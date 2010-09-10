Сообщение BitterSweet » 06 фев 2015, 11:07

Всем добрый день!Я увлекаюсь рукоделием. Не скажу, каким, т.к. пробовала себя во многих, а как более-менее осваивала, так переходила на другое. Но каждый раз перед тем, как приступить к тому или иному виду рукоделия сталкивалась с проблемой - с чего начать? Много информации в интернете, но мнения у всех разные, да и устную информацию я всегда воспринимала лучше (т.е. перенимала опыт знающих людей). Это первый момент.Второй: показывать рукоделки "вживую" - это не то, что пытаться полчаса их сфоткать, чтобы было видно детали (мне это никак не удается!).В связи с вышесказанным встал вопрос: существует ли в Рязани клуб рукодельниц? Живой, а не виртуальный? И не такой, куда приходят учиться, а чтобы посидеть - показать друг-другу кто что умеет, поделиться опытом, и просто потрещать?Я давно подумывала о создании - но я не обладаю организаторскими способностями. Зато обладаю помещением, где это можно устраивать.Кто-нибудь хочет попробовать?