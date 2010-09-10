ЖК "Суворов" дом 55
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемые соседи))
Второй день удивленно смотрю на этот сайт и не могу понять почему стало так мало страниц. Ведь у нас последняя страница была под номером 76. Кто-то просто стер наше общение за полтора месяца!!! Чудеса продолжаются))
1. Уж давно закончился суд по оспариванию протоколов... До сего дня Московский районный суд (далее-МРС) не пропускает подачу нашей апелляции. Последний раз, при устранении бесконечных замечаний, суд аж не досчитался одного экземпляра документов (данный экземпляр был особо помечен при сдаче документов, т.к. по нему было много прений в канцелярии при сдаче апелляции). Сейчас подаем частную жалобу и МРС по-прежнему не дает ход и ей. Если правильное и честное, законно верное, решил принял МРС, то почему он так не хочет нашей апелляции? Сегодня наш представитель был у судьи Егоровой Е.Н., узнавал про движение частной жалобы (пять дней уж истекло), но оказывается решение будет только в среду, потому что суд ведет, в отношении себя, отсчет не от сдачи документов, а от даты исправления замечаний. Вот так всегда: суд мне письмо отправляют 29 числа с приказом вернуть 30 числа и я за один день должен успеть сделать все (получить письмо, исправить замечания, предоставить в суд документы), а суду пяти дней оказывается мало....
2. Аналогичная ситуация с оспариванием протокола №6. МРС сам же указал нам на то, что мы не оспариваем и теперь бегает от этого иска как заяц от лисы. Вот уже два месяца подаем иск и не видно конца и края постоянным замечаниям. А теперь еще и к другому судье "отправили"))
Второй день удивленно смотрю на этот сайт и не могу понять почему стало так мало страниц. Ведь у нас последняя страница была под номером 76. Кто-то просто стер наше общение за полтора месяца!!! Чудеса продолжаются))
1. Уж давно закончился суд по оспариванию протоколов... До сего дня Московский районный суд (далее-МРС) не пропускает подачу нашей апелляции. Последний раз, при устранении бесконечных замечаний, суд аж не досчитался одного экземпляра документов (данный экземпляр был особо помечен при сдаче документов, т.к. по нему было много прений в канцелярии при сдаче апелляции). Сейчас подаем частную жалобу и МРС по-прежнему не дает ход и ей. Если правильное и честное, законно верное, решил принял МРС, то почему он так не хочет нашей апелляции? Сегодня наш представитель был у судьи Егоровой Е.Н., узнавал про движение частной жалобы (пять дней уж истекло), но оказывается решение будет только в среду, потому что суд ведет, в отношении себя, отсчет не от сдачи документов, а от даты исправления замечаний. Вот так всегда: суд мне письмо отправляют 29 числа с приказом вернуть 30 числа и я за один день должен успеть сделать все (получить письмо, исправить замечания, предоставить в суд документы), а суду пяти дней оказывается мало....
2. Аналогичная ситуация с оспариванием протокола №6. МРС сам же указал нам на то, что мы не оспариваем и теперь бегает от этого иска как заяц от лисы. Вот уже два месяца подаем иск и не видно конца и края постоянным замечаниям. А теперь еще и к другому судье "отправили"))
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Пропали сообщения не только у нас, но и в других ветках. Заметил, что не хватает за месяц приблизительно, и у нас и у других. Системный сбой, скорее всего. М.б., админы восстановят, если у них архивы остались.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемые соседи))
1. Частную жалобу на решение об отказе в апелляции МРС взял, но он теперь будет извещать ответчиков и ждать от них отзыв. Это где-то дней 20 календарных уйдет. После этого МРС будет принимать окончательное решение о передачи нашей жалобы в ОблСуд (далее ОС).
2. Иск по протоколу №6 опять вернули. Оказывается надо госпошлину заплатить каждому истцу. Хотя ВС по этому вопросу давно вынес решение, что может заплатить один из истцов за всех, если те согласны. А у нас есть даже протокол Правления ТСН, где все это принято.
Вообще конечно интересная политика: говорить каждый раз иные, другие замечания. А почему нельзя сразу озвучить весь список недочетов?
3. По нашему обращению на незаконный тариф пока ответило только МП "КВЦ". Мол у КВЦ договор с УКЕС и КВЦ не интересует решение собственников. Ждем, что другие скажут)))
1. Частную жалобу на решение об отказе в апелляции МРС взял, но он теперь будет извещать ответчиков и ждать от них отзыв. Это где-то дней 20 календарных уйдет. После этого МРС будет принимать окончательное решение о передачи нашей жалобы в ОблСуд (далее ОС).
2. Иск по протоколу №6 опять вернули. Оказывается надо госпошлину заплатить каждому истцу. Хотя ВС по этому вопросу давно вынес решение, что может заплатить один из истцов за всех, если те согласны. А у нас есть даже протокол Правления ТСН, где все это принято.
Вообще конечно интересная политика: говорить каждый раз иные, другие замечания. А почему нельзя сразу озвучить весь список недочетов?
3. По нашему обращению на незаконный тариф пока ответило только МП "КВЦ". Мол у КВЦ договор с УКЕС и КВЦ не интересует решение собственников. Ждем, что другие скажут)))
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемые соседи))
1. По обращению ТСН на незаконный тариф от УКЕС ответила ОблПрокуратура в лице А.И.Хорунжий: вопрос обращения по жилищным услугам, а это не компетенция ОблПрокуратуры, и посему письмо пересылают в ГЖИ)))
2. Сегодня получен ответ из МРС по иску №6. МРС отказало в рассмотрении на том основании, что УКЕС не должный ответчик. Вот так вот: без рассмотрения дела суд решил признать УКЕС невиновной. Чудеса да и только. Что ж будем работать дальше))
1. По обращению ТСН на незаконный тариф от УКЕС ответила ОблПрокуратура в лице А.И.Хорунжий: вопрос обращения по жилищным услугам, а это не компетенция ОблПрокуратуры, и посему письмо пересылают в ГЖИ)))
2. Сегодня получен ответ из МРС по иску №6. МРС отказало в рассмотрении на том основании, что УКЕС не должный ответчик. Вот так вот: без рассмотрения дела суд решил признать УКЕС невиновной. Чудеса да и только. Что ж будем работать дальше))
Re: ЖК "Суворов" дом 55
АндРос
Надо четко следовать ГПК. Суд вас замотает поправками и уточнениями. Надо в ГПК найти статьи и делать ссылку на нее.
Вы же оспариваете действия или бездействия УКЕС. Физлицо против юрлица.
Не пропустите срок обращения в суд.срок давности.
Надо четко следовать ГПК. Суд вас замотает поправками и уточнениями. Надо в ГПК найти статьи и делать ссылку на нее.
Вы же оспариваете действия или бездействия УКЕС. Физлицо против юрлица.
Не пропустите срок обращения в суд.срок давности.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемые соседи))
Пришел ответ из ГЖИ по новому тарифу. УКЕС ГЖИ разъяснило, что общим собранием установлен тариф на содержание общего имущества 24,52 руб./кв.м. и состоит из содержания имущества+контроллеры+пожарная сигнализация+ТО лифтов. С 01.01.2017 в указанный тариф включены ОДН 5,34 руб./кв.м. рассчитанный по нормативу. И мол незаконные контроллеры не включены в тариф. При этом указывают в расшифровке что включены. Данные действия УКЕС, ГЖИ незаконны. ТСН будет в судебном порядке оспаривать это. Кто считает, что его продолжают обманывать и незаконно берут плату - может не оплачивать по установленному незаконному тарифу.
Пришел ответ из ГЖИ по новому тарифу. УКЕС ГЖИ разъяснило, что общим собранием установлен тариф на содержание общего имущества 24,52 руб./кв.м. и состоит из содержания имущества+контроллеры+пожарная сигнализация+ТО лифтов. С 01.01.2017 в указанный тариф включены ОДН 5,34 руб./кв.м. рассчитанный по нормативу. И мол незаконные контроллеры не включены в тариф. При этом указывают в расшифровке что включены. Данные действия УКЕС, ГЖИ незаконны. ТСН будет в судебном порядке оспаривать это. Кто считает, что его продолжают обманывать и незаконно берут плату - может не оплачивать по установленному незаконному тарифу.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемые соседи))
Вчера получил, по почте, ответ из ОблСуда о возврате частной жалобы на МРС по оспариванию Протокола счетной комиссии УКЕС №6. Причиной указано несоответствующее оформление документов. По телефону МРС ничего не поясняет. Кто в данной ситуации неправильно оформил документы? Если мы жалобу подавали через МРС, то судья обязана все сделать по ГПК. Следовательно в МРС не сделали оформление должным образом. С какой целью? Если в МРС принято правильное решение, то почему МРС делает все, чтоб не дать ход рассмотрению вопросов.
По телефонному разговору с ОблСудом аналогичная ситуация с возвратом частной жалобы по апелляции на решения МРС по Протоколам №3 и 4. Получается странная ситуация: решение вынесено в пользу УКЕС по сфабрикованным документам с отсутствием кворума(якобы собственники голосовали за две недели до начала собрания и еще месяц голосовали после окончания собрания); свидетельские показания искажены или отсутствуют; аудиозапись нечаянно пришла в негодность; из апелляции "теряются" документы и даются сроки на исправление замечаний в один день; документы подаются в ОблСуд изначально в несоответствующем виде. Конечно это может быть совпадение, но что-то много совпадений и все они в противостояние ТСН.
Пока в понедельник идем на прием к и.о.Председателя МРС.
Кстати на фоне скромного тарифа в 29,86 руб./кв.м. х 24098 кв.м. = общий сбор 719566,28 руб./мес., при реальных расходах в 320 тыс.руб. /мес. чистый доход почти 400 тыс.руб./мес., тут наверное не только у Фемиды повязка упадет....
Вчера получил, по почте, ответ из ОблСуда о возврате частной жалобы на МРС по оспариванию Протокола счетной комиссии УКЕС №6. Причиной указано несоответствующее оформление документов. По телефону МРС ничего не поясняет. Кто в данной ситуации неправильно оформил документы? Если мы жалобу подавали через МРС, то судья обязана все сделать по ГПК. Следовательно в МРС не сделали оформление должным образом. С какой целью? Если в МРС принято правильное решение, то почему МРС делает все, чтоб не дать ход рассмотрению вопросов.
По телефонному разговору с ОблСудом аналогичная ситуация с возвратом частной жалобы по апелляции на решения МРС по Протоколам №3 и 4. Получается странная ситуация: решение вынесено в пользу УКЕС по сфабрикованным документам с отсутствием кворума(якобы собственники голосовали за две недели до начала собрания и еще месяц голосовали после окончания собрания); свидетельские показания искажены или отсутствуют; аудиозапись нечаянно пришла в негодность; из апелляции "теряются" документы и даются сроки на исправление замечаний в один день; документы подаются в ОблСуд изначально в несоответствующем виде. Конечно это может быть совпадение, но что-то много совпадений и все они в противостояние ТСН.
Пока в понедельник идем на прием к и.о.Председателя МРС.
Кстати на фоне скромного тарифа в 29,86 руб./кв.м. х 24098 кв.м. = общий сбор 719566,28 руб./мес., при реальных расходах в 320 тыс.руб. /мес. чистый доход почти 400 тыс.руб./мес., тут наверное не только у Фемиды повязка упадет....
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Кстати по тарифу Содержание и ремонт.
Кто установил 29 руб86 коп за 1 кв.м общей площади?
Не забудьте срок обжалования решения МРС. Еще в апелляции надо четко изложить причины и сами решения МРС.
Потом надо делать ссылку на ГПК по обжалованию решения районного суда и четко требовать причины обжалования.
Я обжаловал в СРС действия администрации по продаже участка двора под застройку. Администрацию защищало все правовое управление. Отказал суд по причине просрочки срока обращения в суд. 30 дней с момента,когда стало известно о решении администрации. Всю досудебную разборку не учли. Облсуд отказал по той же причине. Не следует предъявлять иски от коллектива. Пошлину не знают как исчислять.
Что то высок тариф за ОДН.Почти 22% от тарифа за общее имущество.
Кто установил 29 руб86 коп за 1 кв.м общей площади?
Не забудьте срок обжалования решения МРС. Еще в апелляции надо четко изложить причины и сами решения МРС.
Потом надо делать ссылку на ГПК по обжалованию решения районного суда и четко требовать причины обжалования.
Я обжаловал в СРС действия администрации по продаже участка двора под застройку. Администрацию защищало все правовое управление. Отказал суд по причине просрочки срока обращения в суд. 30 дней с момента,когда стало известно о решении администрации. Всю досудебную разборку не учли. Облсуд отказал по той же причине. Не следует предъявлять иски от коллектива. Пошлину не знают как исчислять.
Что то высок тариф за ОДН.Почти 22% от тарифа за общее имущество.
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Постановление городской администрации вступило в силу 1 января 2017 года.
в жилых домах со всеми видами благоустройства, с двумя лифтами в подъезде, мусоропроводом и уборщицей — 19,09 рубля за квадратный метр в месяц (+86 копеек к прежнему уровню);
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/1/9/v-ry ... il-ya.html
для расчета тарифа ОДН берутся нормативы потребления.
норматив потребления холодной, горячей воды, электричества умножить на площадь общего имущество и разделить на произведение тарифа на соответствующий ресурс и суммарной площади всех жилых и нежилых помещений в доме.
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/1/9/v-ry ... il-ya.html
в жилых домах со всеми видами благоустройства, с двумя лифтами в подъезде, мусоропроводом и уборщицей — 19,09 рубля за квадратный метр в месяц (+86 копеек к прежнему уровню);
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/1/9/v-ry ... il-ya.html
для расчета тарифа ОДН берутся нормативы потребления.
норматив потребления холодной, горячей воды, электричества умножить на площадь общего имущество и разделить на произведение тарифа на соответствующий ресурс и суммарной площади всех жилых и нежилых помещений в доме.
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/1/9/v-ry ... il-ya.html
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемые соседи))
1. По расчету ОДН много вопросов. Во-первых, неизвестна площадь помещений общего имущества. Цифры УКЕС пишет по техописанию дома от 2011 года, выполненным ООО "Раунд". На тот момент помещений в доме еще не было и ООО "Раунд" не имел полномочий по исполнению кадастровых работ. Со слов собственников, самостоятельно считавших площадь помещений общего пользования, фактическая площадь примерно в два раза меньше.
2. В интернет- газете "Своя колокольня" есть интересные статьи: а). http://svoyakolokolnya.ru/page/rasproda ... -lohushek/ б). http://svoyakolokolnya.ru/page/u-alekse ... vletalovo/
Т.е. схема работы ГКЕ проста: создается фирма-однодневка для строительства одного МКД. После сдачи МКД фирма ликвидируется. Помещения продает агент застройщика - ГКЕ, которая никогда не была застройщиком и по факту риэлторская фирма. МКД вешается на свою управляющую организацию - УКЕС - которая за счет собственников помещений "исполняет" гарантию застройщика (потому и тарифы не шуточные). Все в шоколаде: налоги застройщику платить не надо - все счета нулевые и на гарантию расходов нет. ГКЕ деньги собрала и якобы передала застройщику за вознаграждение в 5000 руб. Опять налоги нулевые и все деньги в нужном месте. Если что не так - застройщика нет, а ГКЕ и УКЕС не приделах. Какие налоги? МКД по Вокзальная 55б: 24000 кв.м. Х 35000 руб./кв.м. = 840 млн.руб Х 6% = 50,4 млн. руб. А если таких домов 15 шт.?... Бывший Губернатор ничего не сказал, плавно помахал плавниками да и был таков; ИФНС в ответ подробно расписала как можно получить выписку из ЕГРЮЛ за 200 руб.(как сказал классик: "смешно, право смешно...."); ОБЭП грозно помахал пальцем, мол незя фирмы-однодневки открывать и на этом успокоился; Прокуратура обучилась у УКЕС (вместе с ГЖИ) и молча промолчала, мол да ладно уж - какие там фирмы-однодневки; все остальные дали обещание направить письмо в ГЖИ (очень интересное направление, такое впечатление что ГЖИ у наших чиновников документарный отстойник). Так почему оно все так? В Управлении ЭиЖКХ администрации Рязани в приемной висит 25 грамот за спортивные достижения. Вот Вам и ответ. Наши чиновники сейчас заняты развитием спорта, а мы им мешаем делать верное дело. Тут вон надо спорт поднимать, а мы с какими-то гарантиями и налогами. Если что Президент на Рязань денег даст, а Медведев обязательно добавит))
1. По расчету ОДН много вопросов. Во-первых, неизвестна площадь помещений общего имущества. Цифры УКЕС пишет по техописанию дома от 2011 года, выполненным ООО "Раунд". На тот момент помещений в доме еще не было и ООО "Раунд" не имел полномочий по исполнению кадастровых работ. Со слов собственников, самостоятельно считавших площадь помещений общего пользования, фактическая площадь примерно в два раза меньше.
2. В интернет- газете "Своя колокольня" есть интересные статьи: а). http://svoyakolokolnya.ru/page/rasproda ... -lohushek/ б). http://svoyakolokolnya.ru/page/u-alekse ... vletalovo/
Т.е. схема работы ГКЕ проста: создается фирма-однодневка для строительства одного МКД. После сдачи МКД фирма ликвидируется. Помещения продает агент застройщика - ГКЕ, которая никогда не была застройщиком и по факту риэлторская фирма. МКД вешается на свою управляющую организацию - УКЕС - которая за счет собственников помещений "исполняет" гарантию застройщика (потому и тарифы не шуточные). Все в шоколаде: налоги застройщику платить не надо - все счета нулевые и на гарантию расходов нет. ГКЕ деньги собрала и якобы передала застройщику за вознаграждение в 5000 руб. Опять налоги нулевые и все деньги в нужном месте. Если что не так - застройщика нет, а ГКЕ и УКЕС не приделах. Какие налоги? МКД по Вокзальная 55б: 24000 кв.м. Х 35000 руб./кв.м. = 840 млн.руб Х 6% = 50,4 млн. руб. А если таких домов 15 шт.?... Бывший Губернатор ничего не сказал, плавно помахал плавниками да и был таков; ИФНС в ответ подробно расписала как можно получить выписку из ЕГРЮЛ за 200 руб.(как сказал классик: "смешно, право смешно...."); ОБЭП грозно помахал пальцем, мол незя фирмы-однодневки открывать и на этом успокоился; Прокуратура обучилась у УКЕС (вместе с ГЖИ) и молча промолчала, мол да ладно уж - какие там фирмы-однодневки; все остальные дали обещание направить письмо в ГЖИ (очень интересное направление, такое впечатление что ГЖИ у наших чиновников документарный отстойник). Так почему оно все так? В Управлении ЭиЖКХ администрации Рязани в приемной висит 25 грамот за спортивные достижения. Вот Вам и ответ. Наши чиновники сейчас заняты развитием спорта, а мы им мешаем делать верное дело. Тут вон надо спорт поднимать, а мы с какими-то гарантиями и налогами. Если что Президент на Рязань денег даст, а Медведев обязательно добавит))
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Р.S. Кстати о новом гендиректоре ГКЕ http://svoyakolokolnya.ru/page/streljanyj-vorobev/
Re: ЖК "Суворов" дом 55
АндРос писал(а):Добрый день, уважаемые соседи))
Т.е. схема работы ГКЕ проста: создается фирма-однодневка для строительства одного МКД. После сдачи МКД фирма ликвидируется.
Так вроде по такой схеме почти все крупные застройщики работают. СК разве что не плодит ОООшки
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Добрый день, уважаемые соседи))
1. Получил наконец-то письменный ответ по противозаконному тарифу а). от Министра ЖКХ - обращение направили в документарный отстойник (жилинспекцию) и ему все равно, что мы к нему обратились уже с заявлением на жилинспекцию. Понятно - пошел тренироваться к чемпионату по минифутболу на лазурном берегу обглоданной кости; б). от ОблПрокуратуры - обращение направили в ЖелдорПрокуратуру, которая будет проверять УКЕС(упрвляющую компанию от Единства). Но, простите, мы обратились с заявлением на действия жилинспекции, которую обязана дрюкать только ОблПрокуратура. Видимо тоже надо тренироваться к чемпионату прокуроров в плавании на шуттебекаком море.
2. Были (я и юрист) на приеме и.о.Председателя МРС(Московский райсуд). Спрашивали как так получается, что многократно и несколько месяцев исправляем замечания по иску(одни исправили - нам другие выдумали). Каждый раз замечания разные, судьи меняются. В конце-концов выясняется, что надо подавать иск в желдор райсуд, но мы вначале и подавали иск в желдор райсуд, который сразу вынес решение о своей неподсудности и отфутболил нас в МРС. И.о. развела руками и поведала нам о божественной неприкосновенности судей, которые оказывается никому не подотчетны и делают что хотят. А если не устраивает - пишите жалобу, бумага все стерпит. Что ж, ждем официальный ответ от МРС, и начинаем писать обстоятельную жалобу. Только б наши судьи, как и дорогие чиновники, то же не ударились бы в большой и великий спорт: из жалоб на МРС можно будет наделать много бумажных теннисных мячей для Кремлевского Кубка судий-теннисистов))
1. Получил наконец-то письменный ответ по противозаконному тарифу а). от Министра ЖКХ - обращение направили в документарный отстойник (жилинспекцию) и ему все равно, что мы к нему обратились уже с заявлением на жилинспекцию. Понятно - пошел тренироваться к чемпионату по минифутболу на лазурном берегу обглоданной кости; б). от ОблПрокуратуры - обращение направили в ЖелдорПрокуратуру, которая будет проверять УКЕС(упрвляющую компанию от Единства). Но, простите, мы обратились с заявлением на действия жилинспекции, которую обязана дрюкать только ОблПрокуратура. Видимо тоже надо тренироваться к чемпионату прокуроров в плавании на шуттебекаком море.
2. Были (я и юрист) на приеме и.о.Председателя МРС(Московский райсуд). Спрашивали как так получается, что многократно и несколько месяцев исправляем замечания по иску(одни исправили - нам другие выдумали). Каждый раз замечания разные, судьи меняются. В конце-концов выясняется, что надо подавать иск в желдор райсуд, но мы вначале и подавали иск в желдор райсуд, который сразу вынес решение о своей неподсудности и отфутболил нас в МРС. И.о. развела руками и поведала нам о божественной неприкосновенности судей, которые оказывается никому не подотчетны и делают что хотят. А если не устраивает - пишите жалобу, бумага все стерпит. Что ж, ждем официальный ответ от МРС, и начинаем писать обстоятельную жалобу. Только б наши судьи, как и дорогие чиновники, то же не ударились бы в большой и великий спорт: из жалоб на МРС можно будет наделать много бумажных теннисных мячей для Кремлевского Кубка судий-теннисистов))
Re: ЖК "Суворов" дом 55
Ложь и зло, погляди, как их лица грубы,
И всегда позади воронье и гробы. В.Высоцкий
Добрый день, уважаемые соседи))
5 апреля состоялось очередное заседание в Арбитражном суде (АС) по вопросу передачи всей документации от управляющей организации(УКЕС) в ТСН. Ранее судья АС попросила УКЕС представить все бланки решений по протоколу №6. Из представленных решений только 11343 голоса из 24095,1 голосов за «выбор» УКЕС. Как видно кворума, для принятия решения о выборе УКЕС управляющей организацией в нашем доме, нет. Сразу становится понятным патологическое нежелание московского райсуда (МРС) брать на рассмотрение Иск об оспаривании нами «протокола №6». Все в этом «протоколе» сфальсифицировано. Ученые утверждают, что на Земле наша цивилизация восьмая по счету, а люди, как видим, по-прежнему за 30 сребреников рады предать, и предать... На плату Иуде, как известно, смогли купить кусок земли - «кровавую землю». А сколько это сейчас 30 сребреников? Сребренник был наиболее уважаем, считался, как теперь бы у нас сказали, национальной валютой Иудеи и в употреблении имел предпочтение перед другими деньгами. Сребренник был эквивалентен статиру, тетрадрахме (четырем греческим драхмам) , четырем римским динариям и сиклю. Динарий в те времена составлял ежедневную плату римскому воину, как драхма - греческому воину. Хотя Иудея и была провинцией, однако входила в наиболее экономически (и не только) развитую Римскую Империю. Поэтому сравнение тогдашней Иудеи скажем с Бельгией или Голландией гораздо более уместно, чем, например, со странами СНГ. Усредненная зарплата наемника в Европе в наше время 2-2,5 тыс.евро. Следовательно речь можно вести о 8-10 тыс.евро или примерно 600 тыс.руб. За эти деньги можно купить иномарку гольф-класса. Александр Канке (один из учредителей Единства), кстати, прикупил себе мультибрендовый автосалон «Регион 62»(см «Своя колокольня»). Любопытно, о покупке какой земли Ханаанской мечтают Егорова Е.Н.,Черносвитова Н.А., Бородина С.В. и иже с ними.
Если мяса с ножа ты не ел ни куска,
Если руки сложа наблюдал свысока,
А в борьбу не вступил с подлецом палачем,
Значит в жизни ты был не при чем, не при чем.
Если путь прорубая отцовским мечем,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал что по чем,
Значит нужные книги ты в детстве читал.
Судя по тому как идут дела в МРС — читают не книги, а рекламные буклеты, чтобы быть ни при чем....
Сегодня, 10 апреля, состоялось очередное заседание АС по вопросу о незаконности действий Госжилинспекции по невыдаче приказа об исключении нашего дома из реестра управляющей компании. Суд принял решение отказать нам в исковых требованиях на том основании, что большая часть собственников не написала заявление о вступлении в ТСН (значит, по мнению судьи, нет кворума у ТСН) и не оспорен протокол №6. То что у УКЕС нет нигде кворума суд молчит и не видит этого в упор. Но у ТСН ищут отсутствие кворума под самым мощным мелкоскопом и притягивают к этому факту за уши все, что только можно.
И всегда позади воронье и гробы. В.Высоцкий
Добрый день, уважаемые соседи))
5 апреля состоялось очередное заседание в Арбитражном суде (АС) по вопросу передачи всей документации от управляющей организации(УКЕС) в ТСН. Ранее судья АС попросила УКЕС представить все бланки решений по протоколу №6. Из представленных решений только 11343 голоса из 24095,1 голосов за «выбор» УКЕС. Как видно кворума, для принятия решения о выборе УКЕС управляющей организацией в нашем доме, нет. Сразу становится понятным патологическое нежелание московского райсуда (МРС) брать на рассмотрение Иск об оспаривании нами «протокола №6». Все в этом «протоколе» сфальсифицировано. Ученые утверждают, что на Земле наша цивилизация восьмая по счету, а люди, как видим, по-прежнему за 30 сребреников рады предать, и предать... На плату Иуде, как известно, смогли купить кусок земли - «кровавую землю». А сколько это сейчас 30 сребреников? Сребренник был наиболее уважаем, считался, как теперь бы у нас сказали, национальной валютой Иудеи и в употреблении имел предпочтение перед другими деньгами. Сребренник был эквивалентен статиру, тетрадрахме (четырем греческим драхмам) , четырем римским динариям и сиклю. Динарий в те времена составлял ежедневную плату римскому воину, как драхма - греческому воину. Хотя Иудея и была провинцией, однако входила в наиболее экономически (и не только) развитую Римскую Империю. Поэтому сравнение тогдашней Иудеи скажем с Бельгией или Голландией гораздо более уместно, чем, например, со странами СНГ. Усредненная зарплата наемника в Европе в наше время 2-2,5 тыс.евро. Следовательно речь можно вести о 8-10 тыс.евро или примерно 600 тыс.руб. За эти деньги можно купить иномарку гольф-класса. Александр Канке (один из учредителей Единства), кстати, прикупил себе мультибрендовый автосалон «Регион 62»(см «Своя колокольня»). Любопытно, о покупке какой земли Ханаанской мечтают Егорова Е.Н.,Черносвитова Н.А., Бородина С.В. и иже с ними.
Если мяса с ножа ты не ел ни куска,
Если руки сложа наблюдал свысока,
А в борьбу не вступил с подлецом палачем,
Значит в жизни ты был не при чем, не при чем.
Если путь прорубая отцовским мечем,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал что по чем,
Значит нужные книги ты в детстве читал.
Судя по тому как идут дела в МРС — читают не книги, а рекламные буклеты, чтобы быть ни при чем....
Сегодня, 10 апреля, состоялось очередное заседание АС по вопросу о незаконности действий Госжилинспекции по невыдаче приказа об исключении нашего дома из реестра управляющей компании. Суд принял решение отказать нам в исковых требованиях на том основании, что большая часть собственников не написала заявление о вступлении в ТСН (значит, по мнению судьи, нет кворума у ТСН) и не оспорен протокол №6. То что у УКЕС нет нигде кворума суд молчит и не видит этого в упор. Но у ТСН ищут отсутствие кворума под самым мощным мелкоскопом и притягивают к этому факту за уши все, что только можно.
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