Сообщение АндРос » Сегодня, 17:14

Ложь и зло, погляди, как их лица грубы,

И всегда позади воронье и гробы. В.Высоцкий



Добрый день, уважаемые соседи))

5 апреля состоялось очередное заседание в Арбитражном суде (АС) по вопросу передачи всей документации от управляющей организации(УКЕС) в ТСН. Ранее судья АС попросила УКЕС представить все бланки решений по протоколу №6. Из представленных решений только 11343 голоса из 24095,1 голосов за «выбор» УКЕС. Как видно кворума, для принятия решения о выборе УКЕС управляющей организацией в нашем доме, нет. Сразу становится понятным патологическое нежелание московского райсуда (МРС) брать на рассмотрение Иск об оспаривании нами «протокола №6». Все в этом «протоколе» сфальсифицировано. Ученые утверждают, что на Земле наша цивилизация восьмая по счету, а люди, как видим, по-прежнему за 30 сребреников рады предать, и предать... На плату Иуде, как известно, смогли купить кусок земли - «кровавую землю». А сколько это сейчас 30 сребреников? Сребренник был наиболее уважаем, считался, как теперь бы у нас сказали, национальной валютой Иудеи и в употреблении имел предпочтение перед другими деньгами. Сребренник был эквивалентен статиру, тетрадрахме (четырем греческим драхмам) , четырем римским динариям и сиклю. Динарий в те времена составлял ежедневную плату римскому воину, как драхма - греческому воину. Хотя Иудея и была провинцией, однако входила в наиболее экономически (и не только) развитую Римскую Империю. Поэтому сравнение тогдашней Иудеи скажем с Бельгией или Голландией гораздо более уместно, чем, например, со странами СНГ. Усредненная зарплата наемника в Европе в наше время 2-2,5 тыс.евро. Следовательно речь можно вести о 8-10 тыс.евро или примерно 600 тыс.руб. За эти деньги можно купить иномарку гольф-класса. Александр Канке (один из учредителей Единства), кстати, прикупил себе мультибрендовый автосалон «Регион 62»(см «Своя колокольня»). Любопытно, о покупке какой земли Ханаанской мечтают Егорова Е.Н.,Черносвитова Н.А., Бородина С.В. и иже с ними.



Если мяса с ножа ты не ел ни куска,

Если руки сложа наблюдал свысока,

А в борьбу не вступил с подлецом палачем,

Значит в жизни ты был не при чем, не при чем.

Если путь прорубая отцовским мечем,

Ты соленые слезы на ус намотал,

Если в жарком бою испытал что по чем,

Значит нужные книги ты в детстве читал.



Судя по тому как идут дела в МРС — читают не книги, а рекламные буклеты, чтобы быть ни при чем....

Сегодня, 10 апреля, состоялось очередное заседание АС по вопросу о незаконности действий Госжилинспекции по невыдаче приказа об исключении нашего дома из реестра управляющей компании. Суд принял решение отказать нам в исковых требованиях на том основании, что большая часть собственников не написала заявление о вступлении в ТСН (значит, по мнению судьи, нет кворума у ТСН) и не оспорен протокол №6. То что у УКЕС нет нигде кворума суд молчит и не видит этого в упор. Но у ТСН ищут отсутствие кворума под самым мощным мелкоскопом и притягивают к этому факту за уши все, что только можно.