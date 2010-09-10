Сообщение АндРос » 13 фев 2017, 15:14

Добрый день, уважаемые соседи))

Второй день удивленно смотрю на этот сайт и не могу понять почему стало так мало страниц. Ведь у нас последняя страница была под номером 76. Кто-то просто стер наше общение за полтора месяца!!! Чудеса продолжаются))

1. Уж давно закончился суд по оспариванию протоколов... До сего дня Московский районный суд (далее-МРС) не пропускает подачу нашей апелляции. Последний раз, при устранении бесконечных замечаний, суд аж не досчитался одного экземпляра документов (данный экземпляр был особо помечен при сдаче документов, т.к. по нему было много прений в канцелярии при сдаче апелляции). Сейчас подаем частную жалобу и МРС по-прежнему не дает ход и ей. Если правильное и честное, законно верное, решил принял МРС, то почему он так не хочет нашей апелляции? Сегодня наш представитель был у судьи Егоровой Е.Н., узнавал про движение частной жалобы (пять дней уж истекло), но оказывается решение будет только в среду, потому что суд ведет, в отношении себя, отсчет не от сдачи документов, а от даты исправления замечаний. Вот так всегда: суд мне письмо отправляют 29 числа с приказом вернуть 30 числа и я за один день должен успеть сделать все (получить письмо, исправить замечания, предоставить в суд документы), а суду пяти дней оказывается мало....

2. Аналогичная ситуация с оспариванием протокола №6. МРС сам же указал нам на то, что мы не оспариваем и теперь бегает от этого иска как заяц от лисы. Вот уже два месяца подаем иск и не видно конца и края постоянным замечаниям. А теперь еще и к другому судье "отправили"))