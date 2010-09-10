Где общаются хоббиманы и хоббимамы?

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BitterSweet
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 03 апр 2008, 10:36
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Где общаются хоббиманы и хоббимамы?

Сообщение BitterSweet » 06 фев 2015, 11:07

Всем добрый день!
Я увлекаюсь рукоделием. Не скажу, каким, т.к. пробовала себя во многих, а как более-менее осваивала, так переходила на другое. Но каждый раз перед тем, как приступить к тому или иному виду рукоделия сталкивалась с проблемой - с чего начать? Много информации в интернете, но мнения у всех разные, да и устную информацию я всегда воспринимала лучше (т.е. перенимала опыт знающих людей). Это первый момент.
Второй: показывать рукоделки "вживую" - это не то, что пытаться полчаса их сфоткать, чтобы было видно детали (мне это никак не удается!).
В связи с вышесказанным встал вопрос: существует ли в Рязани клуб рукодельниц? Живой, а не виртуальный? И не такой, куда приходят учиться, а чтобы посидеть - показать друг-другу кто что умеет, поделиться опытом, и просто потрещать?
Я давно подумывала о создании - но я не обладаю организаторскими способностями. Зато обладаю помещением, где это можно устраивать. :) Кто-нибудь хочет попробовать?
Желание высказаться почти всегда бывает сильнее, чем желание чему–нибудь научиться.

Делаю елочные украшения и аксессуары из бисера.
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BitterSweet
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 03 апр 2008, 10:36
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Re: Где общаются хоббиманы и хоббимамы?

Сообщение BitterSweet » 07 фев 2015, 13:30

Никто мне не отвечает. Жаль.
Решила выложить свои работы, может, кому-то понравится :)
all_cakes.jpg
Это крючковые Пироженки.


crochet_cakes.jpg


beaded_dogs.jpg
Собачки из биконусов. Если заметно - они все разных пород.


mini_biser_bags.jpg
Миниатюрные бисерные сумочки - мое второе самое большое увлечение.
Желание высказаться почти всегда бывает сильнее, чем желание чему–нибудь научиться.

Делаю елочные украшения и аксессуары из бисера.
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BitterSweet
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 03 апр 2008, 10:36
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Re: Где общаются хоббиманы и хоббимамы?

Сообщение BitterSweet » 07 фев 2015, 13:35

Ну и еще немного...

Elki-paetki.jpg
Елочками из пайеток не удивишь, но по-моему, они оч.красивые!


dolls_dresses.jpg
Бусинные платья для кукол. Мечтаю сделать весь журнал.


crestik.jpg
Крестик - бискорню (не очень увлекли) и домик (мечтаю наделать много, но из пластиковой канвы).


Очень хочется научиться скрапбукингу...
Желание высказаться почти всегда бывает сильнее, чем желание чему–нибудь научиться.

Делаю елочные украшения и аксессуары из бисера.
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Aelyne
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вчера, 16:49

Re: Где общаются хоббиманы и хоббимамы?

Сообщение Aelyne » 52 минуты назад

Очень красиво, я только вышивать умею и люблю
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