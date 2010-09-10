Где общаются хоббиманы и хоббимамы?
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
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- BitterSweet
- Гость RZN.info
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 10:36
- Контактная информация:
Где общаются хоббиманы и хоббимамы?
Всем добрый день!
Я увлекаюсь рукоделием. Не скажу, каким, т.к. пробовала себя во многих, а как более-менее осваивала, так переходила на другое. Но каждый раз перед тем, как приступить к тому или иному виду рукоделия сталкивалась с проблемой - с чего начать? Много информации в интернете, но мнения у всех разные, да и устную информацию я всегда воспринимала лучше (т.е. перенимала опыт знающих людей). Это первый момент.
Второй: показывать рукоделки "вживую" - это не то, что пытаться полчаса их сфоткать, чтобы было видно детали (мне это никак не удается!).
В связи с вышесказанным встал вопрос: существует ли в Рязани клуб рукодельниц? Живой, а не виртуальный? И не такой, куда приходят учиться, а чтобы посидеть - показать друг-другу кто что умеет, поделиться опытом, и просто потрещать?
Я давно подумывала о создании - но я не обладаю организаторскими способностями. Зато обладаю помещением, где это можно устраивать. Кто-нибудь хочет попробовать?
Я увлекаюсь рукоделием. Не скажу, каким, т.к. пробовала себя во многих, а как более-менее осваивала, так переходила на другое. Но каждый раз перед тем, как приступить к тому или иному виду рукоделия сталкивалась с проблемой - с чего начать? Много информации в интернете, но мнения у всех разные, да и устную информацию я всегда воспринимала лучше (т.е. перенимала опыт знающих людей). Это первый момент.
Второй: показывать рукоделки "вживую" - это не то, что пытаться полчаса их сфоткать, чтобы было видно детали (мне это никак не удается!).
В связи с вышесказанным встал вопрос: существует ли в Рязани клуб рукодельниц? Живой, а не виртуальный? И не такой, куда приходят учиться, а чтобы посидеть - показать друг-другу кто что умеет, поделиться опытом, и просто потрещать?
Я давно подумывала о создании - но я не обладаю организаторскими способностями. Зато обладаю помещением, где это можно устраивать. Кто-нибудь хочет попробовать?
Желание высказаться почти всегда бывает сильнее, чем желание чему–нибудь научиться.
Делаю елочные украшения и аксессуары из бисера.
Делаю елочные украшения и аксессуары из бисера.
- BitterSweet
- Гость RZN.info
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 10:36
- Контактная информация:
Re: Где общаются хоббиманы и хоббимамы?
Никто мне не отвечает. Жаль.
Решила выложить свои работы, может, кому-то понравится
Решила выложить свои работы, может, кому-то понравится
Желание высказаться почти всегда бывает сильнее, чем желание чему–нибудь научиться.
Делаю елочные украшения и аксессуары из бисера.
Делаю елочные украшения и аксессуары из бисера.
- BitterSweet
- Гость RZN.info
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 10:36
- Контактная информация:
Re: Где общаются хоббиманы и хоббимамы?
Ну и еще немного...
Очень хочется научиться скрапбукингу...
Очень хочется научиться скрапбукингу...
Желание высказаться почти всегда бывает сильнее, чем желание чему–нибудь научиться.
Делаю елочные украшения и аксессуары из бисера.
Делаю елочные украшения и аксессуары из бисера.
Re: Где общаются хоббиманы и хоббимамы?
Очень красиво, я только вышивать умею и люблю
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