оспариваете действия или бездействия УКЕС. Физлицо против юрлица.
Не пропустите срок обращения в суд.срок давности.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемые соседи))
Пришел ответ из ГЖИ по новому тарифу. УКЕС ГЖИ разъяснило, что общим собранием установлен тариф на содержание общего имущества 24,52 руб./кв.м. и состоит из содержания имущества+контроллеры+пожарная сигнализация+ТО лифтов. С 01.01.2017 в указанный тариф включены ОДН 5,34 руб./кв.м. рассчитанный по нормативу. И мол незаконные контроллеры не включены в тариф. При этом указывают в расшифровке что включены. Данные действия УКЕС, ГЖИ незаконны. ТСН будет в судебном порядке оспаривать это. Кто считает, что его продолжают обманывать и незаконно берут плату - может не оплачивать по установленному незаконному тарифу.
Пришел ответ из ГЖИ по новому тарифу. УКЕС ГЖИ разъяснило, что общим собранием установлен тариф на содержание общего имущества 24,52 руб./кв.м. и состоит из содержания имущества+контроллеры+пожарная сигнализация+ТО лифтов. С 01.01.2017 в указанный тариф включены ОДН 5,34 руб./кв.м. рассчитанный по нормативу. И мол незаконные контроллеры не включены в тариф. При этом указывают в расшифровке что включены. Данные действия УКЕС, ГЖИ незаконны. ТСН будет в судебном порядке оспаривать это. Кто считает, что его продолжают обманывать и незаконно берут плату - может не оплачивать по установленному незаконному тарифу.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемые соседи))
Вчера получил, по почте, ответ из ОблСуда о возврате частной жалобы на МРС по оспариванию Протокола счетной комиссии УКЕС №6. Причиной указано несоответствующее оформление документов. По телефону МРС ничего не поясняет. Кто в данной ситуации неправильно оформил документы? Если мы жалобу подавали через МРС, то судья обязана все сделать по ГПК. Следовательно в МРС не сделали оформление должным образом. С какой целью? Если в МРС принято правильное решение, то почему МРС делает все, чтоб не дать ход рассмотрению вопросов.
По телефонному разговору с ОблСудом аналогичная ситуация с возвратом частной жалобы по апелляции на решения МРС по Протоколам №3 и 4. Получается странная ситуация: решение вынесено в пользу УКЕС по сфабрикованным документам с отсутствием кворума(якобы собственники голосовали за две недели до начала собрания и еще месяц голосовали после окончания собрания); свидетельские показания искажены или отсутствуют; аудиозапись нечаянно пришла в негодность; из апелляции "теряются" документы и даются сроки на исправление замечаний в один день; документы подаются в ОблСуд изначально в несоответствующем виде. Конечно это может быть совпадение, но что-то много совпадений и все они в противостояние ТСН.
Пока в понедельник идем на прием к и.о.Председателя МРС.
Кстати на фоне скромного тарифа в 29,86 руб./кв.м. х 24098 кв.м. = общий сбор 719566,28 руб./мес., при реальных расходах в 320 тыс.руб. /мес. чистый доход почти 400 тыс.руб./мес., тут наверное не только у Фемиды повязка упадет....
Вчера получил, по почте, ответ из ОблСуда о возврате частной жалобы на МРС по оспариванию Протокола счетной комиссии УКЕС №6. Причиной указано несоответствующее оформление документов. По телефону МРС ничего не поясняет. Кто в данной ситуации неправильно оформил документы? Если мы жалобу подавали через МРС, то судья обязана все сделать по ГПК. Следовательно в МРС не сделали оформление должным образом. С какой целью? Если в МРС принято правильное решение, то почему МРС делает все, чтоб не дать ход рассмотрению вопросов.
По телефонному разговору с ОблСудом аналогичная ситуация с возвратом частной жалобы по апелляции на решения МРС по Протоколам №3 и 4. Получается странная ситуация: решение вынесено в пользу УКЕС по сфабрикованным документам с отсутствием кворума(якобы собственники голосовали за две недели до начала собрания и еще месяц голосовали после окончания собрания); свидетельские показания искажены или отсутствуют; аудиозапись нечаянно пришла в негодность; из апелляции "теряются" документы и даются сроки на исправление замечаний в один день; документы подаются в ОблСуд изначально в несоответствующем виде. Конечно это может быть совпадение, но что-то много совпадений и все они в противостояние ТСН.
Пока в понедельник идем на прием к и.о.Председателя МРС.
Кстати на фоне скромного тарифа в 29,86 руб./кв.м. х 24098 кв.м. = общий сбор 719566,28 руб./мес., при реальных расходах в 320 тыс.руб. /мес. чистый доход почти 400 тыс.руб./мес., тут наверное не только у Фемиды повязка упадет....
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Кстати по тарифу Содержание и ремонт.
Кто установил 29 руб86 коп за 1 кв.м общей площади?
Не забудьте срок обжалования решения МРС. Еще в апелляции надо четко изложить причины и сами решения МРС.
Потом надо делать ссылку на ГПК по обжалованию решения районного суда и четко требовать причины обжалования.
Я обжаловал в СРС действия администрации по продаже участка двора под застройку. Администрацию защищало все правовое управление. Отказал суд по причине просрочки срока обращения в суд. 30 дней с момента,когда стало известно о решении администрации. Всю досудебную разборку не учли. Облсуд отказал по той же причине. Не следует предъявлять иски от коллектива. Пошлину не знают как исчислять.
Что то высок тариф за ОДН.Почти 22% от тарифа за общее имущество.
Кто установил 29 руб86 коп за 1 кв.м общей площади?
Не забудьте срок обжалования решения МРС. Еще в апелляции надо четко изложить причины и сами решения МРС.
Потом надо делать ссылку на ГПК по обжалованию решения районного суда и четко требовать причины обжалования.
Я обжаловал в СРС действия администрации по продаже участка двора под застройку. Администрацию защищало все правовое управление. Отказал суд по причине просрочки срока обращения в суд. 30 дней с момента,когда стало известно о решении администрации. Всю досудебную разборку не учли. Облсуд отказал по той же причине. Не следует предъявлять иски от коллектива. Пошлину не знают как исчислять.
Что то высок тариф за ОДН.Почти 22% от тарифа за общее имущество.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Постановление городской администрации вступило в силу 1 января 2017 года.
в жилых домах со всеми видами благоустройства, с двумя лифтами в подъезде, мусоропроводом и уборщицей — 19,09 рубля за квадратный метр в месяц (+86 копеек к прежнему уровню);
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/1/9/v-ry ... il-ya.html
для расчета тарифа ОДН берутся нормативы потребления.
норматив потребления холодной, горячей воды, электричества умножить на площадь общего имущество и разделить на произведение тарифа на соответствующий ресурс и суммарной площади всех жилых и нежилых помещений в доме.
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/1/9/v-ry ... il-ya.html
в жилых домах со всеми видами благоустройства, с двумя лифтами в подъезде, мусоропроводом и уборщицей — 19,09 рубля за квадратный метр в месяц (+86 копеек к прежнему уровню);
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/1/9/v-ry ... il-ya.html
для расчета тарифа ОДН берутся нормативы потребления.
норматив потребления холодной, горячей воды, электричества умножить на площадь общего имущество и разделить на произведение тарифа на соответствующий ресурс и суммарной площади всех жилых и нежилых помещений в доме.
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/1/9/v-ry ... il-ya.html
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемые соседи))
1. По расчету ОДН много вопросов. Во-первых, неизвестна площадь помещений общего имущества. Цифры УКЕС пишет по техописанию дома от 2011 года, выполненным ООО "Раунд". На тот момент помещений в доме еще не было и ООО "Раунд" не имел полномочий по исполнению кадастровых работ. Со слов собственников, самостоятельно считавших площадь помещений общего пользования, фактическая площадь примерно в два раза меньше.
2. В интернет- газете "Своя колокольня" есть интересные статьи: а). http://svoyakolokolnya.ru/page/rasproda ... -lohushek/ б). http://svoyakolokolnya.ru/page/u-alekse ... vletalovo/
Т.е. схема работы ГКЕ проста: создается фирма-однодневка для строительства одного МКД. После сдачи МКД фирма ликвидируется. Помещения продает агент застройщика - ГКЕ, которая никогда не была застройщиком и по факту риэлторская фирма. МКД вешается на свою управляющую организацию - УКЕС - которая за счет собственников помещений "исполняет" гарантию застройщика (потому и тарифы не шуточные). Все в шоколаде: налоги застройщику платить не надо - все счета нулевые и на гарантию расходов нет. ГКЕ деньги собрала и якобы передала застройщику за вознаграждение в 5000 руб. Опять налоги нулевые и все деньги в нужном месте. Если что не так - застройщика нет, а ГКЕ и УКЕС не приделах. Какие налоги? МКД по Вокзальная 55б: 24000 кв.м. Х 35000 руб./кв.м. = 840 млн.руб Х 6% = 50,4 млн. руб. А если таких домов 15 шт.?... Бывший Губернатор ничего не сказал, плавно помахал плавниками да и был таков; ИФНС в ответ подробно расписала как можно получить выписку из ЕГРЮЛ за 200 руб.(как сказал классик: "смешно, право смешно...."); ОБЭП грозно помахал пальцем, мол незя фирмы-однодневки открывать и на этом успокоился; Прокуратура обучилась у УКЕС (вместе с ГЖИ) и молча промолчала, мол да ладно уж - какие там фирмы-однодневки; все остальные дали обещание направить письмо в ГЖИ (очень интересное направление, такое впечатление что ГЖИ у наших чиновников документарный отстойник). Так почему оно все так? В Управлении ЭиЖКХ администрации Рязани в приемной висит 25 грамот за спортивные достижения. Вот Вам и ответ. Наши чиновники сейчас заняты развитием спорта, а мы им мешаем делать верное дело. Тут вон надо спорт поднимать, а мы с какими-то гарантиями и налогами. Если что Президент на Рязань денег даст, а Медведев обязательно добавит))
1. По расчету ОДН много вопросов. Во-первых, неизвестна площадь помещений общего имущества. Цифры УКЕС пишет по техописанию дома от 2011 года, выполненным ООО "Раунд". На тот момент помещений в доме еще не было и ООО "Раунд" не имел полномочий по исполнению кадастровых работ. Со слов собственников, самостоятельно считавших площадь помещений общего пользования, фактическая площадь примерно в два раза меньше.
2. В интернет- газете "Своя колокольня" есть интересные статьи: а). http://svoyakolokolnya.ru/page/rasproda ... -lohushek/ б). http://svoyakolokolnya.ru/page/u-alekse ... vletalovo/
Т.е. схема работы ГКЕ проста: создается фирма-однодневка для строительства одного МКД. После сдачи МКД фирма ликвидируется. Помещения продает агент застройщика - ГКЕ, которая никогда не была застройщиком и по факту риэлторская фирма. МКД вешается на свою управляющую организацию - УКЕС - которая за счет собственников помещений "исполняет" гарантию застройщика (потому и тарифы не шуточные). Все в шоколаде: налоги застройщику платить не надо - все счета нулевые и на гарантию расходов нет. ГКЕ деньги собрала и якобы передала застройщику за вознаграждение в 5000 руб. Опять налоги нулевые и все деньги в нужном месте. Если что не так - застройщика нет, а ГКЕ и УКЕС не приделах. Какие налоги? МКД по Вокзальная 55б: 24000 кв.м. Х 35000 руб./кв.м. = 840 млн.руб Х 6% = 50,4 млн. руб. А если таких домов 15 шт.?... Бывший Губернатор ничего не сказал, плавно помахал плавниками да и был таков; ИФНС в ответ подробно расписала как можно получить выписку из ЕГРЮЛ за 200 руб.(как сказал классик: "смешно, право смешно...."); ОБЭП грозно помахал пальцем, мол незя фирмы-однодневки открывать и на этом успокоился; Прокуратура обучилась у УКЕС (вместе с ГЖИ) и молча промолчала, мол да ладно уж - какие там фирмы-однодневки; все остальные дали обещание направить письмо в ГЖИ (очень интересное направление, такое впечатление что ГЖИ у наших чиновников документарный отстойник). Так почему оно все так? В Управлении ЭиЖКХ администрации Рязани в приемной висит 25 грамот за спортивные достижения. Вот Вам и ответ. Наши чиновники сейчас заняты развитием спорта, а мы им мешаем делать верное дело. Тут вон надо спорт поднимать, а мы с какими-то гарантиями и налогами. Если что Президент на Рязань денег даст, а Медведев обязательно добавит))
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Р.S. Кстати о новом гендиректоре ГКЕ http://svoyakolokolnya.ru/page/streljanyj-vorobev/
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